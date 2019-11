Guvernul Maia Sandu a căzut la moțiunea de cenzură depusă de pro-ruși

Guvernul Maia Sandu a căzut după votul moțiunii de cenzură. 63 din cei 101 de parlamentari au votat moțiunea depusă de PSRM. Moțiunea fost votată de PSRM și PDM, partidul fondat de Vlad Plahotniuc.

Aceasta s-a dus la protestatari și a susținut un discurs: „Vă mulţumesc că sunteţi aici. Ei au vorbit frumos câteva luni de zile, că vor o ţară pentru oameni, iar când şi-au dat seama că le lichidăm schemele, când au înţeles că noi nu doar vorbim, au înţeles că s-ar putea să vină un Procuror independent, atunci ei s-au speriat. Am ştiut că va fi greu şi am încercat, am mers mai departe, dar acum se pare că va trebui să fim uniţi şi să nu ne lăsăm descurajaţi şi să mergem mai departe. Cel mai important lucru este acum să nu ne supărăm, să nu pierdem încrederea. Noi suntem puternici şi trebuie să mergem până la capăt”.

Şedinţa parlamentară a început marţi, la ora 10:00, la aceasta fiind prezenţi 93 de deputaţi.

Prim-ministrul în exerciţiu, Maia Sandu, a luat cuvântul în faţa membrilor Camerei Deputaţilor, afirmând că socialiştii „aruncă pietre în Guvern fără motive”, reiterând faptul că guvernarea Executivului de la Chişinău este una „cinstită” în raport cu cetăţenii moldoveni.

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova a înaintat vineri, pe 8 noiembrie, o moţiune de cenzură asupra Guvernului lui Maia Sandu, ca urmare a iniţiativei acestuia de modificare a Legii procuraturii.

Ca răspuns la acest demers, Maia Sandu a transmis avertismente legate de consecinţele unei posibile căderi a Guvernului de la Chişinău.

Căderea guvernului intervine la doar cinci luni de când prim-ministrul pro-occidental Maia Sandu a preluat funcţia promiţând să combată corupţia, scrie Reuters.

Moţiunea de cenzură împotriva guvernului a fost depusă vineri de deputaţii socialişti, parteneri la guvernare, după ce executivul şi-a asumat răspunderea pentru un proiect de modificare a Legii Procuraturii. Potrivit legislaţiei, era nevoie de cel puţin 51 de voturi pentru ca moţiunea de cenzură să fie aprobată şi în consecinţă să fie demis guvernul.

Moţiunea, dezbătută în plen în prezenţa premierului, a fost susţinută de parlamentarii din Partidul Socialiştilor (PSRM) şi de cei ai Partidului Democrat (PDM). La şedinţă au fost prezenţi 93 de deputaţi, în faţa cărora Maia Sandu a prezentat realizările şi obiectivele guvernului său, după care a urmat o sesiune de întrebări-răspunsuri, informează Agerpres.