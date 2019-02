Alegeri în Republica Moldova

În Republica Moldova a început procesul de vot pentru alegerea noului Parlament şi pentru un referendum republican consultativ. Urnele s-au deschis duminică la ora 07:00 şi se vor închide la ora 21.00, votarea putând fi prelungită cu două ore, în baza unei decizii a biroului electoral al secţiei de votare, în cazul în care alegătorii nu au putut vota până la ora 21.00.

Potrivit datelor publicate de Comisia Electorală Centrală, pe listele electorale se regăsesc 2.810.303 alegători, care vor putea vota în cele 2018 secţii de votare de pe teritoriul Republicii Moldova sau în cele 125 de secţii deschise în străinătate.

Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, Parlamentul va fi ales în baza sistemului electoral mixt, ceea ce presupune că 50 de deputaţi sunt aleşi într-o circumscripţie electorală naţională în baza listelor de candidaţi şi 51 de deputaţi în circumscripţii uninominale, din rândul candidaţilor independenţi sau a celor desemnaţi de către partidele politice. În circumscripţia electorală naţională şi-au depus liste de candidat 15 formaţiuni politice, în timp ce în circumscripţiile electorale uninominale au fost înregistraţi 321 de concurenţi electorali, dintre care 57 de candidaţi la funcţia de deputat sunt independenţi, iar 264 candidează din partea unei formaţiuni politice.

Tot în premieră pentru Republica Moldova, autorităţile naţionale au decis ca “agitaţia electorală” să poată avea loc inclusiv în ziua alegerilor parlamentare.

În paralel cu alegerile parlamentare, în Republica Moldova va avea loc şi un referendum republican consultativ în cadrul căruia electoratul este chemat să îşi exprime punctul de vedere faţă de reducerea numărului de parlamentari şi faţă de introducerea unei modalităţi de retragere a mandatului unui parlamentar. Cele două întrebări înscrise pe buletinul de vot pentru referendum sunt: “Sunteţi pentru reducerea numărului deputaţilor din Parlament de la 101 la 61?” şi “Sunteţi pentru ca poporul să poată revoca (demite) deputaţii din funcţie dacă nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile lor?”.

Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a declarat, duminică, după ce şi-a exprimat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că nu îi este frică de viitorul ţării sale

Şeful Executivului de la Chişinău s-a arătat convins că “poporul poate face diferenţa între vorbe şi fapte”.

“Eu cred în viitorul Republicii Moldova. Nu îmi este frică de viitorul Republicii Moldova pentru că avem un popor înţelept care poate face diferenţa între vorbe şi fapte”, a afirmat Filip.

Primul ministrul moldovean şi-a manifestat susţinerea faţă de Partidul Democrat, pe care îl reprezintă, subliniind că această formaţiune politică “a demonstrat că poate guverna o ţară”.

“Şi aceste alegeri au confirmat ceea ce spunea cancelarul german Bismark, că cele mai multe minciuni se spun în timpul războiului, după vânătoare şi în timpul campaniei electorale. Am auzit foarte multe lucruri noi. Evident că a existat foarte multă manipulare şi foarte multe zvonuri. Am auzit lucruri noi şi despre mine în această perioadă, dar, dincolo de aceste vorbe, zvonuri şi bârfe, există fapte şi nici chiar cei din opoziţie nu pot contesta faptul că avem oameni care primesc un salariu mai mare, avem multe drumuri reparate, avem tineri care şi-au primit o locuinţă şi aceste lucruri trebuie să continue. Eu am votat pentru echipa noastră, pentru echipa Partidului Democrat, care a demonstrat că poate guverna o ţară şi că, într-un timp absolut scurt şi pornind de la o criză, am obţinut realizări frumoase”, a adăugat Pavel Filip.

Co-preşedintele blocului electoral ACUM din Republica Moldova, Andrei Năstase, a lansat, duminică, un apel către toţi cetăţenii din Republica Moldova să participe la alegerile parlamentare, despre care a spus că sunt “cruciale pentru ţară”.

El a declarat că alegătorii din Republica Moldova trebuie “să nu rateze şansa întâlnirii cu istoria”.

“Viitorul începe acum, nu mâine. Să nu ratăm şansa întâlnirii noastre cu istoria! Să ieşim la vot, să nu stăm acasă, să nu lăsăm oamenii fără caracter, oamenii vulnerabili să ne decidă viitorul nostru şi al copiilor noştri! Ieşiţi la vot! (…) După zece ani de zile în care am stat în întuneric, am trăit în minciună, iată că astăzi a venit şi momentul adevărului”, a transmis liderul opoziţiei din Republica Moldova.

Andrei Năstase a îndemnat toţi alegătorii să nu voteze la referendumul de duminică, pe motiv că acesta nu reprezintă “decât o farsă”.

“Îndemn toată lumea să nu ia cele două buletine pentru referendum, pentru că nu sunt decât o farsă. Este o bătaie de joc faţă de această ţară. Sunt nişte lucruri populiste, neconstituţionale, anti-europene”, a precizat Năstase.

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a atras atenţia asupra riscului major al organizării unor alegeri parlamentare anticipate în următoarele luni, în cazul în care partidele vor ajunge în Parlament în urma votului de duminică nu vor putea constitui o majoritate.

El a declarat, duminică, după ce a participat la vot, că, după alegeri, vor exista încercări de constituire a unei majorităţi, însă s-a arătat rezervat în privinţa şanselor de formare a acestei majorităţi.

“Primul lucru cel mai important este ca aceste alegeri totuşi să fie validate şi să fie legitime. Dacă alegerile vor fi validate şi legitime, după aceasta sunt diferite scenarii. Dacă un partid obţine majoritatea, şi acest lucru este posibil, atunci va fi o situaţie. Dacă nu va fi o majoritate parlamentară, atunci eu consider că vor fi încercări de a forma majorităţi parlamentare, dar avem riscul major să avem alegeri anticipate în decursul următoarelor luni”, a afirmat Dodon.

Pe de altă parte, liderul moldovean a îndemnat populaţia să participe la scrutinul parlamentar, pentru a schimba lucrurile astfel încât Republica Moldova să intre “într-o nouă etapă de dezvoltare”.

“În Republica Moldova, peste 80% dintre cetăţenii noştri, dintre concetăţenii mei nu sunt mulţumiţi cum stau lucrurile. Marea majoritate spun că ţara merge într-o direcţie greşită. Astăzi, concetăţenii noştri au posibilitatea să schimbe aceste lucruri. Totul depinde de fiecare persoană în parte. Sau va rămâne aşa cum a fost în ultimii ani. În opinia mea a fost o situaţie urâtă, dezastru în multe sectoare şi, dacă doresc să schimbe lucrurile, pot să iasă astăzi la vot şi să le schimbe. De mâine putem intra într-o nouă etapă de dezvoltare a Republicii Moldova. Votul aparţine fiecăruia şi vreau să vă spun că fiecare vot contează. De aceea, eu vreau să îndemn toţi cetăţenii Republicii Moldova ca astăzi să fie foarte activi”, a adăugat Igor Dodon.