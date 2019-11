4 cadouri corporate pentru Secret Santa

Nu mai e mult pana sa treaca si luna noiembrie – in birou se vorbeste din ce in ce mai des de Craciun, pe masura ce traditia anuala de Secret Santa se apropie. Ce-i drept, sa cumperi cadouri corporate pentru colegi poate fi destul de greu, mai ales cand descoperi ca esti Secret Santa-ul unui coleg cu care abia ai schimbat doua vorbe in timpul anului.

Din fericire, pe GadgetWorld.ro gasesti o multitudine de cadouri corporate care te vor scoate din dilema. Indiferent daca tu si colegii tai ati stabilit deja o limita pentru buget sau daca te simti mai generos de Craciun, nu ai cum sa dai gres cu un cadou din lista de cadouri corporate pe care ti-am pregatit-o.

Globul Pamantesc care leviteaza cu leduri

Acest glob pamantesc este o piesa de arta smart, deci poate fi cadoul ideal pentru oricine. Dintre cadourile corporate, acesta este alegerea perfecta, fiind potrivit sa animeze biroul oricui.

Gadgetul magnetic in forma literei C invarte Globul Pamantesc multumita electromagnetului si a senzorului computerizat ascuns in standul suport. Astfel, globul leviteaza in aer si poate, de asemenea, sa se invarta in jurul proprie axe.

Biroul nu va mai fi niciodata plictisitor cu un astfel de accesoriu! Totodata, efectul vizual creat ofera senzatie de calm si de relaxare, astfel te vei putea deconecta pentru cateva secunde de la stresul cotidian.

2. Premium Wireless charger pentru telefon si casti

Daca esti genul de persoana care face cadouri corporate practice si de calitate, trebuie sa te indrepti spre seria de gadgeturi premium si, mai exact, spre acest incarcator fara fir.

Un astfel de wireless se potriveste atat telefonului mobil, cat si setului de casti pe care il ai. Confectionat din TPU, standul de incarcare iti protejeaza telefonul mobil de zgarieturi si de alte accidente neprevazute.

3. Cana ce isi amesteca singura continutul

Daca vrei sa optezi pentru cadouri corporate, nu dai niciodata gres cu ceva inedit, funny si haios precum aceasta cana. Ce este atat de special la cana adusa de cei de la GadgetWorld este ca isi amesteca singura continutul.

Doar prin apasarea unui buton, cana amesteca singura lichidele pe care le contine. Cel caruia ii dai acest cadou nu va mai trebui sa se gandeasca la lingurita cu care amesteca in ceai sau cafea sau se mai ingrijoreze de zgomotul neplacut pe care acestea le fac. Mai mult chiar, cana vine cu un cap de plastic care o face usor de transportat.

4. Laser pointer rosu

In cazul in care colegii de birou au stabilit un buget pentru Secret Santa, iti dam un pont pentru unul dintre cele mai bune cadouri corporate pe care le-ai putea gasi la un pret rezonabil.

Este vorba despre un laser pointer de culoare rosie, cu o intensitate de 5mW. De dimensiuni reduse, acesta poate fi cu usurinta purtat in buzunarul de la camasa destinat pixurilor.

De la cadouri corporate amuzante la cele cu semnificatie, cu siguranta vei gasi ceva care sa ti se potriveasca la GadgetWorld. Lasa-te inspirat de lista pe care ti-am pregatit-o si s-ar putea sa fii surprins anul viitor, cand colegii tai isi vor dori sa te aiba pe tine drept Secret Santa!