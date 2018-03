UPDATE – INFOTRAFIC. Starea drumurilor, 23 martie 2018

OLTENIA

In jud. Dolj carosabilul este acoperit cu zapada 1-4 cm, cu exceptia:

– DN 55A km 50+000 – 92+800 Catane – Calafat/DJ, zapada 2-6 cm cu tendinta formare suluri;

– DN 56 km 50+000 – 82+000 Galicea Mare – Calafat/DJ, zapada 2-6 cm cu tendinta formare suluri;

– DN 56A km 0+574 – 17+120 Maglavit – Cetate/DJ, zapada 2-6 cm cu tendinta formare suluri;

– DN 56D km 0+000 – 2+000 Calafat/ DJ, zapada 2-6 cm cu tendinta formare suluri.

In jud. Mehedinti carosabilul este acoperit cu zapada, in strat de 2-3 cm.

In jud. Gorj carosabilul este acoperit cu zapada, in strat de 1-3 cm, cu exceptia:

– DN 67 km 100+000 – 135+500 Scoarta/GJ – Milostea/VL, zapada 3-4 cm.

In jud. Valcea carosabilul este acoperit cu zapada, in strat de 4-5 cm, cu exceptia:

– DN 7A km 0+000 – 86+601 Brezoi – Lim. jud HD, zapada 1-2 cm;

– DN 64 km 66+000 – 115+480 Calina – Rm. Valcea, zapada 2-3 cm.

In jud. Olt carosabilul este acoperit cu zapada, in strat de 1-3 cm, cu exceptia:

– DN 6 km 132+435 – 176+800, 176+800 – 185+230 Lim jud.TR. – Caracal, Caracal – lim jud. DJ zapada 2-4 cm;

– DN 54 km 1+550 – 15+000 Caracal – Vladila/OT, zapada 3-4 cm.

BANAT

Carosabil uscat in jud. Timis.

Carosabil umed in restul regiunii, cu exceptia:

– DN57 km 4+093 – km 99+200, Orsova (MH) – Coronini (CS) drum cu zapada de 2-3cm;

– DN57 km 99+200 – km 179+250, Coronini (CS) – Latunas (CS) drum umed cu portiuni de zapada de 1cm;

– DN57A km 0+000 – km 25+530, Pojejena (CS) – Socol (CS) drum umed alternend cu portiuni de zapada de 1cm;

– DN57B km 0+000 – km 21+500, Oravita (CS) – Anina (CS) drum umed cu portiuni de zapada de 2-3cm;

– DN57B km 21+500 – km 50+000, Anina (CS) – Bozovici (CS) drum cu zapada 1-3cm;

– DN57B km 50+000 – km 70+000, Bozovici (CS) – Borlovenii Noi (CS) drum cu zapada de 1cm alternand cu portiuni umede;

– DN57B km 70+000 – km 97+675, Borlovenii Noi (CS) – Iablanita (CS) drum cu zapada sub 1cm;

– DN58 km 0+500 – km 39+140, Caransebes (CS) – Resita (CS) drum cu zapada de 1-2cm;

– DN58B km 5+200 – km 66+908, Resita (CS) – Birda (TM) drum cu zapada sub 1-2cm;

– DN58A km 1+500 – km 41+367, Lugoj (TM) – Soceni (CS) drum umed cu portiuni de zapada sub 1cm;

– DN59 km 10+000 – km 63+428, Timisoara (TM) – Moravita (TM) drum cu zapada macinata sub 1cm;

– DN59A km 4+400 – km 47+873, Timisoara (TM) – Jimbolia (TM) drum cu zapada macinata de 2-3cm;

– DN59B km 0+000 – km 77+418, Carpinis (TM) – Deta (TM) drum cu zapada macinata de 2-3cm;

– DN59C km 0+000 – km 41+993, Jimbolia (TM) – Sannicolau Mare (TM) drum umed cu portiuni izolate de zapada sub 1cm;

– DN6 km 358+000 – km 639+350, Orsova (MH) – Cenad (TM) drum umed cu portiuni de zapada de 1cm;

– DN66A km 0+000 – km 35+000, Iscroni (HD) – Campul lui Neag (HD) drum umed cu portiuni de zapada imbibata de 1cm;

– DN66A km 35+000 – km 47+000, Campul lui Neag (HD) drum cu zapada inghetata amestecata cu material antiderapant de 3 cm;

– DN66A km 88+000 – km 109+308, Valea Cernei (MH), drum cu zapada 2-3 cm;

– DN67D km 76+830 – km 108+390, Valea Cernei (MH) – Baile Herculane (CS) drum cu zapada de 1-2cm;

– DN68 km 3+500 – km 43+842, Caransebes (CS) – Bucova (CS) drum umed cu urme de zapada de 1-2cm;

– DN68A km 2+900 – km 78+518, Lugoj (TM) – Sacamas (HD) drum cu zapada macinata de 1cm;

– DN69 km 6+300 – km 46+200, Timisoara (TM) – Arad (AR) drum cu zapada macinata de 1-2cm;

– DN7 km 408+000 – km 439+000, Lesnic (HD) – Zam (HD), drum umed cu portiuni de zapada imbibata de 1cm.

TRANSILVANIA

Carosabil uscat in jud. Bistrita Nasaud, Cluj (cu exceptie DN1, DN1G (Morlaca), DN1R km 0+000 – 54+000 (Belis) – umed) si Salaj;

Carosabil predominant umed in rest, cu exceptia urmatoarelor sectoare de drum national, unde se gasesc depuneri de zapada:

– AA1 – Saliste (Sb) Km 238 + 240 – 290+ 250 zapada framantata 1 – 2 cm;

– DN 1 km 138+000 – 261+130 lim.jud.Ph – lim.ju.Sb, zapada framantata 1-3 cm;

– DN1A Km 160 + 000 – 190 + 000 lim.jud. Ph – Brasov zapada framantata 1 – 3 cm;

– DN1E Km 17+ 000 – 22 + 000 Poiana Bv (Bv) – Rasnov (Bv) zapada framantata 2 – 3 cm;

– DN1S Km 0 + 000 – 23+ 000 Sercaia (Bv) – Hoghiz (Bv) zapada framantata 1 – 2 cm;

– DN2D Km 95 + 000 – 117 + 775 lim.jud.Vn – Tinoasa (Cv) zapada framantata 1-2 cm;

– DN 7C km 130+000 – 150+000 Balea Cascada(Sb) – Cartisoara(Sb),zapada framantata 1- 4 cm;

– DN10 Km 94 + 790- 145 +155 lim.jud.Bz – Prejmer (Bv) zapada framantata 1 – 2 cm;

– DN11 Km 0 + 000 – 19 + 100 Brasov (Bv) – Chichis (Bv) zapada framantata 1 – 2 cm;

– DN11 Km 60 + 100 – 90 + 000 Tg Secuesc (Cv) – lim.jud.Bc zapada framantata 1 – 2 cm;

– DN 11B Km 20+000 – 39+000 Casinu Nou(Hr) – Cosmeni(Hr), zapada framantata 2-3 cm;

– DN11B Km1 + 670- 20 + 220 Tg Secuesc (Cv) – lim.jud.Hr zapada framantata 1 – 2 cm;

– DN11C Km 10 + 000 – 35 +000 Tg Secuesc (Cv – Bixad (Cv) zapada framantata 1 – 2 cm;

– DN 12 Km 41 + 300 – 76 + 541 lim.jud.Cv- M.Ciuc zapada framantata 1 – 2 cm;

– DN13 Km 4 + 000 – 45 + 000 Brasov – Padurea Bogati (Bv) zapada framantata 2 – 3 cm;

– DN 13E km 37+000 – 74+000 Reci(Cv) – Zagon (Cv) zapada framantata 0-1 cm;

– DN 13E Km 74+000 – 82+000 Zagon (Cv) – Barcani (Cv zapada framantata 2-3 cm;

– DN73 Km 92 + 000 – 128 + 000 Fundata (Bv) – Brasov zapada framantata 1 – 2 cm;

– DN73A Km 0 + 000 – 69+348 Predeal (Bv) – Sercaia (Bv) zapada framantata 3 – 4 cm;

– DN73B Km 0+000 – 4 +541 Cristian (Bv) – Ghimbav (Bv) zapada framantata 1 – 2 cm;

– DN 73 F Km 0 + 000 – 8 + 000 Moeciu de Jos (Bv) – Moeciu de Sus (Bv) zapada framantata 2 – 3 cm;

– VOB Km 0+ 000 – 19+ 400 Brasov (Bv) – Ghimbav (Bv) zapada framantata 1 – 2 cm;

– DN1R km 54+000 – 58+550 Belis/CJ zapada de la 0-1 cm.

CRISANA SI MARAMURES:

– in jud. Bihor : uscat cu exceptie DN1H (Sinteu) – partial umed; DN75, DN76, Varianta Stei (Stei), DN75 (Magura-Vartop) – umed.

– in jud. Maramures: uscat cu exceptie DN18 (Gutai), DN18B (Targu Lapus) – partial umed.

– in jud. Satu Mare: uscat.

MOLDOVA

– carosabil cu depuneri de zapada framantata in strat de 2-3 cm in jud. Galati;

– carosabil predominant umed in restul regiunii;

DOBROGEA

– in Constanta pe A2, A4, DN 39, DN 22C, DN 3, DN 38 carosabilul este umed; pe DN 2A, DN 22A, DN 22 partial zapada 1-2 cm, viscol la sol cu tendinta de formare suluri de zapada;

– in jud. Tulcea pe DN 22, carosabil umed; pe DN 22E carosabil depuneri partiale de zapada sub 1 cm; pe DN 22A partial zapada in strat de 1-2 cm, viscol la sol cu tendinta de formare suluri de zapada; pe DN 22D partial zapada sub 1 cm, viscol la sol cu tendinta de formare suluri de zapada; pe DN 22F partial zapada 1-2 cm, viscol la sol cu tendinta de formare suluri de zapada .