Macron: NATO este o alianță în moarte cerebrală. Explicatia presedintelui statului francez

Emmanuel Macron, președintele Franței, declară NATO în moarte cerebrală. Oferă argumente, care pot fi dezbătute, însă dincolo de constatare frapează atitudinea – Macron pare a fi mai degrabă înclinat să deconecteze pacientul de la aparate în loc să-l resusciteze. Omul pledează pentru o apropiere de Rusia, ceea ce strategic poate fi o greşeală majoră.

Într-un interviu pentru the The Economist, Emmanuel Macron își argumentează teoria prin faptul că la Casa Albă se află acum un președinte care nu împărtășește aceleași viziuni cu partenerii europeni, iar Turcia are o atitudine tot mai ostilă față de Alianță. În acest context, ar fi timpul pentru o regândire a strategiei NATO, care să corespundă actualelor provocări de securitat. Macron cere regândirea Articolului 5, fundamentul NATO, cel care obligă statele membre să intervină dacă un aliat este atacat.