Cu ce riscuri se confruntă omenirea (raport oficial)

Tensiunile internaționale afectează capacitatea de a face față riscurilor globale.

Creșterea tensiunilor geopolitice și economice reprezintă cele mai importante riscuri în 2019. 90% dintre experți afirmă că se așteaptă la continuarea confruntărilor economice dintre marile puteri, și pe parcursul anului 2019.

Patru dintre cele mai importante riscuri, din perspectiva impactului în anul 2019, sunt legate de mediu. Degradarea mediului reprezintă un risc pe termen lung care definește perioada curentă.

Amenințările cibernetice care derivă din dezvoltarea tehnologiei într-un ritm rapid sunt cele mai importante necunoscute. Din păcate, nu apreciem pe deplin vulnerabilitățile societăților care sunt tot mai legate prin tehnologie.

Click aici pentru a descărca The Global Risks Report 2019.

Capacitatea globală de a menține implicare comună pentru a combate crizele majore, a atins un nivel critic.

Înrăutățirea relațiilor internaționale împiedică acțiuni pentru a combate provocări serioase. Între timp, perspectiva economică pesimistă, care este tot un efect al tensiunilor geopolitice, pare să contribuie și ea la diminuarea potențialului de cooperare internațională în acest an. Acestea sunt concluziile publicației The Global Risks Report 2019 lansate de World Economic Forum.

The Global Risks Report integrează rezultatele Global Risks Perception Survey. La sondajul menționat au răspuns peste 1.000 de experți și decidenți din toată lumea. Concluziile publicației lansate pe 16 ianuarie 2018, indică o deteriorare a condițiilor economice și geopolitice. Disputele comerciale între state s-au înrăutățit rapid anul trecut și se vor adânci în acest an pe fondul cotinuării tensiunilor geopolitice. 88% dintre respondenți anticipează degradarea normelor și acordurilor comerciale multilaterale.

Potrivit raportului, în 2019, eforturile în vederea cooperării internaționale vor fi afectate de perspectivele economice dar și de creșterea tensiunilor politice între marile puteri. 85% dintre respondenți afirmă că se așteaptă ca 2019 să aducă riscuri sporite de confruntare între marile puteri. Publicația abordează riscurile asociate cu ceea ce sepoate descrie ca ordine globală multiconcept: o realitate în care instabilitatea geopolitică reflectă nu doar schimbarea raporturilor de forțe dar și accentuarea diferențelor de viziune asupra valorilor fundamentale.

“E nevoie, mai mult decât oricând, să reînnoim arhitectura cooperării internaționale, mai ales în contextul în care comerțul internațional și perspectivele economice sunt la risc în acest an. Pur si simplu, nu ne permitem deteriorarea cooperării internaționale la care suntem expuși în prezent. Avem nevoie de măsuri coordonate pentru a susține creșterea economică și pentru a face față amenințărilor cu care ne confruntăm la nivel global” declară Børge Brende, Președintele World Economic Forum.

Riscurile cibernetice confirmă saltul consemnat în anul 2018 din perspectiva perspectivei pentru următorii 10 ani care reiese în urma sondajului. Totuși, riscurile de mediu continuă să domine preocupările pe termen scurt ale respondenților. Toate cele riscuri de mediu monitorizate de raport sunt din categoria celor cu impact mare sau cu probabilitate mare de a se produce: afectarea bio-diversității, fenomene meteo extreme, eșecul măsurilor de adaptare sau de diminuare a schimbărilor climatice, dezastre ecologice provocate de oameni sau dezastre naturale.

Alison Martin, Group Chif Risk Officer, Zurich Insurance Group, declară: “Din păcate, anul 2018 a fost unul al incendiilor la cote de maxim istoric, a continuat cu mari inundații și cu sporirea emisiilor de gaze care contribuie la efectul de seră. Nu este deloc surprinzător faptul că, pentru 2019, riscurile de mediu se regăsesc în topul preocupărilor. Pentru a răspunde în mod eficient schimbărilor climatice, este nevoie să investim în infrastructură pentru a ne adapta acestui nou context și pentru a face tranziția către o economie bazată pe emisii reduse de carbon. Anticipăm că, până în anul 2040, deficitul de investiții în infrastructura globală ar putea ajunge la 18 triliarde USD în contextul în care necesarul prognozat este de 97 triliarde USD. În acest context, recomandăm organizațiilor să dezvolte o strategie de adaptare la schimbările climatice încă de pe-acum.”

Infrastructura urbană și dezvoltarea acesteia sunt de asemeenea afectate de riscurile de mediu. Odată cu creșterea nivelului mării, multe orașe sunt nevoite să aplice soluții costisitoare pentru a atenua efectele furtunilor extreme sau pentru a curăța apele subterane. Diminuarea investițiilor în infrastructuri critice, precum cele legate de transport, pot afecta toate celelalte domenii și pot accentua riscurile sociale, de mediu, de sănătate și cele conexe.

John Drzik, President of Global Risk and Digital, Marsh, afirmă: “Subfinanțarea cronică a infrastructurilor critice la nivel mondial împiedică progresul economic lăsând organizațiile și comunitățile vulnerabile atât în fața atacurilor cibernetice și a fenomenelor naturale dar și în fața eșecului de a implementa inovațiile tehnologice. Alocarea resurselor pentru investiții în infrastructură, inclusiv prin stimularea parteneriatelor public-privat, reprezintă un punct vital pentru construirea și dezvoltarea infrastructurilor clasice dar și a celor digitale care vor permite societății să crească și să prospere.”

Scăderea confortului psihologic și emoțional, la nivel individual, este atât o cauză dar și un efect pe scară largă a riscurilor globale. Această situație are un impact asupra coeziunii sociale și a cooperării la nivel politic. The Global Risks Report 2019 se concentrează în mod explicit spre latura umană a riscurilor globale, în special pe rolul pe care schimbările complexe de la nivel global îl au în: societate, tehnologie sau în domeniul forței de muncă. O temă comună este aceea că stresul este, de fapt, sursa sentimentului de lipsă de control în fața incertitudinii.

Raportul dedicat riscurilor globale din acest an, reia seria „Șocuri viitoare”. Această secțiune, concluzionează faptul că, atât complexitatea în creștere, dar și interconectarea sistemelor globale pot conduce la opinii în buclă, forțarea unor limite și perturbări în cascadă. Scenariile de tipul „Ce s-ar întâmpla dacă?” incluse în secțiunea amintită reprezintă ipoteze care îi sprijină pe decidenți să evalueze șocurile care ar putea afecta rapid și grav omenirea.

Scenariile din acest an se axează pe semnalarea ipotezelor care se leagă de manipularea fenomenelor meteorologice pentru alimentarea tensiunilor geopolitice, tema legată de affective computing – emoțiile dezvoltate de Inteligența Artificială și un alt scenariu care se referă la deșeurile spațiale.

The Global Risks Report 2019 a fost realizat cu sprijinul acordat pe tot parcursul anului trecut de Global Risks Advisory Board al World Economic Forum și pe o colaborare permanentă cu partenerii săi strategici Marsh&McLennan Companies și Zurich Insurance Group. În plus, la realizarea The Global Risks Report 2019, au contribuit și consilierii din mediul academic, reprezentanți ai: Oxford Martin School (University of Oxford), the National University of Singapore și Wharton Risk Management and Decision Processes Center (University of Pennsylvania).

TOP 5 Riscuri în funție de probabilitate:

Fenomene meteo extreme (ex.: Inundații, uragane, etc.) Eșecul în diminuarea efectelor schimbărilor climatice sau neadaptarea la aceste schimbări. Dezastre naturale majore (ex.: cutremur, tsunami, erupție vulcanică, furtună geomagnetică) Incident major legat de furtul datelor. Atacuri cibernetice la scară largă.

TOP 5 riscuri în funcție de impact

Arme de distrugere în masă Eșecul în diminuarea efectelor schimbărilor climatice sau neadaptarea la aceste schimbări. Fenomene meteo extreme (ex.: Inundații, uragane, etc.) Criza de apă Dezastre naturale majore (ex.: cutremur, tsunami, erupție vulcanică, furtună geomagnetică)

TOP 5 riscuri în funcție de conexiunile dintre ele:

Fenomene meteo extreme (+) Eșecul în diminuarea efectelor schimbărilor climatice sau neadaptarea la aceste schimbări. Atacuri cibernetice la scară largă (+) Prăbușirea infrastructurilor critice și rețelelor Șomaj structural ridicat sau sub-ocuparea forței de muncă (+) efecte negative ale progresului tehnologic Șomaj structural ridicat sau sub-ocuparea forței de muncă (+) instabilitate socială puternică Incident major legat de furtul datelor (+) atacuri cibernetice la scară largă Eșec al guvernelor (+) conflict între state cu consecințe regionale

Top 5 Tendințe: