The Humans vor reprezenta România la Eurovision 2018

The Humans au câştigat finala selecţiei naţionale Eurovision 2018, după votul telespectatorilor, cu piesa “Goodbye”, şi vor reprezenta România la competiţia cântecului european care va avea loc la Lisabona.

“Mulţumim din suflet. Celor care ne-au votat şi celor care au crezut în noi. Astăzi împlinim un an”, au spus membrii trupei pe scena de la Sala Polivalentă.

Melodia câştigătoare este compoziţie semnată de Matei Alexandru şi Alin Neagoe, pe textul Cristinei Caramarcu.

Trupa este compusă din Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alexandru Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Adrian Tănase (voce), Cristina Caramarcu (voce).

Publicul a ales prin televot câştigătoarea selecţiei naţionale Eurovision dintre concurenţii: Feli („Bună De Iubit”), MIHAI („Heaven”), Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate”), The HUMANS („Goodbye”), Eduard Santha („Mesom Romales”), Teodora Dinu („Fly”), Dora Gaitanovici („Fără Tine”), Claudia Andas („The One”) , TIRI („Deşert De Sentimente”), Erminio Sinni & Tiziana Camelin („All The Love Away”), Xandra („Try”), VYROS („La La La”), Alexia & Matei („Walking On Water”), Echoes („Mirror”) şi RAFAEL & Friends („We Are One”).

Show-ul celor 15 concurenţi

RAFAEL&Friends cu piesa „We Are One” au fost primii concurenţi care au deschis marea finală. Rafael s-a prezentat în faţa Muzeului Naţional de Artă al României. De altfel, pentru marea finală fiecare concurent s-a promovat în faţa unui obiectiv turistic reprezentativ al Bucureştilor.

La rândul lui, TIRI, al doilea în concurs, care a interpretat piesa „Deşert De Sentimente”, a promovat Hotelul Intercontinental, unde, a spus el, s-a filmat “Nea Mărin Miliardar”, de Sergiu Nicolaescu, producţie cinematografică “celebră”. Şi-ar dori ca şi piesa lui să devină la fel de celebră.

“Sunt fata care plânge când are mari emoţii”, a spus Claudia Andas pe Podul Basarab. Şi-ar dori să plângă şi în finala Eurovision dacă piesa ei “The One” va fi aleasă câştigătoare.

În “Salonul verde”, aşa cum l-a numit Cezar Ouatu, concurenţii şi-au făcut selfie, promovare pe Facebook şi au aşteptat, alături de Ioana Voicu şi de Sonia Argint Ionescu, finalul. “Pe scenă se aude fabulos”, a fost de părere Claudia Andas.

Membrii Echoes s-au întrebat de ce se află în Piaţa Aviatorilor când au spus “Votaţi Echoes!”. Piesa lor – “Mirror”.

În faţa Muzeului Naţional al Ţăranului Român, Dora Gaetanovici a spus despre piesa ei “Fără Tine”: “Sunt una dintre cele mai tinere concurente. Eu cred că tot ce e românesc are valoare. Cred cu tărie că un cântec românesc foarte bun poate aduce victoria. Împreună putem face minuni”, îndemnând publicul să o voteze.

“Cârcotaşii se întreabă de ce e ridicată coada calului lui Carol I (din faţa Bibliotecii Centrale Universitare, n.r) pe frigul ăsta? (…) Cred în mesajul piesei mele şi vă rog să mă votaţi”, a fost prezentarea “originală” a lui Eduard Santha. “Mesom Romales” este piesa cu care vrea să participe la Lisabona. “Piesa noastră e fusion. Noi cântăm reggae, etnic, pop”, a spus Eduard Santha care a apărut pe scenă “înlănţuit” la propriu. El a mai strigat din Camera Verde că vrea “Pace!”.

Într-o scurtă pauză, un somelier cu mină gravă a spus că cel mai bun care va câştiga va primi vin de la sponsorul Cotnari.

“Academia Militară din Bucureşti pregăteşte cei mai inteligenţi ofiţeri ai României. Haideţi să facem din Eurovision Academia Muzicală a României. Nu uitaţi, Eurovision uneşte România!”, a fost îndemnul lui VYROS. Piesa lui, surprinzătoarea “La La La”.

Şi Feli, în faţa Arcului de Triumf, şi-a dorit ca piesa ei “Bună De Iubit” să fie cântată pe scena de la Lisabona. “Să ştiţi că nu sunt o persoană competitivă, să mă votaţi dacă v-a plăcut melodia!”, a spus Feli în Camera Verde. Ea a continuat: “Dacă vom merge mai departe, vom cânta în engleză şi în română”.

Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu au fost gazdele spectacolului finalei. Alături de ei, Ioana Voicu şi Sonia Argint Ionescu au însoţit concurenţii în Camera Verde, de unde au trasmis impresiile artiştilor.

Juriul Eurovision România a fost alcătuit din Liliana Ştefan, Marian Ionescu, Nicu Patoi, Viorel Gavrilă, preşedinte. “Admirăm prestaţiile interpreţilor, ascultăm melodii frumoase şi sperăm ca spectatorii să aleagă cea mai bună melodie care să ne reprezinte la Lisabona”, a fost de părere Viorel Gavrilă.

Cezar Ouatu şi Diana Dumitrescu s-au “alintat” toată seara cu Mitică şi Joiţica, aluzie la personajele lui I.L. Caragiale din piesa “O scrisoare pierdută”, care de fapt erau Fănică şi Joiţica.

Ilinca Băcilă a încheiat prima parte a show-ului, după prestaţia primilor opt concurenţi, din finală cu piesa „Nu acum”.

Teodora Dinu şi-a susţinut piesa „Fly”: „Ne aflăm la Teatrul Naţional, martorul a multor spectacole grandioase. Aşa ne dorim şi show-ul nostru din marea finală”.

În faţa Palatului Parlamentului, MIHAI Trăistariu, cel mai longeviv concurent al concursului Eurovision (de nouă ori participant): „Casa mea e muzica. Poporul eşti tu. Tu poti să mă susţii. Eu pot să aduc Eurovisionul în România. Votează-mă!”. „Heaven” este piesa din concurs. „Visez de două, trei ori pe an că zbor”, a spus Trăistariu care şi-a pictat şi aripi de înger pe frunte. El vrea să aterizeze direct la Lisabona.

„Ştiaţi că sala Operei este în formă de potcoavă şi are un candelabru uriaş? (…) Până să ajungă să cânte pe scena Operei, Xandra vrea să cânte la Lisabona. „Dacă aveţi încredere în piesa mea, votaţi Xandra, votaţi „Try”, a fost rugămintea ei.

Jukebox feat Bella Santiago au vorbit despre orga Ateneului Român care a fost achiziţionată prin subscripţie publică. Concluzia? „Daţi un vot pentru Jukebox feat Bella Santiago”, a fost mesajul artiştilor pentru votanţi, care au prezentat piesa „Auzi Cum Bate”.

„Votaţi-ne pentru că suntem cei mai tineri din concurs!”, au spus în faţa Bibliotecii Naţionale Alexia & Matei, interpreţii piesei „Walking On Water”.

Erminio Sinni & Tiziana Camelin („All The Love Away”) au cerut publicului să-i voteze chiar din faţa clădirii Televiziunii Române, „care transmite de 60 de ani toate evenimentele importante”.

The HUMANS, cu melodia „Goodbye”, au fost ultimii concurenţi în concurs.

La ora 23.15 s-a dat semnalul „START VOT!”. Publicul a votat timp de o oră. Votul a putut fi exprimat trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,…15), prin SMS, la numărul 1264 (tarif: 0.4 euro + TVA), număr valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone, ori sunând la acelaşi număr de telefon – 1264 şi tastând numărul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03… 15, cu acelaşi tarif (0.4 euro + TVA / apel), valabil în reţelele Orange, Telekom şi Vodafone.

De pe un număr de telefon s-a putut vota o singura dată pentru fiecare piesă în parte. Publicul a avut la dispoziţie 60 de minute până la semnalul „STOP VOT!”.

La capătul celor cinci show-uri ale semifinalelor selecţiei naţionale, o premieră în istoria Eurovision România, 15 piese au concurat duminică, pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti. Finala de duminică a fost transmisă în direct de TVR 1, TVRi, TVR Moldova şi de TVR+.

Alex Calancea Band a susţinut recitalul serii cu un fusion de folclor autentic, voci carismatice şi ritmuri moderne. „LUPII” este un proiect ce readuce motivele, poveştile şi baladele haiduciei. “Bordeiaş”, De la primărie-n sus”, “Marine, la nunta ta” au fost câteva dintre piesele reinterpretate de artiştii din Republica Moldova.

Eurovision Song Contest 2018 va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 şi 10 mai şi finala pe 12 mai. Cele trei show-uri vor fi prezentate de vedetele de televiziune Filomena Cautela, Sílvia Alberto şi Catarina Furtado şi actriţa Daniela Ruah.