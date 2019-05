Ce se discută la Summitul de la Sibiu

Summitul informal al şefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană are loc, joi, la Sibiu, fiind prezenţi reprezentanţi ai tuturor statelor membre. Summitul este găzduit de preşedintele Klaus Iohannis, iar reuniunea va fi condusă de preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. Liderii UE vor discuta despre următoarea agendă strategică pentru perioada 2019-2024. În oraş au fost luate măsuri sporite de securitate, iar mai multe organizaţii au anunţat proteste pentru a se face auzite de către cei mai importanţi politicieni ai lumii. Tot la Sibiu are loc, joi, Summitul Partidului Popular European.

Summitul va fi găzduit de Klaus Iohannis, preşedintele României, statul care deţine în prezent preşedinţia Consiliului, iar preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, va prezida reuniunea. De asemenea, vor fi prezenţi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.

Klaus Iohannis a explicat că la summitul informal de la Sibiu vor fi întâlniri numai în format de Consiliu European, iar preşedintele Parlamentului European va face o prezentare, în deschidere.

“Consiliul European de la Sibiu este unul informal, se finalizează fără concluzii şi fără decizii, însă se va finaliza, sper eu, cu o aşa-numită declaraţie, Declaraţia de la Sibiu, care va spune europenilor cum vedem noi viitorul, cum vrem să mergem mai departe, cum vrem să fim solidari cu toţii, cum vrem să facem să funcţioneze Uniunea mai bine”, a spus el.

Liderii UE vor discuta despre următoarea agendă strategică a UE pentru perioada 2019-2024 şi vor schimba opinii cu privire la provocările şi priorităţile UE în perspectiva următorilor ani.

Agenda actuală a fost convenită în iunie 2014 de către Consiliul European şi se axează pe cinci domenii prioritare: locuri de muncă, creştere economică şi competitivitate; autonomizarea şi protejarea cetăţenilor; politicile privind energia şi clima; libertate, securitate şi justiţie, dar şi UE ca actor mondial puternic.

Potrivit programului, între 11.45 şi 12.30 are loc primirea invitaţilor de către preşedintele Iohannis, iar apoi se desfăşoară sesiunea plenară. Ulterior, şefii de stat şi guverne vor participa la un dejun de lucru.

Fotografia oficială se va face pe un podium special amenajat în Piaţa Mare a oraşului, iar la ora 18.00 va avea loc conferinţa de presă la care vor participa reşedintele României, Klaus Iohannis, preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, şi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Tot joi, la Sibiu are loc Summitul Partidului Popular European (PPE)

Evenimentul liderilor PPE se desfăşoară la Complexul Muzeal Naţional Astra, sosirea participanţilor fiind programată pentru ora 9.30, iar ora de începere a Summit-ului este 10.30. Principalul punct pe agenda summit-ului PPE va fi pregătirea reuniunii informale a şefilor de stat şi de guvern ai UE care are loc în cursul zilei.

Summit-ul popularilor europeni este găzduit de preşedintele PPE, Joseph Daul, la eveniment urmând să participe preşedintele grupului PPE din Parlamentul European şi candidatul PPE pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene, Manfred Weber, preşedintele PNL, Ludovic Orban, şi secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz.

De asemenea, au fost invitaţi preşedintele României, Klaus Iohannis, preşedintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades, premierul Bulgariei, Boiko Borissov, premierul Letoniei, Krišjānis Karins, cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, premierul Croaţiei, Andrej Plenkovic, şi premierul Irlandei, Leo Varadkar.

Ziua se va încheia cu o recepţie, dar şi cu un concert în Piaţa Mare.

Pregătirile au început de mai mult de un an, iar de la începutul lunii mai au fost instituite progresiv restricţii în oraş

Astfel, traficul auto este restricţionat, de miercuri seară până joi, la ora 20.00, pe următoarele străzi, cu excepţia riveranilor: str. A. Xenopol, str. Mitropoliei, str. Centumvirilor, str. Al. Odobescu, str. Ocnei, str. A. Iancu, str. Gen. Magheru (tronsonul Filarmonicii – Constituţiei), str. Felinarului, Pasajul Şcolii, str. Manejului, str. Filarmonicii, str. Tribunei, str. Azilului. Pe alte străzi – str. Gheorghe Lazăr, str. Arhivelor, str. Gen. Magheru (tronsonul dintre Filarmonicii şi Piaţa Mare) – circulaţia auto este închisă, în aceeaşi perioadă, inclusiv pentru riverani.

Piaţa Unirii, pe tronsonul dintre strada Andrei Şaguna şi str. N. Bălcescu, este închisă traficului auto până joi, la ora 20.00.

Şi traficul pietonal este restricţionat, între orele 6.00 şi 22.00, în unele zone din centrul oraşului, pentru buna desfăşurare a summit-ului. Astfel, accesul pietonal pe următoarele străzi şi în următoarele pieţe este posibil doar pentru riverani: Cetăţii, între intersecţia str. Cetăţii – Nicolae Bălcescu şi ieşirea din parcarea “Cazarma 90”, A.D. Xenopol, Mitropoliei, Centumvirilor, Al. Odobescu, Ocnei, Tribunei, Gh. Lazăr, între str. Timotei Popovici şi Ghe. Magheru.

De asemenea, este restricionat traficul în pieţele centrale unde se află sediul Primăriei Sibiu, clădire care găzduieşte întâlnirea şefilor de state şi de guverne. În Piaţa Mare, pe str. Samuel von Brukenthal şi în Piaţa Mică accesul pietonal este restricţionat până joi, la ora 20.00. Cei care au domiciliul în aceste zone au acces pe baza documentelor de identitate şi a ecusonului nominal de acces.

Pentru securitatea participanţilor la summit, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Poliţia Judeţeană Sibiu au decis că este nevoie de instalarea unui sistem de supraveghere video, proiectul presupunând montarea de camere de supraveghere video în principalele zone publice ale oraşului şi pe cele mai importante artere, precum şi alte echipamente conexe.

Tot ca urmare a summitului, toate unităţile de învăţământ din Sibiu sunt închise în această săptămână.

Sunt anunţate două manifestaţii în zona centrală a oraşului

Cu toate acestea, reprezentanţii Asociaţiei “Evoluţie în Instituţie” au anunţat că vor organiza o “adunare publică”, joi, la Sibiu, în Piaţa Mare a oraşului, nefiind de acord cu locaţia propusă de autorităţile locale. Ei au spus că scopul adunării este de a arăta că sprijină “valorile europene, libertatea la adunare paşnică şi cea de liberă exprimare într-o ţară puternic afectată de guvernarea PSD şi de abuzurile permanente ale autorităţilor şi forţelor de ordine subordonate politic”.

O altă manifestaţie a fost anunţată de Platforma Unionistă Acţiunea 2012, la ora 11.00, în faţa Primăriei Vechi. “Vom transmite clar şi răspicat liderilor europeni că singura şansă de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană este prin Unirea cu România”, au spus reprezentanţii organizaţiei.

Un număr de 21 de şefi de stat din Uniunea Europeană au semnat, cu ocazia Zilei Europei, un apel pentru Europa înaintea alegerilor europarlamentare, informează Administraţia Prezidenţială.

“Alegerile din 2019 au o importanţă deosebită: dumneavoastră, cetăţenii europeni, sunteţi cei care decideţi calea pe care Uniunea Europeană o va urma. De aceea, noi, şefii de stat din Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Franţa, Croaţia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia şi Finlanda, îi chemăm pe toţi cetăţenii europeni cu drept de vot să participe la alegerile pentru Parlamentul European la sfârşitul lunii mai 2019. (…) Vrem o Europă puternică şi integrată. Avem nevoie, aşadar, de o Uniune Europeană puternică, o Uniune care are instituţii comune, o Uniune care îşi revizuieşte constant activitatea cu un ochi critic şi care este capabilă să se reformeze, o Uniune a cărui fundament sunt cetăţenii săi şi statele sale membre. Această Europă are nevoie de o dezbatere politică dinamică cu privire la cea mai bună cale spre viitor, având la bază Declaraţia de la Roma din 25 martie 2017. Europa este capabilă să gestioneze o gamă largă de opinii şi idei. Dar, cu siguranţă, nu trebuie să ne întoarcem la o Europă în care ţările nu mai sunt parteneri egali, ci adversari. Europa noastră unită are nevoie de un vot puternic al popoarelor. De aceea vă invităm să vă exercitaţi dreptul de vot. Viitorul nostru comun european se află pe buletinul de vot”, se arată în documentul semnat de cei 21 de şefi de stat din UE.

Aceştia subliniază că pacea şi libertatea, prosperitatea şi bunăstarea nu trebuie considerate ca fiind garantate.

“Este necesar să ne implicăm cu toţii în mod activ în promovarea ideii măreţe a unei Europe paşnice şi integrate”, se arată în apel.

Cei 21 de şefi de stat precizează că membrii aleşi ai Parlamentului European, împreună cu Consiliul Uniunii Europene, decid ce reguli ar trebui să se aplice în Europa şi cum ar trebui să fie cheltuit bugetul Europei.

“Pentru mulţi cetăţeni din Europa, în special din tânara generaţie, cetăţenia europeană a devenit a doua lor natură. Nu este o contradicţie pentru ei să-şi iubească satul, oraşul, regiunea sau naţiunea şi să fie devotaţi proiectului european. Europa noastră este capabilă să facă faţă provocărilor împreună. În aceste luni, mai mult decât oricând în trecut, Uniunea Europeana se confruntă cu provocări profunde. Pentru prima dată de la începutul integrării europene, oamenii vorbesc despre reversul uneia sau mai multor etape de integrare, precum libertatea de mişcare sau desfiinţarea instituţiilor comune. Pentru prima dată, un stat membru intenţionează să părăsească Uniunea. În acelaşi timp, alţii cer mai multă integrare în Uniunea Europeană sau în Zona Euro, sau o Europă cu mai multe viteze. Viziunile asupra acestor chestiuni diferă în rândul cetăţenilor şi al guvernelor statelor membre, precum şi între noi, şefii de stat. Cu toate acestea, cu toţii suntem de acord că integrarea europeană şi unitatea sunt esenţiale şi că dorim ca Europa să continue ca o Uniune”, se arată în document.

Potrivit sursei citate, numai o comunitate puternică va fi capabilă să facă faţă provocărilor globale curente.

“Efectele schimbărilor climatice, terorismul, globalizarea economică şi migraţia nu se opresc la graniţele naţionale. Doar lucrând împreună ca parteneri egali la nivel instituţional vom reuşi să facem faţă cu succes acestor provocări şi să continuăm pe drumul spre coeziunea economică şi socială şi spre dezvoltare”, se mai afirmă în apelul celor 21 de şefi de stat şi de guvern.

Documentul este semnat de preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, preşedintele Cehiei, Milos Zeman, preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, preşedintele Estoniei, Kersti Kaljulaid, preşedintele Irlandei, Michael D. Higgins, preşedintele Republicii Elene, Prokopios Pavlopoulos, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, preşedintele Croaţiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, preşedintele Ciprului, Nicos Anastasiades, preşedintele Letoniei, Raimonds Vejonis, preşedintele Lituaniei, Dalia Grybauskaite, preşedintele Ungariei, Janos Áder, preşedintele Maltei, George Vella, preşedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, preşedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, preşedintele României, Klaus Iohannis, preşedintele Sloveniei, Borut Pahor, preşedintele Slovaciei, Andrej Kiska, preşedintele Finlandei, Sauli Niinisto.