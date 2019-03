Camera Comunelor respinge a treia oară acordul Brexitului

Camera Comunelor a respins vineri, a treia oară – cu 344 la 286 de voturi – acordul Brexitului al Theresei May, relatează The Guardian. Theresa May şi-a exprimat vineri ”regretul profund cu privire la faptul că această Cameră (a Comunelor) a fost incapabilă să susţină ieşirea din Uniunea Euripeană în mod ordonat”, relatează BBC News. Preşedintele Consiliului European Donald Tusk a convocat vineri un summit în 10 aprilie, în urma respingerii acordului Brexitului în Camera Comunelor, relatează BBC News. O ieşire a Regatului Unit din Uniunea Europeană (UE) fără acord, la 12 aprilie, ”este de-acum un scenariu probabil”, a reacţionat vineri o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene (CE), după a treia respingere de către deputaţii britanici a Tratatului retragerii negociat de Theresa May cu Bruxellesul, relatează AFP.