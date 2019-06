CRIZĂ politică în Rep. Moldova

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a decis suspendarea temporară a lui Igor Dodon din funcţia de preşedinte al ţării, în urma refuzului acestuia de a dizolva parlamentul, conform unui comunicat emis duminică de CCM.

Consiliul Europei a cerut forţelor politice din Republica Moldova să acţioneze în mod calm şi responsabil în contextul crizei politice cu care se confruntă ţara, conform unui comunicat publicat duminică pe site-ul instituţiei. Totodată, Federica Mogherini, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate şi comisarul european Johannes Hahn au emis un comunicat comun prin care transmit că Uniunea Europeană este pregătită să colaboreze cu „Guvernul legitim din punct de vedere democratic” al Republicii Moldova.

Uniunea Europeană a luat la cunoştiinţă deciziile luate sâmbătă în Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv formarea noului Guvern, condus de Maia Sandu.

„Uniunea Europeană este pregătită să lucreze cu Guvernul legitim din punct de vedere democratic, pe baza unui angajament reciproc faţă de reforme şi faţă de principiile fundamentale din Acordul de Asociere. Respectarea statului de drept şi a democraţiei ar trebui să rămână pilonii relaţiilor noastre. Acesta este lucrul aşteptat şi meritat de cetăţenii Republicii Moldova”, se menţionează în comunicat.

„În lumina ultimelor evoluţii care au urmat deciziilor luare ieri (sâmbătă, n.red.) de către Parlamentul Republicii Moldova, Uniunea Europeană reiterează ferm apelul la calm şi responsabilitate. Dialogul dintre reprezentanţii aleşi în mod democratic trebuie să rămână cheia pentru găsirea unei soluţii la criza politică actuală”, conform comunicatului emis de Mogherini şi Hahn.

„Consiliul Europei face apel tuturor forţelor politice din Republica Moldova să acţioneze responsabil şi calm la situaţia curentă. Problemele politice ar trebui dezbătute şi rezolvate în Parlament, de către reprezentanţii aleşi în mod democratic”, se menţionează în comunicatul emis de Consiliul Europei.

De asemenea, Consiliul Europei a transmis că va oferi asistenţă Republicii Moldova.

„Respectarea principiilor statului de drept, ale democraţiei şi ale drepturilor oamenilor este esenţială. Suntem pregătiţi să asistăm Republica Moldova, stat membru al Consiliului Europei şi parte a Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, cu reformele necesare, inclusiv reforma sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei”, conform comunicatului.

Prima şedinţă a noului Guvern al Republicii Moldova, condus de Maia Sandu, va avea loc luni la ora 11, a transmis prim-ministrul în cadrul unei conferinţe de presă.

Maia Sandu a transmis că şedinţa de luni va avea loc în incinta Parlamentului, nu a Guvernului.

De asemenea, în cadrul şedinţei vor fi aprobate mai multe demisii şi numiri în funcţie.

„Mâine, la 11.00 va avea loc şedinţa Guvernului. În această primă şedinţă a Guvernului nou votat se vor pune în discuţie primele demiteri şi numiri în funcţie”, a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu le-a mulţumit cetăţenilor care sprijină noul Guvern, reprezentanţilor societăţii civile şi ai organizaţiilor internaţionale.

De asemenea, Consiliul Europei a transms un mesaj de susţinere pentru noul Guvern şi pentru deciziile luate sâmbătă în Republica Moldova, a anunţat prim-ministrul.

Referitor la mitingul organizat de Partidul Democrat sâmbătă, Maia Sandu a transmis că „opoziţia are dreptul să protesteze”.

Prim-ministrul a reiterat apelul făcut funcţionarilor publici, conform căruia aceştia sunt sfătuiţi să respecte legea şi să se prezinte luni la serviciu, pentru a nu bloca activitatea instituţiilor de stat. Maia Sandu a transmis că blocajul de duminică din instituţiile de stat este din cauza Partidului Democrat.

UPDATE ORA 15.05 MAIA SANDU, PREMIERUL R. MOLDOVA, APEL CĂTRE FUNCŢIONARII PUBLICI

Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, a ţinut duminică un discurs prin care le-a transmis funcţionarilor publici că noul Guvern doreşte să elibereze instituţiile statului de controlul politic şi a cerut susţinerea acestora în perioada de transfer a puterii.

„Voi sunteţi temelia bunei administrări a ţării. Politicienii vin şi se duc, dar voi sunteţi cei care guvernaţi cu adevărat această ţară, prin competenţele, cunoştiinţele şi loialitatea voastră faţă de Republica Moldova. Noul Guvern ales şi învestit legitim pe care îl conduc îşi propune în primul rând să elibereze administraţia de presiune şi şantaj, astfel încât să fiţi liberi, să vă faceţi meseria în folosul oamenilor”, a declarat Maia Sandu.Prim-ministrul a condamnat faptul că instituţiile publice s-au aflat în ultimii ani sub control politic şi a garantat funcţionarilor că acest lucru urmează să se schimbe.

UPDATE ORA 15.04 PROTESTATARII AU ARUNCAT CURCANI ÎN CURTEA SEDIULUI PREŞEDINŢIEI DIN CHIŞINĂU

Mai multe persoane prezente duminică la mitingul organizat de Partidul Democrat în Chişinău au aruncat curcani în curtea sediului Preşedinţiei, în semn de protest faţă de preşedintele Igor Dodon şi de evenimentele din ultimele două zile, relatează Unimedia.

Păsările vii au fost legate şi aruncate în curtea sediului Preşedinţiei.

UPDATE ORA 14:16 MITINGUL DE AMPLOARE DIN CHIŞINĂU, ORGANIZAT DE PARTIDUL DEMOCRAT, A LUAT SFÂRŞIT

Mii de persoane au participat duminică în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău la un miting de amploare, pentru respectarea deciziilor Curţii Constituţionale şi pentru organizarea de alegeri anticipate parlamentare şi prezidenţiale, conform Unimedia şi Ziarul de Gardă.

Protestatarii au fost aduşi duminică în Chişinău cu zeci de microbuze şi autocare, pentru a participa la mitingul organizat de Partidul Democrat, condus de Vladimir Plahotniuc.

În Piaţa Marii Adunări Naţionale este amplasată o scenă cu simbolurile Partidului Democrat.

La finalul mitingului, liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a făcut apel susţinătorilor să fie pregătiţi pentru organizarea altor manifestări similare în următoarele zile.

La mitingul de duminică a participat şi liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă: „Am vrut să-i spun în faţă (lui Plahotniuc, n.red.) că dictatura lui s-a terminat. Curtea Constituţională este o adunătură”.

Manifestanţii au cerut demisia preşedintelui Igor Dodon şi au scandat „Noi suntem poporul, Dodon e trădătorul” şi „Ţara nu se vinde”.

La miting au fost prezenţi şi Andrian Candu, fostul preşedinte al Parlamentului din Republica Moldova şi Vladimir Plahotniuc, liderul PDM.

„Puterea o deţine poporul. Doar poporul are dreptul că decidă cine merită să guverneze în această ţară. Republica Moldova este o ţărişoară mică. Salutăm decizia de a stabili alegerile parlamentare pe 6 septembrie”, a declarat Andrian Candu.

„Am venit să arătăm un mesaj de solidaritate. Este o lovitură de stat. Jos Dodon! Dodon trebuie să demisioneze imediat, trebuie să mergem în alegeri parlamentare anticipate şi concomitent alegeri prezidenţiale. Noi, PD, am încercat să facem o alianţă, să mărim salarii, pensii mai mari, însă a venit Dodon să mă convingă să împărţim ţara. Nu am acceptat condiţiile lui, nu am acceptat să-mi trădez ţara”, a declarat Plahotniuc.

UPDATE ORA 13.33 DODON REACŢIONEAZĂ ÎN CAZUL ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CARE SPUNEA CĂ IA BANI DE LA RUŞI: E RUPT DIN CONTEXT

Igor Dodon, preşedintele suspendat al Rep. Moldova, a declarat duminică, referitor la înregistrările apărute în spaţiul public, în care vorbea despre federalizare şi că a primit finanţări din Rusia, că declaraţiile sunt scoase din context, iar despre federalizare nici nu poate fi vorba.

„Toate aceste elemente, unele dintre ele, unele dintre ele sunt rupte din context, sunt montări. În ceea ce ţine de federalizare, nu poate avea loc federalizarea Republlicii Moldova, aici să fie foarte clar. Nu va accepta nimeni un plan de federalizare pentru Republica Moldova. Din Occident, nimeni nu va ccepta în aceste condiţii. Cuvântul federalizare a fost spus de domnul Plahotniuc lui Kozak la mine în birou marţi. Toţi care mă cunosc, care au de-a face cu Dodon ştiu că eu nu umblu cu filmări. Discuţii au avut loc, evident că au avut loc. Am discutat cu toţi. Eu mi-am pus ca scop să găsesc o soluţie ca să ieşim din situaţia aceasta. Ce ţine de federalizare este propunerea liderului democrat către ruşi, lucru confirmat de domnul Kozak într-un interviu. Ceea ce ţine de bani este rupt din context. Niciun partid nu poate fi finanţat din exterior”, a declarat Igor Dodon, referitor la înregistrările apărute în spaţiul public.

Presa de peste Prut a făcut publice, sâmbătă, înregistrări video în care Igor Dodon confirmă, în faţa lui Vlad Plahotniuc, că primea până la un milion de dolari pe lună din Rusia, pentru întreţinerea PSRM. În convorbirea cu liderul PDM, Vlad Plahotniuc, Igor Dodon spune că primea 700 de mii – 1 milion de dolari pe lună de la ruşi, dar că de la 1 aprilie finanţarea a fost oprită.

UPDATE ORA 13:01 IGOR DODON: EXISTĂ DOUĂ SOLUŢII, PROTESTE MASIVE SAU PRESIUNE DIN PARTEA PARTENERILOR EXTERNI

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, suspendat temporar din funcţie în urma unei decizii CCM, a declarat că există două soluţii la criza politică actuală, organizarea de proteste masive sau presiunea din partea partenerilor externi.

Igor Dodon a organizat duminică o conferinţă de presă, în urma discuţiilor purtate cu Blocul ACUM şi PSRM, care au format sâmbătă majoritate parlamentară, ceea ce a dus la „deblocarea crizei politice din Republica Moldova”.

Preşedintele suspendat din funcţie a transmis că a primit foarte multe mesaje de încurajare din partea partenerilor externi, care recunosc legalitatea proceselor parlamentare ce au avut loc sâmbătă.

Dodon a criticat Partidul Democrat şi l-a acuzat pe Vladimir Plahotniuc, liderul partidului, că nu doreşte să renunţe la putere.

„Cei care pe parcursul ultimilor ani au controlat instituţiile de stat nu vor să cedeze puterea în Republica Moldova. Era de aşteptat. Nu cred că se aşepta cineva ca Plahotniuc să plece singur”, a declarat Dodon.

Pentru criza politică din ţară, Igor Dodon a transmis că există două soluţii: organizarea de proteste masive şi presiunea pe care o pot exercita partenerii externi, care recunosc legitimitatea deciziilor de sâmbătă.

„Sunt mai multe soluţii. Să chemăm oamenii masiv în stradă, dar nu azi, pentru că nu trebuie să punem oamenii faţă în faţă. Ei asta îşi doresc, de aia au pus oameni în corturi. A doua soluţie, presiunea din partea partenerilor noştri externi, şi din est şi din vest. Sunt în permanentă legătură cu ambasadorii”, a transmis Dodon.

De asemenea, preşedintele Republicii Moldova a acuzat membrii Curţii Constituţionale că se lasă şantajaţi şi controlaţi şi că data limită comunicată iniţial pentru formarea majorităţii parlamentare era de 9 iunie.

„Poziţia noastră fermă, susţinută de societate şi partenerii străini: termenul limită de dizolvare a Parlamentului e data de 9 iunie. Astăzi. Ieri a fost termenul legal de formare a majorităţii parlamentare şi formarea Guvernului. Premise pentru dizolvarea Parlamentului, azi, nu sunt. Decizia reprezintă o uzurpare a puterii în stat”, a declarat Dodon cu referire la decizia de dizolvare a Parlamentului.

„Dacă se ştia din timp că data limită e 7 (iunie, n.red.), cred că majoritatea parlamentară se forma pe 6. Ei au creat impresia că e data de 9”, a adăugat Dodon, criticând decizia Curţii Constituţionale.

“A încercat (n.r.: Dodon) să federalizeze ţărişoara noastră, să o împartă pe raioane, să o dea străinilor. Pentru că el a trădat poporul. Dupa fărădelegile făcute, Dodon trebuie să demisioneze şi trebie să organizăm concomitent cu alegerile anticipate şi alegerea unui nou preşedinte al Moldovei, din neamul nostru“, a spus Vlad Plahotniuc, în timpul mitingului.

Potrivit publika.md, la eveniment participă mii de moldoveni.

“Dragi compatrioţi, pentru că astăzi s-au adunat adevăraţii patrioţi ai Republicii Moldova. Eu am auzit o noutate extraordinară. Mi-au spus că Dodon au dormit la ei acasă. Ei au dormit în ambasada Federaţiei Ruse noaptea trecută. Când noi şi membrii PDM dormea acasă el şi-a găsit alt adăport, aoclo se simte confortabil. Trecem prin clipe complicate. Se mai întâmplă. Preşedintele PDM nu a aceeptat să vândă ţara“, a spus Pavel Filip.

“PDM demonstrează că Moldova este un stat independent şi merge înainte aşa cum a spus şi Vlad Plahotniuc. Moldova se află în pericol. Noi nu trebuie să-i dăm voie lui Dodon, care a recunoscut că este un agent al Mosocovei. El s-a manifestat ca un fricos. Noi, veteranii, eu personal am fost în prima linie cu toţi camarazii. Dodon şi-a vândut sufletul, nu are dreptul să intre în biserciă, el a vândut ţara. Plahotniuc este un patriot! Patriotul Moldovei, Plahotniuc”, a spus, în faţa protestatarilor şi Generalul Ţurcanu, preşedinte PDM, Cimişlia.

Pavel Filip, care a preluat funcţia de preşedinte interimar al Rep. Moldova, după suspendarea lui Igor Dodon, a semnat decretul de organizare a alegerilor anticipate în data de 6 septembrie.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a emis duminică o hotărâre pentru dizolvarea Parlamentului.

Preşedintele Igor Dodon a înnoptat aseară pe teritoriul ambasadei Federaţiei Ruse care se află în Chişinău. Mai exact, a dormit în hotelul ambasadei care se află pe teritoriul diplomaţiei de la Moscova, scrie deschide.md.

Publika.md a făcut publice imagini în care Dodon îi spune lui Vlad Plahotniuc că vrea să federalizeze Republica Moldova şi că primeşte până la un milion de dolari pe lună din Federaţia Rusă.

În convorborea cu liderul PDM, Vlad Plahotniuc, Igor Dodon spune că primea 700 de mii – 1 milion de dolari pe lună de la ruşi, dar că de la 1 aprilie finanţarea a fost oprită.

Dodon l-a întrebat pe vicepremierul rus Dmitri Kozak, în data de 6 iunie, ce să facă mai departe, având în vedere finanţarea. La rândul său, Kozak i-ar fi i-a promis că va vorbi cu Vlad Plahotniuc, ca să-i dea lui Dodon bani pentru partid.

UPDATE ORA 12:29 MAIA SANDU FACE APEL FORŢELOR DE ORDINE SĂ NU BLOCHEZE ACTIVITATEA INSTITUŢIILOR DE STAT

Maia Sandu, prim-ministrul Republicii Moldova, a cerut forţelor de ordine să nu încerce să blocheze activitatea instituţiilor statului, în contextul protestelor organizate duminică de Partidul Democrat.

Maia Sandu s-a adresat prin intermediul unei conferinţe de presă poliţiştilor, carabinierilor, instituţiilor penitenciare şi trupelor speciale.

„Ieri a fost aleasă o nouă conducere a Parlamentului şi învestit un nou Guvern, care trebuie să intre în funcţie şi să scoată ţara din criza politică. Guvernul învestit ieri reprezintă puterea legitimă a Republicii Moldova, e susţinut de majoritatea cetăţenilor şi de către prietenii noştri de peste hotare. Guvernul îşi va îndeplini atribuţiile şi acest lucru trebuie să se întâmple democratic”, a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu a acuzat Partidul Democrat, condus de Vladimir Plahotniuc, că se foloseşte de forţele de ordine pentru a împiedica tranziţia paşnică a puterii.

„Partidul Democrat vrea să folosească structurile de forţă pentru a arunca ţara în haos, petru a proteja un singur om: pe Plahotniuc”, a adăugat Maia Sandu.

„Ordinele pe care le dă acum Plahotniuc sunt ilegale. Nu puneţi în primejdie viaţa cetăţenilor noştri pentru un om care şi-a ieşit din minţi”, a transmis Maia Sandu, asigurând că locurile de muncă al angajaţiilor serviciilor de securitate nu vor fi puse în pericol.

„Atunci când pierzi puterea politică, trebuie să te retragi demn, nu să foloseşti cetăţenii ca scut. Asiguraţi eliberarea instituţiilor de stat, pentru ca noul Guvern să îşi poată începe activitatea”, le-a transmis Maia Sandu forţelor de ordine din Republica Moldova.

„Vă ordon să vă faceţi datoria faţă de ţară şi faţă de cetăţeni”, a concluzionat prim-ministrul.

UPDATE ORA 11:17 PAVEL FILIP A SEMNAT DECRETUL DE ORGANIZARE A ALEGERILOR ANTICIPATE ÎN REP. MOLDOVA

Pavel Filip, care a preluat funcţia de preşedinte interimar al Rep. Moldova, după suspendarea lui Igor Dodon, a semnat decretul de organizare a alegerilor anticipate în data de 6 septembrie.

Potrivit acestuia, alegerile anticipate sunt unica soluţie drept urmare a „crizei” care ar fi fost declanşată de PSRM şi Blocul ACUM. „Clasa politică este compromisă pentru că nu au reşit timp de trei luni să formeze un guvern”, a declarat Pavel Filip, potrivit www.zdg.md.

„În aceste condiţii este normal că poporul este cel care are dreptul de a decide cine mai merită mandatul de deputat cine le mai poate reprezenta interesele”, explicat Pavel Filip.

„Mâine este o zi obişnuită în R. Moldova. Fac apel la calm şi reţinere, la respectarea legii şi ordinii constituţionale. Fac apel la politicieni să nu forţeze punerea în aplicare a acţiunilor care seamănă a lovitură de stat”, a afirmat Filip, care a transmis că va participa la manifestaţiile din PMAN.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a emis duminică o hotărâre pentru dizolvarea Parlamentului, în urma unei sesizări depuse de Pavel Filip, care a preluat funcţia de preşedinte interimar după suspendarea lui Igor Dodon.

UPDATE ORA 11:10 PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA A FOST DIZOLVAT

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a emis duminică o hotărâre pentru dizolvarea Parlamentului, în urma unei sesizări depuse de Pavel Filip, care a preluat funcţia de preşedinte interimar după suspendarea lui Igor Dodon, conform unui comunicat emis de CCM.

După ce a fost numit în funcţia de preşedinte interimar al Republicii Moldova prin intermediul unei hotărâri emise de CCM, Pavel Filip a decis dizolvarea Parlamentului.

“Se constată drept circumstanţă care justifică dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a imposibilitatea formării Guvernului în termenul prevăzut de articolul 85 alin. (1) din Constituţie”, se menţionează în comunicatul emis de CCM.

Deputaţii au organizat o nouă şedinţă duminică dimineaţă, în pofida hotărârilor emise de CCM care au invalidat activitatea parlamentară de sâmbătă şi care au dus la suspendarea din funcţie a preşedintelui Igor Dodon, pentru faptul că nu s-a conformat deciziei CCM privind dizolvarea Parlamentului.

După încheierea şedinţei parlamentare, Zinaida Greceanîi, şefa Parlamentului, a convocat şedinţa Biroului Permanent al Parlamentului, conform Unimedia.

Vineri, Curtea Constituţională a Republicii Moldova a emis o decizie conform căreia preşedintele Igor Dodon era obligat să dizolve Parlamentul în data de 8 iunie, deoarece a depăşit termenul de 90 de zile de la alegeri pentru formarea unui Guvern.

Sâmbătă, Igor Dodon a decis să nu dizolve Parlamentul. A fost aleasă şefa Parlamentului, Zinaida Greceanîi, Maia Sandu a fost numită în funcţia de prim-ministru şi noii membrii ai Guvernului au depus jurământul de învestire. Ulterior, Curtea Constituţională a declarat neconstituţională toată activitatea Parlamentară efectuată sâmbătă.

Duminică, CCM a decis suspendarea din funcţie a preşedintelui Igor Dodon şi numirea prim-ministrului Pavel Filip în funcţia de preşedinte interimar al Republicii Moldova.

„Un pas disperat pentru a profita de Curtea Constituţională, sub controlul Curţii Constituţionale, în scopul de a continua să uzurpare puterea. Singura cale de ieşire este mobilizare externă şi internă, presiune şi presiune grea uzurpatoram… ”, a declarat Igor Dodon prin intermediul unui mesaj publicat pe Facebook.

UPDATE ORA 10:59 IGOR DONON A PETRECUT NOAPTEA ÎN AMBASADA FEDERAŢIEI RUSE DE LA CHIŞINĂU

Preşedintele Igor Dodon a înnoptat aseară pe teritoriul ambasadei Federaţiei Ruse care se află în Chişinău. Mai exact, a dormit în hotelul ambasadei care se află pe teritoriul diplomaţiei de la Moscova, scrie deschide.md.

Publicaţia menţionată spune că preşeidntele moldovean a dormit pe teritoriul rus, în aceeaşi zi în care Publika.md a făcut publice imagini în care Dodon îi spune lui Vlad Plahotniuc că vrea să federalizeze Republica Moldova şi că primeşte până la un milion de dolari pe lună din Federaţia Rusă.

În convorborea cu liderul PDM, Vlad Plahotniuc, Igor Dodon spune că primea 700 de mii – 1 milion de dolari pe lună de la ruşi, dar că de la 1 aprilie finanţarea a fost oprită.

Dodon l-a întrebat pe vicepremierul rus Dmitri Kozak, în data de 6 iunie, ce să facă mai departe, având în vedere finanţarea. La rândul său, Kozak i-ar fi i-a promis că va vorbi cu Vlad Plahotniuc, ca să-i dea lui Dodon bani pentru partid.

IGOR DODON, SUSPENDAT DIN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE

Interimatul va fi asigurat de prim-ministrul Pavel Filip, care este obligat să dizolve Parlamentul, conform deciziei CCM.

Duminică dimineaţă, Curtea Constituţională a Republicii Moldova a examinat o sesizare depusă de către un grup de deputaţi privind constatarea circumstanţelor care justifică interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova.

Astfel, CCM a decis că preşedintele Igor Dodon va fi suspendat din funcţie deoarece a refuzat deliberat să dizolve sâmbătă Parlamentul şi să stabilească data alegerilor anticipate, conform unei decizii CCM emise vineri.

„Se constată ca circumstanţă care justifică interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova în cadrul procedurii de dizolvare a Parlamentului refuzul deliberat al Preşedintelui de a-şi îndeplini obligaţia constituţională de a sesiza Curtea Constituţională, pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a, cu emiterea ulterioară a decretului de dizolvare a Parlamentului şi de stabilire a datei alegerilor parlamentare anticipate, fapt care reprezintă, potrivit articolului 91 din Constituţie, o imposibilitate temporară de exercitare a atribuţiilor sale în acest sens”, se menţionează în comunicatul emis de CCM.

De asemenea, în hotărârea emisă duminică de CCM se stabileşte ca Pavel Filip să preia temporar atribuţiile preşedintelui, să dizolve Parlamentul şi să convoace alegeri anticipate.

„În baza articolului 91 din Constituţie, potrivit ordinii exercitării interimatului, Prim-ministrul în exerciţiu, dl Pavel Filip, în calitate de Preşedinte interimar al Republicii Moldova va sesiza Curtea Constituţională pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a şi, după caz, va emite decretul privind dizolvarea Parlamentului şi stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate.

Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, se menţionează în comunicat.

IGOR DODON, MESAJ PE FACEBOOK

În urma suspendării din funcţie, preşedintele Igor Dodon a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care critică Partidul Democrat şi se cere ajutorul comunităţii internaţionale.

„Din câte vedem, Partidul Democrat nu intenţionează să transmită pe cale paşnică puterea majorităţii parlamentare legitime şi guvernului legal. Şi aceasta, în pofida faptului că procesele de ieri din parlament şi noul guvern format au fost susţinute de majoritatea cetăţenilor şi au fost recunoscute de partenerii noştri externi din Vest şi din Est. În această situaţie, noi nu avem o altă soluţie decât să ne adresăm comunităţii internaţionale cu îndemnul de a deveni intermediari în procesul de transmitere paşnică a puterii şi/sau să îndemnăm poporul Moldovei la o mobilizare fără precedent şi ieşirea la proteste paşnice”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.