Minciuna majorării salariilor cu 25%

Liberalii au publicat un document care arată corespondenţa dintre Ministerul Muncii şi ANAF, „din care reiese negru pe alb minciuna majorării salariilor cu 25%”.

Documentul aduce câteva precizări cu privire la motivele care au dus la scăderile salariilor. De asemenea, deputatul PNL Dan Vîlceanu a spus că Vasilescu “este prinsă în propriile minciuni”, iar prin ce a declarat, “a indus o cangrenă în sistemul de salarizare din România”.

”Am publicat pe pagina oficială a PNL un document. Este o corespondenţă între Ministerul Muncii şi ANAF din care reiese negru pe alb minciuna majorării salariilor cu 25%, promisă prin legea salarizării în sectorul public şi scăderea salariilor ca urmare a transferului de contribuţii sociale. În acest document sunt câteva precizări importante, cea care duce efectiv la scăderea salariilor pentru unii angajaţi din sectorul public se referă la faptul că salariile prevăzute în legea 153 din sistemul public, care, ca urmare a majorării cu 25%, vor depăşi nivelul maxim prevăzut în grilă vor rămâne la nivelul prevăzut, cu alte cuvinte nu se va aplica majorarea de 25%. Dacă unor salarii nu li se va aplica majorarea cu 25% începând cu luna ianuarie 2018, prin transferul contribuţiilor salariile acestora scad cu până la 22-24%”, a precizat Ionel Dancă.

El spune că ministrul Muncii şi liderii PSD sigur cunosc documentul, deoarece acesta „este un răspuns în baza căruia s-a trimis o circulară în ţară tututor direcţiilor financiare, în care este specificat că, „în cazul în care scad salariile, ordonatorii principali de credite au opţiunea acordării unor prime”.

“Aceasta trebuie să stie românii şi spune un document oficial al Ministerului Muncii la o solicitare primită de la ANAF. Ca să vedeţi cârpeala acestui sistem pe care a indus-o Lia Olguţa Vasilescu, în acest document pe care Lia Olguţa Vasilescu şi liderii PSD cu siguranţă îl cunosc pentru că este un răspuns în baza căruia s-a trimis o circulară în ţară tututor direcţiilor financiare, în acest document se spune că în cazul în care scad salariile ordonatorii principali de credite au opţiunea acordării unor prime. (…) Ei admit într-un document oficial că salariile vor scădea cu până la 4000 de lei”, mai spune Dancă.

De asemenea, deputatul PNL Dan Vîlceanu a declarat că a văzut în ministrul Muncii – în timpul conferinţei de presă susţinută pentru a aduce lămuriri cu privire la salariile scăzute – “un ministru absolut disperat, prins cu minciuna de atâtea ori”.

“Am văzut un ministru absolut disperat, fiind prins cu minciuna de atâtea şi atâtea ori, o doamnă ministru care în momentul în care are de dat câteva clarificări nu este în stare să o facă, a venit şi ne-a citit texte de legi, articole de legi, dar nu ne-a spus deloc ce se întâmplă practic cu grefierii, cu poliţiştii, cu salariaţii direcţiilor judeţene de statistică ce au dat în judecată INS, ce se întâmplă cu profesorii care sunt plătiţi la plata cu ora, ce se întâmplă cu alte categorii de personal care au ajuns în România ca în ziua de salariu să vină să plătească bani la stat şi nu să fie retribuiţi pentru munca pe care au prestat-o”, a afirmat deputatul.

Vîlceanu mai spune că Olguţa Vasilescu spune tot felul de lucruri despre legea pensiilor, dar „uită pur şi simplu că nu a indexat pensia de la 1 ianuarie”. Tot el spune că în ceea ce priveşte mediul privat, ministrul a afirmat că sunt decizii luate de Guvern şi nu are ce face.

„Am văzut o doamnă ministru care vine şi ne spune tot felul de lucruri legate de pensii, dar uită pur şi simplu că nu a indexat pensia de la 1 ianuarie şi nu-mi spune despre asta nimic. Am avut atâtea cazuri de pensionari care au primit decizii de recalculare în minus şi nu vor primi nimic la indexarea punctului de pensie, am văzut o doamnă ministru care vorbeşte despre tot felul de lucruri, dar ne spune că în ceea ce priveşte anumite măsuri luate de Guvern în mediul privat nu are ce să facă, dânsa nu se implică. Parcă spunea că nu va scădea un salariu în România?”, continuă el.

Acesta mai spune că Vasilescu „este prinsă în propriile minciuni şi de fapt, prin ceea ce a declarat, a indus o cangrenă în sistemul de salarizare din România”.