Charles Aznavour a murit

Charles Aznavour, cântăreţul care a încântat timp de decenii milioane de admiratori cu melodiile sale de dragoste, ultimul dintre giganţii muzicii franceze şi ambasadorul său neobosit în toate colţurile lumii, s-a stins din viaţă în noaptea de duminică spre luni, la vârsta de 94 de ani, noteză AFP şi Reuters.

Aznavour şi-a început cariera compunând pentru unii dintre marii artişti francezi ai anilor ’40-’50, Piaf, Maurice Chevalier sau Charles Trenet. Şi-a descoperit talentul de a scrie muzică în timp ce susţinea spectacole de cabaret împreună cu Pierre Roche, care îl acompania la pian.

După cel de-al Doilea Război Mondial, Edith Piaf i-a remarcat pe cei doi muzicieni şi i-a luat cu ea într-un turneu în Statele Unite şi Canada, în timpul căruia Aznavour a compus unele dintre cele mai cunoscute melodii ale artistei.

În biografia sa ”Aznavour by Aznavour,” artistul îşi aminteşte că, după ce o perioadă a încercat să facă pe grozavul împreună cu prietenii săi adolescenţi, a fost provocat într-o seară să urce pe scenă şi să cânte.

“Atunci am avut o revelaţie. Am observat că fetele mă priveau mai mult, cu ochii umezi şi cu admiraţie, decât atunci când făceam pe grozavul… Aveam doar 15 sau 16 ani, dar am înţeles”, a povestit artistul.

Aznavour era apreciat pentru maniera sa de a spune poveşti şi pentru vocea caldă, care, deşi nu era considerată frumoasă, era plină de sensibilitate şi bogată în tonalităţi.

“Am exact tipul de voce care se mulează pe tipul de cântece pe care îl compun”, a scris Aznavour în biografia sa.

Artistul avea abilitatea remarcabilă de a cânta în franceză, spaniolă, engleză, italiană şi germană.

Neobosit, cântăreţul cu o carieră de peste 70 de ani, revenise pe scenă în luna septembrie cu două concerte susţinute în Japonia şi se pregătea să repornească în turneu în această toamnă în Franţa unde avea programate mai multe concerte.

Aznavour fusese nevoit să-şi anuleze mai multe concerte în această vară din cauza unor probleme medicale.

În luna aprilie, artistul şi-a anulat concertul de la Sankt Petersburg, după ce a suferit o criză de lumbago, apoi în mai, Aznavour a renunţat la alte spectacole, din cauza unei fracturi de humerus, după o căzătură la domiciliu.

Artistul avea programat un concert la Bruxelles la 26 octombrie şi ar fi trebuit să participe în noiembrie şi decembrie la proiectul Seine musicale, în apropiere de Paris, apoi să plece într-un mini-turneu prin Franţa.

“Nu sunt bătrân, sunt în vârstă. Nu este acelaşi lucru”, spunea artistul, o manieră jucăuşă de a sfida povara anilor. Aznavour a cunoscut consacrarea artistică destul de târziu, la 36 de ani, la 12 decembrie 1960, la Alhambra.

Celebru pentru hituri precum ”La Bohčme”, ”La Mamma” sau ”Emmenez-moi”, dar şi pentru activismul său pentru Armenia, Aznavour a făcut, de asemenea, carieră în cinema, fiind prezent în circa 80 de filme, printre care ”Tirez sur le pianiste”, în regia lui François Truffaut, ”Le tambour” în regia lui Volker Schlondorff sau ”Les fantomes du chapelier”, în regia lui Claude Chabrol.

Aznavour, pe numele său real Shahnour Varinag Aznavourian, s-a născut la Paris, la 22 mai 1924, din părinţi armeni. Cântăreţul a vândut peste 100 de milioane de discuri în 80 de ţări şi era deseori supranumit Frank Sinatra al Franţei.