3 haine de bebelusi pe care sa le incluzi in garderoba copilului tau

Sa cumperi haine de bebelusi poate fi o adevarata provocare, in special atunci cand vrei ca micutul sa se simta confortabil, dar sa fie si imbracat modern. Sunt multe aspecte pe care trebuie sa le iei in considerare atunci cand mergi la cumparaturi si, dintre toate acestea, calitatea este esentiala. Si, cum in primele luni de viata ale micutului vei avea nevoie de multe articole de imbracaminte cu care il vei schimba, iata ce haine de bebelusi trebuie sa ai in garderoba!

Body-uri pentru bebe

La capitolul haine bebelusi, body-urile pentru bebe sunt ideale deoarece asigura celui mic protectie si il apara de frig. Confectionate din bumbac natural, body-urile pot fi folosite atat in casa, cat si afara, la plimbare. Astfel, nou-nascutul se poate misca in voie, iar hainutele ii mentin caldura la spate si la burtica. In plus, acest tip de haine de bebelusi ofera si suport pentru scutec. Dincolo de utilitatea lor incontestabila, body-urile pentru bebe ar trebui incluse in dulapiorul micutului datorita faptului ca sunt extrem de practice si usor de imbracat.

Salopete pentru bebe

Daca esti o mamica grijulie, imbraca nou-nascutul cu salopete pentru copii pufoase si calduroase. Aceste haine de bebelusi sunt absolut necesare in garderoba micutilor cu varsta de pana la 2 ani. Versatile si elegante, salopetele viu colorate vor deveni in scurt timp cele mai indragite articole vestimentare. Pentru sezonul rece, poti alege o salopeta din catifea cu maneca lunga si pantaloni cu botosei, in timp ce vara poti opta pentru un model cu maneca scurta, care sa permita circulatia aerului. Indiferent de model, aceste haine de bebelusi ii ofera copilului libertate de miscare, croiala clasica fiind potrivita atat pentru fetite, cat si pentru baietei. De asemenea, salopetele pentru copii se pot purta atat la plimbare, cat si la somn, pe post de pijama.

Pantaloni cu botosei pentru bebelusi

Din gama de haine de bebelusi nu pot lipsi pantalonii cu botosei, care protejeaza piciorusele delicate ale nou-nascutului. Acestia sunt deosebit de confortabili si de placuti la atingere, fiind realizati din bumbac si fibre naturale de calitate superioara. Datorita croiului special, bebelusul se poate misca in voie, fara sa fie incomodat de pantaloni. De asemenea, modelul este special conceput pentru a pastra spatiu suficient pentru scutec. Ideali pentru interior, pantalonii cu botosei pot fi purtati in timpul orelor de joaca, intrucat asigura sustinere in talie si se muleaza perfect pe forma corpului.

