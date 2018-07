UPDATE: Donald Trump a anulat întâlnirea cu Iohannis

UPDATE – Șeful de stat Klaus Iohannis avea programată o întâlnire bilaterală cu președintele SUA, Donald Trump, astăzi. Cei doi sunt prezenți, alături de alți lideri NATO, la summitul de la Bruxelles. Donald Trump a anulat toate întâlnirile bilaterale, inclusiv cea cu președintele Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis, aflat la Bruxelles, la Summitul NATO, are programată la această oră o întâlnire bilaterală cu preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

Conform Administraţiei Prezidenţiale, de la ora 9.45, Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de Şefi de Stat şi de Guvern, cu Georgia şi Ucraina.

La ora 11.00, ora României, Klaus Iohannis va avea o întâlnire bilaterală cu preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

Preşedintele Klaus Iohannis declara, miercuri, la sosirea la Bruxelles, că summitul NATO este extrem de important pentru Alianţă şi cu accente deosebite pentru România. Iohannis a precizat că împărţirea echitabilă a sarcinilor este necesară, pentru că nu poate fi acceptată ideea că unii contribuie şi alţii beneficiază.

”Împărţirea echitabilă a sarcinilor este necesară. Nu putem să acceptăm ideea că unii contribuie şi alţii beneficiază. România încă de acum câţiva ani, de când am preluat mandatul, a avut poziţia pe care am repetat-o de fiecare dată. România nu mai este de mult un simplu receptor de securitate, România a înţeles că în NATO beneficiezi de protecţia NATO, dar noi vrem să fim furnizor de securitate pentru întreaga regiune. Chiar prima acţiune mare politică pe care am făcut-o când am început mandatul a fost să adun toate forţele politice şi împreună am hotărât să alocăm 2% pentru apărare, mult mai repede decât se convenise pentru NATO, termenul de ghidaj a fost 2024. Noi am început deja de anul trecut, noi luăm treburile acestea foarte în serios, şi dotarea, şi oferirea de securitate, de asta suntem prezenţi cu foarte mulţi oameni în Afganistan, suntem prezenţi în Irak, în Kosovo”, a declarat şeful statului.

Liderii NATO au căzut de acord miercuri, în prima zi a summit-ului de la Bruxelles, să întărească apărarea, să intensifice eforturile în lupta anti-terorism şi să împartă responsabilitatea securităţii, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

“Deciziile pe care le-am luat astăzi arată că Europa şi America de Nord lucrează împreună. NATO oferă rezultate şi suntem determinaţi să ne păstrăm cei aproape un miliard de cetăţeni în siguranţă”, a declarat Secretarul General, Jens Stoltenberg.

Cei 29 de lideri aliaţi au lansat o nouă iniţiativă prin care NATO va fi pregătită pentru o eventuală situaţie de urgenţă: 30 de batalioane de infanterie mecanizată, 30 de escadroane aeriene şi 30 de nave de luptă vor fi pregătite în 30 de zile.

De asemenea, NATO va lansa o nouă misiune de pregătire militară în Irak şi va spori sprijinul acordat Iordaniei şi Tunisiei în lupta lor contra terorismului.

Secretarul General al NATO a subliniat din nou importanţa ca ţările să împartă în mod egal responsabilitatea şi a afirmat că s-a căzut de acord în privinţa faptului că trebuie mărite cheltuielile pentru apărare. Opt state – între care şi România – vor ajunge cu cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB în 2018, iar majoritatea aliaţilor vor atinge această ţintă în 2024.