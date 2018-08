Scrisoarea lui Rudolph Giuliani și reacția lui Maior și Dragnea

Ziua de luni, 27 august 2018, a fost una foarte încărcată pentru diplomația românească după o situație fără precedent provocată de Rudolph Giuliani. Fostul primal al New York-ului este avocatul lui Donald Trump de câteva luni și, deși ai fi tentat să crezi că are probleme mai importante pe cap, a înaintat o scrisoare către Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă și președinții celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu.

Scrisoarea lui Giuliani nu are nici un însemn oficial și nu există niciun indiciu că ar exprima altceva în afara opiniei sale personale. Un detaliu important care confirmă asta este prezența antetului firmei de avocatură a lui Giuliani în partea de sus a scrisorii. Întreaga scrisoare poate fi lecturată mai jos, dar chintesența ei este că atacă eforturile DNA din ultimii ani și apără persoanele care au fost puse sub acuzare de Kovesi și Direcția Națională Anticorupție.

”Draga domnule presedinte Iohannis,

Va scriu ca sa imi exprim ingrijorarea in legatura cu prejudiciul continuu adus statului de drept in Romania, comis sub pretextul aplicarii cu eficienta a legii. Acest prejudiciu afecteaza negativ, in mod direct, cursul investitiilor straine directe in Romania, deoarece niciun investitor rational nu ar investi intr-un loc in care domnia legii si sistemul legal fac subiect al manipularii facute de cei de la putere.

Inainte de alegerea mea in functia de primar al New York-ului, am servit ca oficial de rang inalt in Departamentul de Justitie al Statelor Unite, detinand sefia reputatului birou de procurori din New York. De-a lungul mai multor ani, ca procuror, am investigat si urmarit personal, sau am condus acuzarea unui numar mare de cazuri de coruptie publica, ceea ce a dus la condamnarea a numerosi demnitari.

Dupa caderea lui Nicolae Ceausescu din 1989, Romania a facut pasi hotarati spre aplicarea legilor, in concordanta cu repectarea dreptului la un proces corect in regulile statului de drept. Cu toate acestea, progresele au fost subminate grav de excesele Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Romaniei, sub conducerea fostului procuror sef, Laura Codruta Kovesi. Aceste excese au inclus: intimidarea judecatorilor, a avocatilor apararii si a martorilor; ascultarea neconstitutionala a telefoanelor; marturii silite si procese judiciare incorecte.

In plus, fata de excesele facute de DNA in numele ‘aplicarii legii’, am luat la cunostinta cu tristete in cursul ultimelor luni despre existenta ‘protocoalelor secrete’ pe care mai multe institutii publice le-au semnat cu Serviciul Roman de Informatii (‘SRI’) . Acestea includ protocoale secrete cu: Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei; Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Consiliul Superior al Magistraturii.

Semnatarii protocoalelor secrete includ: Laura Codruta Kovesi, din partea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si George-Cristian Maior, care acum indeplineste functia de ambasador al Romaniei in Statele Unite, din partea SRI.

Recunosc si inteleg importanta luptei impotriva coruptiei. In acest sens, incurajez Romania sa isi reafirme angajamentul de a investiga si a judeca coruptia in mod cinstit, transparent, si in concordanta cu legea. O amnistie ar trebui data celor care au fost acuzati si condamnati ca urmare a exceselor DNA facute de la implementarea protocoalelor secrete, inclusiv mai multor oameni inocenti care au fost trimisi la inchisoare.

De asemenea, indemn Guvernul Romaniei sa infiinteze o comisie independenta formata din judecatori internationali si experti legali, care sa examineze originile protocoalelor secrete, ca si impactul lor asupra Parchetului General si a judecatorilor din intreaga tara.

Pe baza rezultatelor ei, comisia independenta ar putea face recomandari specifice pentru ca aplicarea legii sa fie intarita in Romania, iar Codul Penal romanesc sa fie reformat, pentru a preveni reaparitia unor astfel de excese.

Guvernul Romaniei trebuie, de asemenea, sa se asigure ca judecatorii nu sunt intimidati de DNA sau de SRI. In consecinta, exista nevoia de a identifica sutele de dosare ale DNA despre judecatori, asa cum a descris recent un adjunct al DNA, pentru a determina numele judecatorilor, acuzatiile si originea acestor acuzatii impotriva judecatorilor, precum si cronologia si durata acestor dosare.

In sfarsit, sectii de responsabilitate profesionala ar trebui stabililte pentru Parchetul General, DNA, SRI si orice alte institutii recomandate de comisia independenta, pentru a stabili standarde potrivite de comportament si raspundere, ca si investigarea plangerilor impotriva acestor institutii.

Romania trebuie sa clarifice faptul ca ramane angajata in asigurarea proceselor corecte, transparente, si a respectarii legii. Acest lucru va impune corectarea multelor abuzuri ale DNA si SRI si ar trebui sa includa amnistie pentru acuzatiile si condamnarile suspecte. Un astfel de angajament in respectarea legii va imbunatati, de asemenea, apetitul investitorilor pentru a contribui la viitorul Romaniei.

Cu respect,

Rudolph W. Giuliani, Esq.”

La scurt timp după publicarea online a scrisorii de către Mediafax și alte publicații autohtone, George Maior a simțit nevoia să facă o declarație publică pe marginea documentului.”Un personaj spumos si extrem de combativ in discutiile din Statele Unite, nu stiu daca mai e avocatul lui Donald Trump. In orice caz, ea este expresia unui lobby, initiat de anumite forte care sunt interesate de apararea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justitia, asta va spun clar” Ambasadorul României în SUA a sintetizat în doar câteva cuvinte motivația din spatele respectivei scrisori.

În mod previzibil, Dragnea abia așteptat să-și exprime opinia pe marginea acestei situații și să găsească o legătură inexplicabilă cu Statul Paralel. Pentru că nu a ajuns la niciun post TV pe parcursul serii, a redactat câteva rânduri pe pagina personală de Facebook.

„Președintele Iohannis nu mai poate pretinde că nu e nimic grav sau că încă nu a lecturat scrisoarea domnului Giuliani. O astfel de poziție nu ar face decât să întărească percepția publică larg răspândită că domnia sa este tributar Statului Paralel, pe care l-a protejat până acum. La fel de revoltătoare este și reacția celui care ar trebui să reprezinte interesele României în Statele Unite și care a folosit numele ilustrului senator John McCain, în încercarea de a acoperi adevărurile dureroase din scrisoarea domnului Giuliani. Domnul Maior și-a depășit în mod clar mandatul, iar din acest moment nu mai poate fi privit cu încredere de partenerii americani. Salut decizia Ministerului de Externe de a-l chema să explice această ieșire în decor și sper ca măcar de această dată președintele Iohannis să facă ceea ce este în interesul României”, a scris Dragnea pe Facebook.

„Concluzia amară a acestei scrisori este că încrederea în sistemul de Justiție din România este serios zdruncinată în fața partenerilor externi și a investitorilor străini”, susține liderul PSD.