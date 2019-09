Este prima vacanta la munte a prichindelului tau? Iata ce haine pentru bebelusi sa pui in bagaj!

Cunoastem cu totii emotiile dinaintea unei vacante, mai ales cand vorbim despre prima calatorie cu cel mic. Si, pentru ca esti o mamica grijulie, atenta la orice detaliu, acest articol te va ajuta sa nu pierzi din vedere informatii importante care iti vor asigura o vacanta linistita. Calendaristic vorbind, toamna a venit si, intrucat in timpul zilei temperaturile sunt destul de ridicate, iar dimineata si seara se lasa frigul, e important sa ai in vedere achizitionarea unor haine de bebelusi practice si confortabile. Chiar daca toamna este foarte imprevizibila si capricioasa, nu este deloc greu sa alegi haine pentru bebelusi potrivite pentru aceasta perioada. Tocmai de aceea, cand pleci la munte pentru prima data cu cel mic trebuie sa cumperi haine pentru bebelusi pe care sa le poarte in orice moment, sa ii tina de cald si sa ii ofere tot confortul de care are nevoie.

Trebuie sa stii ca, in general, bebelusii sunt adaptabili la schimbarile de mediu, de aceea este un lucru pozitiv sa ii obisnuiesti cu plimbarile inca de cand sunt mici.

Asadar, iata care sunt cele mai potrivite haine bebelusi Liloo pe care sa le adaugi in bagajul celui mic.

Salopeta din catifea cu botosei

Salopetele sunt printre cele mai versatile haine pentru bebelusi, deoarece pot fi purtate cu usurinta atat de baietei, cat si de fetite, atat in casa, cat si afara, chiar si pe sub alte articole vestimentare. Aceasta salopeta confectionata din catifea moale si pufoasa este foarte confortabila si perfecta de pus in bagaj, mai ales ca la munte temperaturile sunt mai scazute. Fara indoiala, micutul tau are nevoie de o astfel de salopeta, intrucat este pufoasa si calduroasa. Aceste haine de bebelusi sunt absolut necesare in garderoba micutilor cu varsta de pana la 2 ani, iar in scurt timp vor deveni cele mai indragite articole vestimentare.

Body din bumbac cu botosei

Adauga in bagajul de vacanta si cateva body-uri simpatice si colorate. Spre exemplu, un body cu maneca lunga, prevazut cu capse laterale, confectionat din bumbac natural ii va oferi confort sporit si il va proteja de factorii externi. Bumbacul este non-alergenic si se comporta excelent in contact cu pielea fragila a micutului tau. Cusaturile fine, dar rezistente ofera durabilitate acestor body-uri pentru bebelusi, iar imprimeul este realizat prin serigrafie, o tehnica extrem de durabila si care nu se deterioreaza la spalare.

Pieptarase simpatice

Din bagaj nu trebuie sa lipseasca si doua-trei pieptarase pentru serile racoroase si cateva perechi de pantaloni cu botosei, caci nu stii niciodata cand vremea se schimba. Aceste bluzite pot fi purtate cu usurinta atat in interiorul casei, cat si afara, la plimbare, pe sub o geaca groasa sau un hanorac.

Fii sigura ca iei la tine si o caciulita calduroasa

Medicii pediatri spun ca majoritatea copiilor au probleme cu urechile si gatul. Asadar, in bagajul de vacanta nu uita sa iei cu tine neaparat si o caciulita, chiar daca afara este cald. Nu se stie cand incepe sa bata vantul tare, iar bebelusii sunt foarte sensibili. De asemenea, noi iti recomandam sa adaugi in bagaj paturici, prosopele si scutece din finet si tetra, astfel incat vacanta sa fie perfecta. Pentru a te asigura ca te-ai organizat asa cum trebuie pentru vacanta alaturi de prichindel, fa-ti mai intai o lista cu toate lucrurile de care ai nevoie, astfel incat sa nu uiti nimic. La Liloo vei gasi intotdeauna cele mai simpatice haine pentru bebelusi la cele mai accesibile preturi, iar la comenzi de peste 100 de Lei ai livrare gratuita.