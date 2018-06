Donald Trump în Singapore cu Kim Jong Un

Well well, Kim Jong Un’s running bodyguards are here too pic.twitter.com/ZsgvaaSS7W

Liderul nord-coreean, ale cărui deplasări în afara ţării sale sunt extrem de rare, a ajuns anterior în cursul zilei la Singapore, după ce s-a jucat de-a şoarecele şi pisica în aer cu jurnaliştii din întreaga lume care i-au urmărit zborul – nu mai puţin de trei avioane au făcut duminica legătura între Phenian şi Singapore.

JUST IN: A motorcade carrying Kim Jong Un sped through the streets of Singapore on Sunday after the North Korean leader arrived for the scheduled #TrumpKimSummit. https://t.co/BIgvBwmx3O pic.twitter.com/LpNpwzVhXJ

— Fox News (@FoxNews) 10 iunie 2018