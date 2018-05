CEDO: România şi Lituania au găzduit închisori secrete ale CIA

România şi Lituania au fost găsite vinovate joi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de încălcări ale convenţiei care interzice tortura în cazurile lui Al Nashiri şi respectiv Abu Zubaydah, în urma participării celor două ţări la programul închisorilor secrete CIA, anunţă CEDO pe site.

CEDO obligă România să-i plătească lui Al Nashiri pagube în valoare de 100.000 de euro. Europarlamentarul Norica Nicolai, care a condus comisia parlamentară de anchetă privind închisorile CIA, a declarat, joi, că ancheta parlamentară nu a exclus, dar nici nu a expus existenţa unor centre de detenţie pe teritoriul României, dar a cerut parchetelor să treacă la o cercetare judiciară, ceea ce nu s-a întâmplat. Nicolai consideră că, dacă CEDO cere să se analizeze răspunderea oficialilor români, atunci aceasta trebuie căutată la foşti preşedinţi sau prim-miniştri care au încheiat acordul pentru centre de detenţie pe teritoriul României. La rândul său, fostul consilier prezidenţial pentru Securitate Naţională în perioada 2000-2004, Ioan Talpeş, a declarat, joi, că este ”o aberaţie” condamnarea României la CEDO pentru că ar fi găzduit închisori CIA, el susţinând că nu a existat un astfel de centru în România şi că nici nu îşi poate imagina că ar fi existat aşa ceva. Talpeş a afirmat din nou că, într-adevăr, România a pus la dispoziţia CIA o locaţie ”în care se desfăşurau acţiuni speciale”.

“Este o condamnare într-o plângere individuală a unui cetăţean saudit de cetăţenie yemenită, care a făcut o plângere că ar fi fost ţinut în închisori româneşti la parchete în 2012. Din păcate, această plângere nu a fost investigată nici până astăzi. Tot ce pot să vă spun este că ancheta parlamentară nu a exclus, dar nici nu a expus existenţa unor centre de detenţie, însă noi nu am exclus transferul de pe teritoriul României. La momentul respectiv, în 2007, Parlamentul a cerut parchetelor să procedeze la o investigaţie judiciară, pentru că Parlamentul nu are niciun fel de competenţă în această materie. Nu putea face o comisie rogatorie sau să ceară lămuriri statului american, pentru că aceste închisori au fost deţinute şi manageriate de CIA”, a declarat Norica Nicolai.

Ea a adăugat că de atunci procurorii din România fac investigaţii care nu au nicio finalitate.

”După părerea mea, dacă se pune problema unei răspunderi şi CEDO cere să se analizeze răspunderea oficialilor români, trebuie căutată la un alt nivel, al celor care în calitate de foşti preşedinţi sau foşti prim-miniştri au încheiat un acord cu centrul american pentru a avea centre de detenţie pe teritoriul României şi cu privire la situaţia parchetelor din România care, iată, timp de opt ani nu au fost capabile să facă nicio investigaţie relevantă”, a mai declarat Norica Nicolai.

Întrebată dacă este vorba despre o locaţie anume în plângerea făcută la CEDO de respectivul cetăţean, care ar fi fost deţinut în perioada 2003-2005, Nicolai a precizat: ”E vorba de o detenţie de 18 luni. Această locaţie nu a fost identificată de ancheta parlamentară, pentru că noi nu am investigat decât ceea ce era public, adică transferurile operate de avioane care au fost închiriate de CIA şi în cadrul acestor transferuri nu s-au stabilit niciun fel de elemente care să stabilească faptul că au fost locaţii secrete pentru detenţia acestor persoane”.

Comisia parlamentară de anchetă privind închisorile CIA a fost înfiinţată în 2006, a fost condusă de Norica Nicolai şi şi-a încheiat activitatea după doi ani, concluzionând că nu există indicii că pe teritoriul României ar fi existat astfel de centre de detenţie.

”Continui să neg că în România a fost o închisoare. Şi dacă a fost şi ce s-a întâmplat, în niciun caz cetăţeni români n-au fost amestecaţi şi nici acea activitate nu s-a făcut sub conducerea românilor sau a României. Deci este o aberaţie condamnarea. Nu era posibil aşa ceva. Eu în toate declaraţiile pe care le-am făcut am spus că s-a pus la dispoziţia CIA o locaţie, ceea ce e cu totul altceva. O locaţie în care se desfăşurau acţiuni speciale. România nu a participat la aşa ceva ce se invocă astăzi”, a declarat Talpeş.

Întrebat dacă România a aprobat această închisoare, Ioan Talpeş a replicat: ”Dumneavoastră ştiţi vreo închisoare? Ce are una cu alta? Ce, am eu închisori? Nu am aprobat aşa ceva, este o aberaţie, nu se poate face aprobarea unei închisori în afara legilor statului”.

Chestionat în continuare dacă se putea înfiinţa un centru de detenţie în România fără ca el să ştie acest lucru, fostul consilier prezidenţial a răspuns: ”Asta vă întreb şi eu pe dumneavoastră. Dacă eu vă spun că autorităţile nu au ştiut şi nu au făcut o închisoare sau că s-au promovat asemenea practici, nu înţeleg care e discuţia sau cine a apărat interesele României”.

Talpeş a spus că se întreabă şi el pe ce bază s-a făcut această condamnare.

”Probabil vine de la cei care au fost foarte şocaţi şi au fost împotriva faptului că România intra în NATO. Nu a fost un astfel de centru de detenţie în România sau nu am ştiut eu de el şi nu îmi pot imagina că a existat aşa ceva”, a adăugat el.

Întrebat dacă este posibil ca acel cetăţean să fi fost ţinut în acea locaţie, Ioan Talpeş a replicat: ”Orice este posibil, dar nu statul român. Întrebaţi-vă de ce i se impută asta statului român. Haideţi să încercăm ca dincolo de ce se dau în astfel de decizii judecătoreşti… sunt jocuri care au cu totul alt conţinut”.

România şi Lituania au găzduit închisori secrete CIA, stabileşte CEDO

România a găzduit o instalaţie secretă de detenţie a CIA din septembrie 2003 şi până în noiembrie 2005, stabileşte CEDO.

Litiuania a găzduit la rândul ei o instalaţie similară din februarie 2005 până în martie 2006.

Reclamanţii au fost încarceraţi în aceste instalaţii, iar autorităţile din cele două foste ţări comuniste au ştiut că CIA avea să-i supună unor tratamente contrare convenţiei, afirmă Curtea.

Atât România, cât şi Lituania au permis transferul reclamanţilor către alte instalaţii de detenţie CIA, expunându-i astfel altor rele tratamente, mai stabileşte CEDO.

Curtea a stabilit – în unanimitate – în hotărârea de joi că România a încălcat mai multe articole ale convenţiei.

Astfel, autorităţile române au încălcat articolul 3 (interzicerea torturii) al Convenţiei europene a drepturilor omului, din cauză că Guvernul de la Bucureşti nu a anchetat acuzaţiile formulate de Abd Al Rahim Husseyn Muhammad Al Nashiri şi din cauza complicităţii la acţiuni CIA care au condus la rele tratamente.

Ele au încălcat de asemenea articolul 5 (dreptul la libertate şi securitate), articolul 8 (dreptul la respectarea vieţii private) şi articolul 13 (dreptul la îngrijiri eficiente), dar şi articolul 6.1 (dreptul la un proces într-o perioadă rezonabilă de timp) şi articolele 2 (dreptul la viaţă) şi 3 în legătură cu articolul 1 al Protocolului nr. 6 (abolirea pedepsei cu moartea), deoarece România a ajutat la transferarea lui Al Nashiri de pe teritoriul său, în pofida faptului că acesta risca să-i fie interzis accesul la justiţie şi pedeapsa cu moartea.

Curtea precizează că nu are acces la Al Nashiri, care este deţinut în continuare de autorităţile americane în condiţii foarte restrictive, iar astfel a fost nevoită să stabilească faptele în baza altor surse, citând în acest sens un raport al Senatului Statelor Unite cu privire la tortură, publicat în decembrie.

CEDO mai precizează că a audiat experţi şi matori.

Curtea a conchis că România a găzduit o închisoare secretă CIA – cu numele de cod ”Detention Site Black” – din septembrie 2003 până în noiembrie 2005, că Al Nashiri a fost deţinut în aceasta timp de 18 luni şi că autorităţile române au ştiut că CIA avea să-l supună unor tratamente contrare Convenţiei.

România a permis, de asemenea, mutarea acestuia în altă instalaţie de detenţie, fie în Afganistan (”Detention Site Brown”), fie în Lituania (”Detention Site Violet”), aşa cum stabileşte altă hotărâre pronunţată joi, în cazul lui Abu Zubaydah, expunându-l astfel altor rele tratamente.

Curtea a stabilit că Al Nashiri s-a aflat în jurisdicţia României şi că această ţară este responsabilă de încălcarea drepturilor acestuia prevăzute de Convenţie.

CEDO recomandă ca România să efectueze o anchetă completă cu privire la cazul lui Al Nashiri cât mai curând posibil şi, dacă este necesar, să pedepsească orice oficiali responsabili.

Curtea recomandă de asemenea ca România să ceară asigurări Statelor Unite că Al Nashiri nu va fi condamnat la moarte.