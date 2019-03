Alegerea si amplasarea corpurilor de iluminat – sfaturi utile

Daca vrei sa impresionezi toti musafirii cu designul interior al casei tale, unul dintre cele mai importante aspecte de care trebuie sa tii cont in decorarea locuintei este alegerea si pozitionarea corpurilor de iluminat pentru fiecare camera. Astfel, pe langa functionalitate si crearea unei atmosfere potrivite, corpurile de iluminat pe care le alegi trebuie sa puna in valoare pe cat de bine posibil zonele speciale din fiecare camera si trasaturile aparte ale pieselor de mobilier.

Stilul

Daca vrei sa amenajezi apartamentul intr-un stil modern, corpurile de iluminat nu trebuie sa fie elemente de decor foarte vizibile, fiind indicate cele cu design simplu si linii elegante. Culorile puternice sau elementele decorative complexe vor capta toata atentia, “rupand” continuitatea si geometria asigurate de piesele moderne de mobilier.

Pentru a completa aspectul clasic al unui living dintr-o casa, in schimb, vei putea alege corpuri de iluminat cu mai multe brate, avand la dispozitie gamele de lustre si candelabre vintage sau clasice. Cu toate ca mai multe brate inseamna mai multe becuri si, teoretic, o lumina mai puternica, tot nu este indicat sa folosesti un singur corp de iluminat intr-o camera.

Diferitele zone ale camerei

In primul rand, dotarea livingului cu un singur corp de iluminat, indiferent de intensitatea luminii pe care acesta o ofera, este nefunctionala, intrucat vei ajunge sa ai diferente de lumina in colturile camerei. In plus, umbrele create de lumina puternica venind dintr-o singura directie te vor deranja cu siguranta. Astfel, designul modern ar putea fi pus in valoare de cateva spoturi pe peretele cu canapeaua, care sa acompanieze o plafoniera eleganta, dispusa central. In acest caz, o lumina neutra sau calda te-ar ajuta sa eviti atmosfera lipsita de personalitate, specifica birourilor si institutiilor.

Pentru cei care au ales sa dea un aer clasic camerei de zi, candelabrul sau lustra ar putea arata excelent impreuna cu doua aplice sau un lampadar care sa puna in evidenta o anumita zona a camerei (fotoliul de citit sau o biblioteca).

Materiale si texturi

In acest moment, piata de corpuri de iluminat din Romania ofera foarte multe variante cand vine vorba de materiale si texturi folosite in confectionarea lustrelor, candelabrelor, plafonierelor, pendulelor si lampadarelor. Astfel, gamele clasice cuprind corpuri de iluminat ce au in componenta cristale, bronz, lemn, stofa sau chiar aur, in timp ce colectiile moderne pot include corpuri de iluminat din metal (cu finisaj lucios sau satinat), lemn, plastic, sfoara sau sticla (clara, vopsita sau sablata). Pentru a gasi potrivirea perfecta, insa, recomandarea este sa ceri sfatul unui specialist.

Tipuri de lumina

Daca in camera de zi si in camera de odihna s-ar potrivi cel mai bine o lumina calda, care sa asigure o atmosfera de relaxare, bucataria va impune restrictii din punct de vedere functional. Astfel, pentru a putea beneficia de o lumina clara necesara activitatilor din bucatarie, va trebui sa alegi becuri cu o temperatura de culoare rece. In plus, trebuie sa ai in vedere montarea mai multor corpuri de iluminat in bucatarie, astfel incat blatul sa poata fi folosit confortabil si in siguranta. Lumina locala poate fi o solutie potrivita in acest caz, prin urmare poti monta cateva spoturi sau o banda LED deasupra blatului (sub corpurile suspendate montate peste blat).

In cazul in care bucataria pe care ai amenajat-o include si o zona de dinning, una dintre cele mai potrivite solutii ar fi sa alegi unul sau doua pendule (in functie de lungimea mesei), care sa coboare deasupra mesei, iar lumina trebuie sa fie in zona calda a spectrului.

