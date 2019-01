Gala de decernare a Globurilor de Aur 2019

Lista completă a premiilor atribuite la gala de decernare a Globurilor de Aur 2019

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), duminică seară, la Los Angeles.

CINEMATOGRAFIE:

Cel mai bun film-dramă: “Bohemian Rhapsody”

Cel mai bun film – comedie/musical: “Green Book”

Cel mai bun regizor: Alfonso Cuaron (“Roma”)

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”)

Cel mai bun actor într-un film – comedie/musical: Christian Bale (“Vice”)

Cea mai bună actriţă într-un film – dramă: Glenn Close (“The Wife”)

Cea mai bună actriţă într-un film – comedie/musical: Olivia Colman (“The Favourite”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali (“Green Book”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Regina King (“If Beale Street Could Talk”)

Cel mai bun scenariu: “Green Book”

Cea mai bună coloană sonoră: Justin Hurwitz (“First Man”)

Cel mai bun cântec original: Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt – single-ul “Shallow” din filmul “A Star Is Born”)

Cel mai bun film străin: “Roma”

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Jeff Bridges

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial-dramă: “The Americans”

Cel mai bun serial – comedie/musical: “The Kominsky Method”

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Richard Madden (“Bodyguard”)

Cel mai bun actor într-un serial – comedie/musical: Michael Douglas (“The Kominsky Method”)

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Sandra Oh (“Killing Eve”)

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”)

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Darren Criss (“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”)

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Patricia Arquette (“Escape at Dannemora”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Ben Whishow (“A Very English Story”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Patricia Clarkson (“Sharp Objects”)

Premiul onorific Carol Burnett: Carol Burnett.

LIVE UPDATE ORA 6:31 Globurile de Aur 2019 – “Bohemian Rhapsody” primeşte Globul de Aur pentru cea mai bună dramă

“Bohemian Rhapsody” a primit duminică seară, în cadrul celei de a 76-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria dramă.

Pelicula regizată de Bryan Singer, cu Rami Malek, Lucy Boynton şi Gwilym Lee în rolurile principale, a concurat la această categorie cu “Black Panther”, “BlacKKKlansman”, “If Beale Street Could Talk” şi “A Star Is Born”.

Filmul i-a adus primul Glob de Aur din carieră lui Rami Malek, interpretul liderului formaţiei Queen, Freddie Mercury.

Anul trecut filmul încoronat la categoria dramă a Globurilor de Aur a fost “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, în regia lui Martin McDonagh.

LIVE UPDATE ORA 6:25 Globurile de Aur 2019 – “Green Book” primeşte Globul de Aur pentru cea mai bună comedie

“Green Book” a primit duminică seară, în cadrul celei de a 76-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria comedie sau musical.

Pelicula, regizată de Peter Farrelly, cu Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini în rolurile principale, a concurat la această categorie cu “Crazy Rich Asians”, “The Favourite”, “Mary Poppins Returns” şi “Vice”.

Anul trecut premiul la această categoria a revenit producţiei ‘Lady Bird’.

LIVE UPDATE ORA 6:21 Globurile de Aur 2019 – Rami Malek, câştigător la categoria cel mai bun actor într-o dramă

Actorul american Rami Malek a primit duminică, în cadrul celei de a 76-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-o dramă pentru rolul din “Bohemian Rhapsody”.

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

Malek, care a primit Globul de Aur la cea de-a treia nominalizare (primele două pentru seria de televiziune “Mr. Robot”), a concurat la această categorie cu Bradley Cooper (“A Star Is Born”), Willem Dafoe (“At Eternity’s Gate”), Lucas Hedges (“Boy Erased”), şi John David Washington (“BlacKKKlansman”).



Foto: (c) Paul Drinkwater/NBC Universal/Handout via REUTERS

Anul trecut acest premiu a fost câştigat de britanicul Gary Oldman pentru rolul din “Darkest Hour”.

LIVE UPDATE ORA 6:14 Globurile de Aur 2019 – Glenn Close câştigă la categoria cea mai bună actriţă într-o dramă

Glenn Close a primit duminică seară, în cadrul celei de a 76-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cea mai bună actriţă într-o dramă.

Rolul unei soţii care îşi chestionează propriile alegeri din viaţă în timp ce călătoreşte la Stockholm alături de soţul său, pentru a-i fi alături când va primi premiul Nobel pentru Literatură, i-a adus câştig de cauză în confruntarea cu Lady Gaga (“A Star Is Born”), Nicole Kidman (“Destroyer”), Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive Me?”) şi Rosamund Pike (“A Private War”).

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

Actriţa a mai câştigat 2 Globuri de Aur, în 2005, pentru “The Lion in Winter” şi respectiv în 2008 pentru rolul din “Damages” şi a mai fost nominalizată de 10 ori.



Foto: (c) Paul Drinkwater/NBC Universal/Handout via REUTERS

Anul trecut premiul la această categorie a fost câştigat de Frances McDormand cu rolul din “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

LIVE UPDATE ORA 5:52 Globurile de Aur 2019 – Olivia Colman câştigă pentru rol principal feminin într-o comedie

Olivia Colman a primit duminică seară, în cadrul celei de a 76-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cea mai bună actriţă într-un film musical sau comedie cu rolul din “The Favourite”.

Actriţa a avut o concurenţă serioasă la această categorie, în care au mai fost nominalizate Emily Blunt (“Mary Poppins Returns”), Elsie Fisher (“Eighth Grade”), Charlize Theron (“Tully”) şi Constance Wu (“Crazy Rich Asians”).

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

Acesta este cel de-al doilea Glob de Aur câştigat de actriţă, care a mai fost recompensată în 2017 cu rolul din “The Night Manager”. Anul trecut Globul de Aur la această categorie a fost câştigat de Saoirse Ronan cu rolul din “Lady Bird”.

Foto: (c) JORDAN STRAUSS / AP

LIVE UPDATE ORA 5:42 Globurile de Aur 2019 – “The Assassination of Gianni Versace”, cea mai bună miniserie/ lungmetraj TV

Producţia de televiziune “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie/ lungmetraj TV la cea de-a 76-a gală de decernare a acestor trofee de prestigiu, atribuite duminică seară la Los Angeles de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

La această categorie au concurat producţiile “The Alienist”, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, “Escape at Dannemora”, “Sharp Objects”, “A Very English Scandal”.

În 2018, Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie / lungmetraj TV a fost câştigat de producţia “Big Little Lies”.

LIVE UPDATE ORA 5:35 Globurile de Aur 2019 – “The Kominsky Method” a câştigat premiul pentru cel mai bun serial-comedie

Producţia de televiziune “The Kominsky Method” s-a impus la categoria “cel mai bun serial – comedie/musical” la cea de-a 76-a gală de decernare a Globurilor de Aur, organizată duminică seară la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al evenimentului.

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

La această categorie au concurat serialele “Barry”, “The Good Place”, “Kidding”, “The Kominsky Method” şi “The Marvelous Mrs. Maisel”.

Anul trecut, Globul de Aur pentru cel mai bun serial de comedie/musical a fost atribuit producţiei TV “The Marvelous Mrs. Maisel”.

LIVE UPDATE ORA 5:30 Globurile de Aur 2019 – Rachel Brosnahan a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă de comedie-musical

Rachel Brosnahan a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial de comedie-musical graţie interpretării sale din producţia TV “The Marvelous Mrs. Maisel”, duminică seară, la cea de-a 76-a gală de decernare a Globurilor de Aur, atribuite la Los Angeles de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood, relatează contul de Twitter al evenimentului.

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

La această categorie au concurat actriţele Kristen Bell (“The Good Place”), Candice Bergen (“Murphy Brown”), Alison Bree (“Glow”), Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Debra Messing (“Will & Grace”).

Acesta este cel de-al doilea Glob de Aur din cariera actriţei Rachel Brosnahan.

În 2018, premiul aferent acestei categorii a fost câştigat tot de Rachel Brosnahan, pentru rolul interpretat în primul sezon al serialului “The Marvelous Mrs. Maisel”.

Foto: (c) JORDAN STRAUSS / AP

LIVE UPDATE ORA 5:19 Globurile de Aur 2019 – Alfonso Cuaron, laureat cu Globul de Aur pentru cel mai bun regizor

Alfonso Cuaron a primit duminică seară, în cadrul celei de a 76-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun regizor pentru filmul “Roma”.

Regizorul a concurat la această categorie importantă cu Bradley Cooper (“A Star Is Born”), Peter Farrelly (“Green Book”), Spike Lee (“BlacKKKlansman”) şi Adam McKay (“Vice”).

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

Filmul în care joacă, printre alţii, Yalitza Aparicio, Marina de Tavira şi Diego Cortina Autrey, este o cronică a unui an din viaţa unei familii din Ciudad de Mexico de la începutul anilor ’70.

Alfonso Cuaron a mai câştigat un Glob de Aur pentru regie în 2014 cu filmul “Gravity”.

Foto: (c) JORDAN STRAUSS / AP

Anul trecut Globul de Aur pentru regie a fost câştigat de Guillermo del Toro pentru filmul “The Shape of Water”.

LIVE UPDATE ORA 5:01 Globurile de Aur 2019 – Darren Criss, desemnat cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV

Darren Criss a câştigat Globul de Aur la categoria “cel mai bun actor într-o miniserie / lungmetraj TV” graţie rolului interpretat în producţia de televiziune “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, duminică seară, la cea de-a 76-a gală de decernare a acestor trofee prestigioase, atribuite la Los Angeles de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

La această categorie au concurat actorii Antonio Banderas (“Genius: Picasso”), Daniel Bruhl (“The Alienist”), Darren Criss (“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”), Benedict Cumberbatch (“Patrick Melrose”), Hugh Grant (“A Very English Scandal”).

Acesta este primul Glob de Aur câştigat de actorul Darren Criss.

Foto: (c) PAUL DRINKWATER / AP

Anul trecut, trofeul a revenit actorului Ewan McGregor, protagonist al miniseriei TV “Fargo”.

LIVE UPDATE ORA 4:57 Globurile de Aur 2019 – “Roma” se impune la categoria cel mai bun film străin

Producţia mexicană “Roma”, regizată de Alfonso Cuarón, a primit duminică seară, în cadrul celei de a 76-a ediţii a Globurilor de Aur decernate de Asociaţia presei străine de la Hollywood, premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină.

Pelicula a mai concurat la această categorie cu filmele “Capernaum” (Liban), “Girl” (Belgia), “Never Look Away” (Germania) şi “Shoplifters” (Japonia).

Filmul în care joacă, printre alţii, Yalitza Aparicio, Marina de Tavira şi Diego Cortina Autrey, este o cronică a unui an din viaţa unei familii din Ciudad de Mexico de la începutul anilor ’70.

Anul trecut Globul de Aur pentru film străin a fost câştigat de coproducţia franco-germană “In the Fade”.

LIVE UPDATE ORA 4:49 Globurile de Aur 2019 – Christian Bale premiat pentru cel mai bun actor într-o comedie

Actorul Christian Bale a primit duminică seară, în cadrul celei de a 76-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor masculin într-un film comedie sau musical.

El a primit Globul de Aur pentru rolul din “Vice”, concurând în această categorie cu Lin-Manuel Miranda (‘Mary Poppins Returns’), Viggo Mortensen (‘Green Book’), Robert Redford (‘The Old Man & The Gun’) şi John C. Reilly (‘Stan & Ollie’).

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

Acesta este cel de-al doilea Glob de Aur câştigat de Christian Bale din patru nominalizări. El a mai fost premiat în 2011 cu rolul din “The Fighter”.

Foto: (c) PAUL DRINKWATER / AP

Anul trecut acest premiu a fost câştigat de James Franco cu rolul din “The Disaster Artist”.

LIVE UPDATE ORA 4:37 Globurile de Aur 2019 – Mahershala Ali, laureat pentru cel mai bun actor în rol secundar

Actorul Mahershala Ali a primit duminică seară Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar cu producţia “Green Book”.

El a concurat la această categorie împotriva actorilor Timothee Chalamet (‘My Beautiful Boy’), Adam Driver (‘BlacKkKlansman’), Richard E. Grant (‘Can You Ever Forgive Me?’) şi Sam Rockwell (‘Vice’).

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

Acesta este primul Glob de Aur pentru Mahershala Ali, care a mai fost nominalizat în 2018, tot pentru rol secundar, cu filmul “Moonlight”, rol care i-a adus însă un Oscar.

Foto: (c) JORDAN STRAUSS / AP

Anul trecut acest premiu a fost câştigat de Sam Rockwell cu rolul din “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

LIVE UPDATE ORA 4:28 Globurile de Aur 2019 – Sandra Oh, desemnată cea mai bună actriţă într-un serial dramatic

Sandra Oh a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial dramatic graţie rolului interpretat în producţia de televiziune “Killing Eve”, duminică seară, la cea de-a 76-a gală a Globurilor de Aur, atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al acestor distincţii prestigioase.

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

La această categorie au fost nominalizate actriţele Caitriona Balfe (“Outlander”), Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”), Sandra Oh (“Killing Eve”), Julia Roberts (“Homecoming”), Keri Russell (“The Americans”).

Acesta este al doilea Glob de Aur câştigat de Sandra Oh. Vedeta canadiană a fost recompensată şi în 2006 pentru rolul secundar din serialul “Grey’s Anatomy”.

Foto: (c) PAUL DRINKWATER / AP

Anul trecut, trofeul a revenit actriţei Elisabeth Moss, interpreta rolului principal feminin din serialul “The Handmaid’s Tale”.

LIVE UPDATE ORA 4:26 Globurile de Aur 2019 – Regina King, Globul de Aur pentru rol secundar feminin

Regina King a primit duminică seară, în cadrul celei de a 76-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar.

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

Actriţa a primit această distincţie pentru rolul din “If Beale Street Could Talk”, un film despre o femeie din Harlem care este însărcinată, iar logodnicul său este acuzat de crimă.

La această categorie au mai concurat actriţele Amy Adams (“Vice”), Claire Foy (“First Man”), Emma Stone (“The Favourite”) şi respectiv Rachel Weisz (“The Favourite”).

Foto: (c) PAUL DRINKWATER / AP

Aceasta a fost primul Glob de Aur obţinut de Regina King, la cea de-a treia nominalizare la Globurile de Aur

LIVE UPDATE ORA 3:51 Globurile de Aur 2018 – Patricia Arquette, desemnată cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV

Patricia Arquette a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-o miniserie / lungmetraj TV graţie interpretării sale din producţia de televiziune “Escape at Dannemora”, duminică seară, la cea de-a 76-a gală a Globurilor de Aur, decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), relatează contul de Twitter al evenimentului.

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

La această categorie au concurat actriţele Patricia Arquette (“Escape at Dannemora”), Connie Britton (“Dirty John”), Laura Dern (“The Tale”), Regina King (“Seven Seconds”), Amy Adams (“Sharp Objects”).

Acesta este al doilea Glob de Aur din palmaresul actriţei americane, care a câştigat un Glob de Aur şi în 2015 pentru rolul secundar interpretat în lungmetrajul “Boyhood”.

Foto: (c) JORDAN STRAUSS / AP

În 2018, trofeul aferent acestei categorii a fost câştigat de Nicole Kidman pentru rolul interpretat în miniseria TV “Big Little Lies”.

LIVE UPDATE ORA 3:35 Globurile de Aur 2019 – “The Americans” a câştigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic

Producţia de televiziune “The Americans” a câştigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic la cea de-a 76-a gală a Globurilor de Aur, organizată duminică seară la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al evenimentului.

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

La categoria “cel mai bun serial – dramă” au fost nominalizate producţiile de televiziune “Bodyguard”, “Homecoming”, “Killing Eve”, “Pose” şi “The Americans”.

Anul trecut, Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramatic a fost câştigat de o producţie a platformei Hulu, “The Handmaid’s Tale”.

LIVE UPDATE ORA 3:31 Globurile de Aur 2019 – Richard Madden, desemnat cel mai bun actor într-un serial dramatic

Richard Madden a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic graţie interpretării sale din producţia “Bodyguard”, duminică seară, la cea de-a 77-a gală de decernare a acestor trofee prestigioase atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Jason Bateman (“Ozark”), Stephan James (“Homecoming”), Richard Madden (“Bodyguard”), Billy Porter (“Pose”), Matthew Rhys (“The Americans”).

Acesta este primul Glob de Aur câştigat de Richard Madden.

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

În 2018, trofeul acestei categorii a fost câştigat de actorul Sterling K. Brown, protagonistul serialului “This Is Us”.

Foto: (c) PAUL DRINKWATER / AP

LIVE UPDATE ORA 3:22 Globurile de Aur 2019 – Michael Douglas, desemnat cel mai bun actor într-un serial de comedie

Michael Douglas a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie/ musical la cea de-a 76-a gală de decernare a acestor distincţii prestigioase, atribuite duminică seară la Los Angeles de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.

Sursa foto: (c) Golden Globe Awards/Twitter.com

La această categorie au concurat actorii Jim Carrey (‘Kidding’), Michael Douglas (‘The Kominsky Method’), Donald Glover (‘Atlanta’), Bill Hader (‘Barry’), Sacha Baron Cohen (‘Who Is America?’).

Acesta este cel de-al patrulea Glob de Aur câştigat de Michael Douglas. Starul american a fost recompensat cu acest trofeu pentru interpretările sale din producţiile “Wall Street”, în 1988, şi “Behind The Candelabra”, în 2014, şi cu premiul onorific Cecil B. DeMille în anul 2004.

Foto: (c) JORDAN STRAUSS / AP

În 2018, premiul acestei categorii a fost atribuit actorului Aziz Ansari pentru interpretarea sa din serialul ‘Master of None’.

ORA 20:30 Globurile de Aur deschid sezonul 2019 al premiilor de la Hollywood

Sezonul premiilor atribuite de industria cinematografică şi de televiziune de la Hollywood este deschis de cea de-a 76-a ediţie a Globurilor de Aur, duminică seară, la Los Angeles, în cadrul unei gale prezentate de Andy Samberg şi de Sandra Oh, care promit spectatorilor şi telespectatorilor o seară menită să le descreţească frunţile.

“Toată lumea este deprimată şi poate că acesta este un bun motiv să mai şi râdem puţin şi să petrecem”, a declarat Andy Samberg pentru The Hollywood Reporter.

Producţii care au atras publicul, precum “A Star is Born”, “Black Panther”, “Bohemian Rhapsody” şi “Mary Poppins Returns”, intră în competiţie pentru principalele premii ale galei organizate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA) sub forma unei “cine informale” la hotelul Hilton din Beverly Hills. De această dată, conform organizatorilor, mesajele politice nu vor mai face parte din gală.

Laureaţii Globurilor de Aur vor contura şi lista favoriţilor la Oscar. Însă, pronosticurile în această privinţă sunt întotdeauna delicate. Spre deosebire de Oscaruri şi de alte competiţii de profil, nu profesioniştii din industria filmului şi televiziunii sunt cei care votează, ci sutele de membri ai HFPA.

Foto: (c) WILLY SANJUAN / EPA

Anul acesta, premiul onorific Cecil B. DeMille pentru întreaga activitate dedicată cinematografiei este primit de Jeff Bridges, unul dintre actorii cei mai “puţin apreciaţi” atunci când vine vorba despre premii. Actorul american a interpretat roluri de neuitat în filme precum “Crazy Heart”, “True Grit”, “Hell or High Water” şi “The Big Lebowski” – cel din urmă devenind un film cult tocmai datorită interpretării pe care Bridges i-o dă nonşalantului Jeffrey “The Dude” Lebowski.

Preşedintele HFPA, Meher Tatna, a precizat într-un comunicat că Jeff Bridges “a reuşit să cucerească inimile şi minţile” oamenilor din întreaga lume care i-au văzut filmele.

Foto: (c) MIKE NELSON / EPA

Jeff Bridges, în vârstă de 69 de ani, a câştigat un Glob de Aur în 2010 la categoria rezervată celui mai bun actor cu filmul “Crazy Heart”. În discursul de acceptare a Globului de Aur, Bridges remarca faptul că simte cum i se fisurează “soclul” de actor subapreciat în ceea ce priveşte premiile. În acelaşi an, starul american a câştigat cu acelaşi rol şi singurul său premiu Oscar. Jeff Bridges a mai fost nominalizat la Globul de Aur cu rolurile din “Starman”, “The Fisher King”, “Contender” şi “Hell or High Water”.

Ceremonia din acest an mai aduce ceva nou. Statuetele primite de laureaţi arată altfel. Globurile de Aur sunt de acum mai mari şi mai aurii şi sunt de două feluri: cele oferite laureaţilor la categoriile rezervate filmului şi televiziunii sunt complet placate cu aur de 24 de carate, în timp ce premiile onorifice Cecil B.de Mille şi Carol Burnett – un trofeu aflat în acest an la ediţia sa inaugurală, atribuit actriţei Carol Burnett şi care recompensează o personalitate marcantă din industria de televiziune – au la bază un bloc de marmură neagră. De asemenea, începând de la această ediţie, pe fiecare premiu sunt gravate informaţii precum identitatea câştigătorului, categoria la care a câştigat şi anul atribuirii, fiecare statuetă devenind astfel unică.

Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează atât cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică, cât şi interpretări şi producţii de televiziune, devenite din ce în ce mai populare şi, prin urmare, din ce în ce mai creative şi mai profitabile.