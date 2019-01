Horoscop 2019. Bani, sănătate, dragoste, carieră

Previziunile astrologice anuale. Anul 2019 este plin de optimism, entuziasm, dorință de cunoaștere și de autodepășire, de cucerire de noi orizonturi. După multitudinea de retrogradări de anul trecut, simțim că viața revine la ritmul normal. Ne recăpătăm dorința și capacitatea de a face lucruri noi.

Pe de altă parte, ne putem confrunta cu sisteme învechite, instituții ale statului ce par să fie mai degrabă în regres decât în progres. De aici se va naște probabil nevoia de reformă radicală a sistemelor și a marilor instituții, reformă ce ar putea începe însă câțiva ani mai târziu, odată cu conjuncția Saturn–Pluton în Capricorn. În ce direcție va merge acea reformă rămâne de văzut.

Uranus revine la 6 martie 2019 în zodia Taurului, după ce a părăsit-o în noiembrie anul trecut, și îl va tranzita pe parcursul următorilor aproximativ 7 ani. Prin urmare, se poate accentua nevoia de inovație în domeniul resurselor alimentare, dar și în ceea ce privește sistemele financiare. Dacă în ultimii ani am fost martorii distrugerii naturii prin implementarea unor tehnologii de exploatare eficiente dar agresive, poate că acum găsim resursele necesare pentru a folosi tehnologia în sprijinul naturii. Până la urmă, de aici ne extragem resursele de bază. Cu Uranus în Taur am putea conștientiza mai ușor ce mult ne-a costat comoditatea sau presupusa stabilitate materială, bogăția obținută prin distrugerea sistematică a resurselor Pământului.

Din altă perspectivă, ar fi de urmărit evoluția monedelor virtuale, a tehnologiilor care ne permit tranzacții sau gestionarea finanțelor cu un click, dar și a sistemelor de securitate legate de acestea.

Până la 2 decembrie 2019, prezența planetei Jupiter în Săgetător, semnul său de domiciliu, trezește în fiecare dintre noi dorința de aventură, de noutate, nevoia de a ne construi un viitor care să se bazeze pe valorile umanismului, pe valori morale mai înalte precum adevăr și justiție. S-ar putea ca și la nivel global să se pună mai des probleme de etică sau legate de legislația internațională – în special de cea care reglementează schimburile comerciale sau imigrația și frontierele.

Jupiter ne împinge pe toți spre progres prin cunoaștere, prin interacțiunea cu alte culturi, prin credința în principii sănătoase de viață. Este o perioadă a noilor perspective asupra lumii și vieții; o perioadă în care ne-am putea recâștiga încrederea în viitor pornind de la premise noi.

Jupiter este o planetă a expansiunii și, prin urmare, e posibil să fim cu toții mai deschiși și să depășim tot ce ne-ar putea constrânge sau limita. Ne desprindem mai ușor de situații, tipare, persoane și convingeri care se opun progresului. Este o perioadă în care suntem capabili să vedem mai întâi jumătatea plină a paharului, să vedem avantajele unor situații, proiecte etc. Sesizăm mai ușor oportunitățile sau ni le creăm singuri. Înțelegem mai ușor imaginea de ansamblu, lăsând în urmă mentalități meschine și limitatoare.

Sunt avantajați cei care doresc să studieze sau care optează pentru dezvoltare personală; cei care desfășoară activități intelectuale; cei care și-au propus să publice o creație proprie sau cei care lucrează în justiție, în mediul academic sau în cel bisericesc. Activitățile de import-export ar putea prospera, deși climatul financiar general nu este dintre cele mai stabile, cu Uranus în Taur.

Ne interesează călătoriile și pelerinajele, și ne sunt mai utile ca oricând – pot provoca revelații și șocuri culturale. Dar pot apărea probleme, legate de turism sau de libera circulație, care să genereze animozități între diverse state și necesitatea revizuirii unor înțelegeri internaționale – cum ar fi extrădarea, spre exemplu.

Nu ar strica să ne amintim ce teme s-au activat în viața noastră cu 12 ani în urmă, la trecerea anterioară a lui Jupiter prin Săgetător.

În 2019 Jupiter formează un aspect tensionat cu altă planetă aflată în semnul de domiciliu, Neptun (situat în Pești). Careul Jupiter–Neptun este mai puternic resimțit în ianuarie, iunie și septembrie și poate prevesti conflicte și neînțelegeri la nivel de credințe religioase și de instituții bisericești. Am putea avea de-a face cu multiculturalism blocat de credințe religioase, dar și cu conflicte între ceea ce definim ca religie și ceea ce definim ca spiritualitate. În acest sens, ar putea să devină tot mai evident faptul că religiile, ca sisteme, nu (mai) răspund nevoilor spirituale ale omenirii.

S-ar putea să constatăm că anumite învățături teoretice nu sunt aplicate în practică, devenind astfel doar idei scrise sau enunțate frumos, nu lumini călăuzitoare ale spiritului. În acest sens, influența lui Neptun ne-ar putea aduce aminte de faptul că în sistemele nou-create este nevoie să practicăm iubirea necondiționată, compasiunea și acceptarea. S-ar putea spune că avem mai puțină nevoie de ritual și mai multă nevoie de spiritualitate aplicată.

Careul Jupiter–Neptun ar putea însă să indice și o predispoziție generală spre iluzionare și deziluzionare în legătură cu modul în care funcționăm la nivel social; de aici și nevoia de a schimba ceea ce nu ne mai reprezintă la nivel profund. Eastrolog.ro vă reamintește că actualul ciclu Jupiter–Neptun a început în 2009, cu conjuncția celor două planete în Vărsător (semn care reprezintă grupurile, mentalitățile de grup, dar și inovația și cauzele umanitare, internetul, noile tehnologii, mediile sociale online etc).

Mediul online prin care se propagă tot felul de informații – printre care și știrile false – ne-ar putea ajuta să înțelegem în sfârșit că tindem să credem mai degrabă ceea ce ne convine decât adevărul. În 2019 ar fi bine să evităm fanaticii și fanatismul, dar și dogmaticii și dogmatismul. Ne este pusă la încercare abilitatea de a distinge între iluzie și realitate. Se pot naște conflicte interioare generate de diferența dintre realitate și ceea ce percepem ca fiind adevărat. Dar această diferență o putem sesiza numai prin experiență directă, iar aici ne bucurăm de sprijinul lui Saturn din Capricorn.

În 2019 Saturn este în sextil cu Neptun, aspect resimțit mai puternic în perioadele 19 ianuarie – 14 februarie, 3 iunie – 3 iulie, 28 octombrie – 20 noiembrie. Interacțiunea dintre Saturn și Neptun ar putea reduce din confuzia și dezorientarea pe care le generează orice fel de schimbări majore ce au loc atât la nivel social, cât și individual.

Am putea spera la mai multe tratate de pace, la împăcări istorice sau la reconcilieri între mișcările de stânga și cele deschis democratice. Dar pentru a ajunge la ele, probabil că vom trece prin perioade tulburi, prin conflicte și neînțelegeri legate de tratatele internaționale. Ar putea exista discuții contradictorii legate chiar de principiile funcționării și fondării Uniunii Europene. Cu Saturn și Pluton în Capricorn, pregătindu-se de un nou ciclu în 2020, nu dispar înclinațiile unora spre a instaura sisteme totalitare și chiar dictatura.

La 2 decembrie 2019, Jupiter intră în Capricorn – semn de Pământ – ceea ce amplifică tendința de a urmări rezultate clare și concrete. S-ar putea spune că trecem de la vorbe la fapte, dar într-o manieră mai prudentă, mai calculată, poate și mai matură, evocând înțelepciunea trecutului sau a înaintașilor. Începe poate o perioadă de confruntare cu realitatea a celor care au lansat promisiuni fără acoperire, atât în plan personal, cât și social, politic, economic etc.

Spre finalul anului, Jupiter formează un trigon cu Uranus din Taur, ceea ce poate prevesti echilibrări ale sistemelor financiare, oportunități de investiții sau de economisire. Ne bucurăm de succes în împlinirea țelurilor și în consolidarea statutului socio-profesional.

Pe de altă parte, accentuarea semnului Capricorn și conjuncția Saturn–Pluton ar putea însemna și o sporire a puterii instituțiilor statului față de cetățean. Poate însemna și o dezvoltare a sistemului corporatist, care înghite micile afaceri, sau care ne accentuează tendințele consumeriste.

Horoscop Berbec 2019

In anul 2019, nativii din Berbec vor fi capabili sa finalizeze anumite decizii importante din viata lor. Lucrurile care nu mai sunt relevante vor putea fi eliminate. Planetele Saturn si Jupiter vor actiona in favoarea ta pentru a putea incepe lucruri care sunt mai benefice pentru tine pe termen lung. In cursul anului, unele sacrificii sunt asteptate din partea ta in ceea ce priveste viata personala. Profita de toate oportunitatile pe masura ce ajung la tine.

Cariera

Cariera va fi mai satisfacatoare pentru majoritatea Berbecilor in acest an. Bineinteles, vei avea parte de incercari si obstacole, dar vei avea si curajul sa le infrunti. Noi oportunitati de castig pot aparea in domeniul tau de cariera in acest an. Comunicarea si supravietuirea sunt cheia. Jupiter te va ajuta sa iti perfectionezi abilitatile si sa iti imbunatatesti creativitatea. Cei implicati in profesii legate de domeniile artelor, productiei si vanzarilor vor obtine un impuls pozitiv in aceasta perioada. Relatia cu superiorii si colegii de la locul de munca va fi mai cordiala si mai autentica. Asteapta-te la promovari si mariri de salariu pentru sfarsitul anului.

Dragoste

Nativii din Berbec urmeaza o cale foarte clara in 2019 in ceea ce priveste viata lor amoroasa. Te vei intelege mai bine cu partenerul/partenera de cuplu sau cu sotul/sotia. Pentru unii dintre voi va fi sfarsitul unei relatii lungi si nefericite, in timp ce pentru altii ar putea fi un dulce inceput. Daca esti deja intr-o relatie, sentimentele si pasiunea pentru partenerul/partenera ta vor creste. Vei putea, totusi, sa iti tii emotiile sub control. Intre Martie si Iunie, unii Berbeci ar putea sa se casatoreasca sau sa intre intr-o noua faza a relatiei. Cu toate acestea, nu te lasa purtat de promisiuni false. Relatiile vor fi destul de intense, dar trebuie sa fii responsabil si sa iei decizii pe baza constiintei tale. Unele dureri din trecut si emotii rele dispar si te vei simti liber.

Bani

Berbecii vor fi pe drumul spre succesul financiar in acest an. Desigur, vei intampina si obstacole cum ar fi pierderile si datoriile, dar vei fi in masura sa le rezolvi cu usurinta. Optimismul va fi la cote ridicate si de aceea vei naviga fara probleme chiar si printr-o “furtuna” finaciara. Ia masuri pentru a-ti regandi bugetul si a-l face sa se potriveasca cu posibilitatile tale financiare. Pana la sfarsitul anului vei scapa de datorii. Gaseste diferite modalitati de a obtine banii necesari pentru a ajunge la o situatie financiara stabila.

Sanatate

Sanatatea si bunastarea generala a Berbecilor va fi excelenta pe tot parcursul anului. Desi Uranus ii face mai fragili si predispusi la probleme de sanatate, Jupiter vine in ajutor si ii protejeaza de orice complicatii majore de sanatate. Vei vedea o crestere a nivelului de energie daca te vei aventura in plimbari sau drumetii in natura. Asculta-ti vocea interioara si intinereste-ti periodic sufletul si trupul. Este nevoie sa fii mai retinut cand vine vorba de indulgentele in mancare si obiceiurile legate de exercitiile fizice. Lucrurile in exces strica. Meditatia si alte forme de exercitii usoare pot fi luate in considerare pentru a usura stresul si oboseala din viata de zi cu zi.

Horoscop Taur 2019

Va exista multa pace si libertate de actiune in viata Taurilor in acest an. Imprejurarile vor fi de asa natura incat poti sa te odihnesti si sa te relaxezi. Pe masura ce Pluto tranziteaza casa Capricornului, te simti mult mai usor din punct de vedere fizic si mental. Anumite aspecte ale vietii tale te indeamna sa faci un pas in spate, sa astepti si sa observi. Sensibilitatea va fi punctul tau forte in acest an si te va apropria mai mult de cei din jurul tau. Totusi, asigura-te ca nu iti strici relatiile cu persoanele apropiate.

Cariera

In acest an, performanta in cariera va fi la cote maxime. Vei fi influentat de factori externi in domeniul tau. Fii stabil in privinta ambitiilor si obiectivelor tale si lasa incapatanarea deoparte. Vei fi destul de ocupat pe tot parcursul anului in ceea ce priveste volumul de munca. Cu toate acestea, nativii Taur sunt sfatuiti sa se abtina in a accepta orice proiect in echipa sau in colaborare. Urmatorii ani iti vor aduce multe reusite daca depui toate eforturile necesare in acest an. Spre sfarsitul anului, sunt asteptate rezultate tangibile la nivelul carierei.

Dragoste

Viata amoroasa a persoanelor din zodia Taur va fi in armonie in anul 2019. Va fi o perioada foarte linistita si vei avea parte de experiente foarte satisfacatoare in viata ta amoroasa. Pentru unii Tauri, dragostea va fi principala preocupare din viata lor, in timp ce pentru alti Tauri va fi o pierdere totala de timp si de energie. Sensibilitatea ta va face relatiile sa functioneze. Jumatatea anului ar putea aduce potentiali parteneri de cuplu in viata ta. Renunta la vinovatia si greselile din trecut si priveste spre viitor. Pentru cei care sunt deja intr-o relatie, aceasta este o perioada in care relatiile voastre se vor intari pentru a rezista testului timpului si al destinului. In acest an, vei simti o nevoie puternica de a-ti multumi partenerul/partenera mai mult ca niciodata. Planeta iubirii se afla de partea voastra si armonia va prevala in zona iubirii voastre in acest an.

Bani

In 2019, Taurii vor cheltui mai multi bani ca niciodata. Vei avea un flux constant de venituri. Cu toate acestea, cheltuielile vor fi pe masura castigurilor si vei ramane fara bani de pus deoparte. Unele cheltuieli inevitabile vor aparea si iti vor afecta planurile bugetare. Asigura-te, totusi, ca nu cedezi presiunii din exterior in ceea ce priveste cheltuielile financiare. Jumatatea lui 2019 ar putea aduce un castig mare de bani. Planifica-ti finantele si scapa de toate imprumuturile si platile restante. Fa schimbari inteligente pentru a reduce cheltuielile nedorite din viata ta. Spre sfarsitul anului, unii Tauri ar putea face achizitii de valoare ridicata, cum ar fi o casa, o proprietate imobiliara sau un automobil de lux.

Sanatate

Anul 2019 incepe intr-o nota buna pentru persoanele din zodia Taur, iar nivelul lor de sanatate si energie va fi destul de bun. Acesta ar fi un moment bun pentru a te apuca de sport si pentru a renunta la obiceiurile nesanatoase. Aceste schimbari vor avea urmari bune in viata ta, pe termen lung. In jurul celui de-al doilea trimestru al anului, vei intampina o scadere a nivelului de energie si moralul tau va fi testat. Tine-ti emotiile sub control si vei vedea ca nivelul de sanatate va reveni dupa cateva luni. Relaxeaza-te ocazional si la nivel spiritual. Partea mentala are nevoie, de asemenea, de o activitate constanta iar anumite activitati spirituale te pot ajuta sa-ti imbunatatesti starea. Lasa-ti nivelul de incredere sa creasca si elimina stresul si oboseala din viata ta. Nu pune nimic la suflet si abordeaza cu tarie problemele pe care ti le aduce viata in cale.

Horoscop Gemeni 2019

Pentru Gemeni, anul 2019 va fi o perioada cu un nivel ridicat de energie in aproape toate zonele vietii. Vei face o revizuire completa, atat a starii fizice cat si a celei mentale. Noi oportunitati vor aparea in calea ta. Profita de ele. Recompensele sunt dupa colt. Nu va fi o problema sa obtii favoruri in viata personala si in cea profesionala. Acesta va fi un moment in care personalitatea ta adevarata va fi in prim plan. Ai grija la promisiunile false si la responsabilitati.

Cariera

In acest an, efectele combinate ale lui Jupiter si ale lui Saturn te vor ajuta sa iti dovedesti starea de spirit in domeniul tau de cariera. Aceasta ar fi o perioada buna pentru a-ti largi orizontul in termeni de investitii in afaceri. O noua faza a vietii te asteapta in aceasta perioada in domeniul tau profesional. Nu te multumi doar cu realizarile actuale si urmareste-ti telurile. S-ar putea ca unii colegi sa te trateze cu raceala. Fii atent la actiunile lor si si incearca sa castigi bunavointa superiorilor la locul de munca. In acest an, vei observa un progres lent dar sigur in cariera ta. Trebuie sa fii temperat atunci cand vine vorba de munca. Nu este ok sa muncesti prea mult fara sa te relaxezi. Ia-ti o vacanta. Lucrul in echipa da roade in aceasta perioada pentru cei din zodia Gemeni.

Dragoste

Viata de dragoste a nativilor Gemeni este plina de vigoare si aroma in acest an. Pozitia lui Jupiter te va ajuta sa te imbunatatesti emotional si sa fii mai entuziasmat in ceea ce priveste viata amoroasa. Viata ta sociala este mai activa acum, la timp pentru a-ti imbunatati si viata amoroasa. Nu te teme sa arati cum esti tu cu adevarat fata de potentialii parteneri. Nu inventa lucruri si nu iti insela partenerul/partenera. Vei avea parte de multa pasiune si placere in acest an. Cu toate acestea, unii Gemeni ar putea avea resentimente fata de partenerii lor, in sensul ca emotiile sau sentimentele nu le sunt impartasite. Apoi, sunt acei Gemeni care sunt prinsi in doua relatii in acelasi timp si vor incheia anul intr-o nota proasta. Pentru a evita complicatiile ulterioare, este mai bine sa lamuresti situatia o data pentru totdeauna. Sfarsitul anului ar putea sa vada unele separari, reconcilieri sau rasturnari de situatie in viata ta .

Bani

Situatia financiara a nativilor Gemeni va fi sub semnul intrebarii in acest an. Desi multe din dorintele tale vor fi satisfacute personal, proiectele pe termen lung pe care le-ai avut in minte ar putea fi amanate. Desi vei avea pusculita plina, nu vei putea sa te bucuri cu toata inima de ea in acest an. Ia o pauza din cand in cand si analizeaza-ti bugetul pentru perioada respectiva. Pe masura ce anul trece si muncesti mai mult, pe atat vei avea mai multe castiguri financiare. Fa unele modificari in bugetul tau si evita cheltuielile nedorite in aceasta perioada. Evita imprumuturile si datoriile si incearca sa nu iti depasesti bugetul stabilit. Acest lucru te va tine departe de faliment in urmatorii ani.

Sanatate

In cea mai mare parte a anului, nivelul tau general de sanatate si energie va fi excelent. Acest lucru te va ajuta sa iti indeplinesti activitatile profesionale. Simtull tau de reactie si dinamism va ajunge, de asemenea, la un alt nivel pe parcursul anului. Spre jumatatea anului, pregateste-te si pentru o perioada agitata si intensa a vietii tale. Acest lucru ar putea aduce o stare de oboseala fizica si mentala pentru unii Gemeni. Poti face diverse activitati sportive sau recreationale pentru a te relaxa. Incearca sa gasesti intotdeauna un echilibru bun intre starea fizica si cea mentala si vei fi pe drumul cel bun spre sfarsitul lui 2019.

Horoscop Rac 2019

Nativii din zodia Racului vor intampina anul 2019 cu un nou nivel de optimism si pozitivitate. Vei avea parte de mult noroc in aceste luni. Nivelul tau de incredere va creste si vei avea parte de multa armonie in jurul tau pe tot parcursul anului. Planetele Saturn si Jupiter iti vor aduce multe oportunitati de dezvoltare in aceasta perioada. Dezvoltarea si progresul nu vor veni toate deodata. Cu toate acestea, asteptarile tale vor fi indeplinite pe masura ce va trece anul.

Cariera

Persoanele din zodia Racului vor observa schimbari mari in zona carierei in acest an. Vei fi foarte ocupat pe tot parcursul anului. Uneori, s-ar putea ca lucrurile sa iti scape de sub control si s-ar putea sa fii prins in conflicte. Incearca sa obtii un echilibru in relatia cu superiorii si colegii in aceasta perioada. Daca vrei sa faci ceva schimbari, cum ar fi relocarea sau sa ceri o promovare la job, atunci acesta ar fi momentul potrivit. Priveste imaginea de ansamblu atunci cand vine vorba de cariera. Pana in ultimul trimestru al anului, timpul iti va fi favorabil pentru a-ti descoperi noi competente legate de zona ta de interes. Vei cunoaste oameni noi iar cercul tau social va creste spre sfarsitul anului.

Dragoste

In 2019, Racii vor avea parte de o revolutie emotionala in viata lor amoroasa. Relatia in care te afli deja va fi mai palpitanta. Urmeaza-ti instinctele si constiinta atunci cand rezolvi problemele controversate din zona dragostei. Vorbeste cu partenerul si lasa-l sa aduca o anumita transparenta in relatia voastra. Nerabdarea si gasirea defectelor din relatie nu iti va aduce beneficii cand vine vorba de viata amoroasa. Pastreaza-ti calmul asupra a tot ceea ce faci, deoarece s-ar putea sa ranesti sentimentele partenereului tau pe masura ce trece anul. Tine-ti dorintele si emotiile sub control si incearca sa intelegi sentimentele partenerului. Unele dintre visele tale mult asteptate in dragoste s-ar putea materializa pentru moment, insa asigura-te ca acestea sunt realiste si nu o utopie. Unora dintre nativi le va fi greu sa isi rezolve diferentele cu partenerii. Sfarsitul anului le va aduce multa indrazneala si un farmec aparte celor care nu sunt intr-o relatie, astfel incat este posibil sa isi intalneasca partenerul mult dorit.

Bani

Prima jumatate a anului ar putea aduce cheltuieli nedorite pentru nativii din Rac. Desi acest lucru iti va produce un disconfort finaciar temporar, te va ajuta sa iti calculezi mai bine bugetul pentru restul anului. Aceasta parte a anului iti va mai duce, de asemenea, si un venit consistent prin intermediul afacerilor imobiliare si a mostenirilor. Prin urmare, iti va merge destul de bine. Spre jumatatea lui 2019 vei face cateva cheltuieli legate de amenajarea casei sau ingrijirea personala. Cu toate acestea, a doua jumatate a anului va fi lipsita de probleme in ceea ce priveste partea financiara. Nu te arunca prea mult din punct de vedere financiar pentru a satisface capriciile si fanteziile celor din jur. Evita achizitiile de valoare ridicata si incearca sa faci mici economii acolo unde este posibil.

Sanatate

Acest an te va gasi intr-o stare buna de sanatate si iti va oferi multe oportunitati de a-ti imbunatati sinele tau fizic si mental. Odihneste-te si relaxeaza-te de cate ori ai putin timp liber. Fii activ si mananca sanatos. Ai grija la un tumult emotional care iti va aduce mult stres. Fii pozitiv si lasa sentimentele de optimism sa te inconjoare. Nivelul tau de energie va alterna pe parcursul anului. Incearca sa iti creezi un echilibru intre munca si relaxare. O dieta adecvata iti va deschide calea pentru un viitor mai sanatos. Stai departe de poftele culinare in acest an, deoarece acestea ti-ar putea aduce repercursiuni pe termen lung.

Horoscop Leu 2019

Pentru anul 2019, nativii Leu isi lasa partea materialista si umana sa iasa in evidenta. Unii ar putea renunta la obiceiurile mai putin bune. Jupiter si Saturn te vor ajuta sa fii in lumina reflectoarelor tot anul. In 2019, vor aparea schimbari radicale in viata personala si profesionala. Vei putea sa faci mai multe lucruri in acest an decat in anii anteriori, dar va trebui sa iti tii sensibilitatea sub control deoarece ti-ar putea impiedica cresterea.

Cariera

Cariera nativilor din zodia Leu va trece prin mai multe urcusuri si coborasuri in anul urmator. Desi iti va fi greu, iti vei indeplini obiectivele pe termen scurt. Planifica-ti viitorul in cariera, munceste ca sa iti atingi obiectivele si nu te lasa deranjat de greutatile cotidiene. Rafineaza, redefineste si refa-ti etica profesionala pentru a finaliza proiectele la timp. Identifica cauza problemelor pentru a mentine o relatie productiva cu colegii de munca si cu superiorii. Prima jumatate a anului ar putea fi destul de laborioasa, in timp ce a doua jumatate a anului iti va aduce un sentiment de stabilitate si optimism in domeniul profesional.

Dragoste

Viata de dragoste a nativilor Leu va fi fenomenala in acest an. Atat cei singuri cat si cei care se afla deja intr-o relatie ar putea sa faca schimbari majore in viata lor de dragoste. Saturn si Jupiter iti vor imbunatati in continuare partea sensibila si senzuala. Desi vei avea parte si de momente mai dureroase, recompensele vor fi pe masura. Incearca sa schimbi modul in care iti exprimi sentimentele deoarece ar putea sa iti imbunatateasca pespectivele de a intalni potentiali parteneri. Uneori, trebuie sa faci compromisuri impreuna cu partenerul tau pentru a aduce mai mult romantism in viata voastra. Nu lasa sa se dezvolte lacune de comunicare intre tine si partener. Unii Lei vor avea destule intalniri romantice in viata lor in aceasta perioada, astfel ca vor avea de unde alege.

Bani

Situatia financiara a Leilor se va imbunatati foarte mult in acest an. Desi s-ar putea sa existe niste constrangeri legate de veniturile tale, vei putea sa iti indeplinesti visele si dorintele. Anul acesta va fi nevoie sa reduceri finantele stagnante si sa le lichidezi, dar si sa incasezi veniturile de pe urma investitiilor tale. Nu lua decizii pripite si incearca sa fii calm. Fii pregatit pentru cheltuieli neprevazute care ar putea aparea pe parcursul acestui an. Incearca sa iei decizii intelepte si sa nu faci cheltuieli care nu sunt necesare si care ti-ar putea afecta economiile. Daca este cazul, examineaza-ti periodic bugetul. Nu trebuie sa cazi prada tentatiilor venite din partea celor apropiati. Incearca sa economisesti si pentru anii urmatori, astfel incat sa nu intampini probleme financiare in viitor.

Sanatate

Starea de sanatate din acest an va fi la un nivel mediu. Desi vei avea o stare de sanatate buna, ocazional ai putea intampina si cateva probleme de sanatate. O dieta organizata si un regim de exercitii constant iti vor imbunatati starea generala. Totusi, nu te epuiza fizic prea mult. Cea de-a doua jumatate a lui 2019 iti va aduce putin stres si putina oboseala. Fii atent la complicatii si ramai vigilent si calm. Trebuie sa te relaxezi, iar starea fizica si mentala necesita odihna periodica pentru a te putea mentine intr-o forma buna tot anul.

Horoscop Fecioara 2019

Pentru nativii din Fecioara, anul 2019 va fi destul de agitat, cu multe activitati in asteptare. Vei avea nenumarate sarcini, unele ce trebuie incepute iar altele ce trebuie finalizate. Ramai concentrat pe obiectivele tale in viata, chiar daca asta inseamna ca va trebui sa faci si compromisuri. Masurile de precautie te vor ajuta mult sa te protejezi de situatiile mai putin placute de pe parcursul anului. Cum Saturn iti guverneaza zodia tot anul, vei fi foarte ocupat, iar unii dintre voi ar putea ceda in fata presiunii. Ai grija. Viata nu este intotdeauna perfecta.

Cariera

In acest an, partea de cariera a persoanelor din zodia Fecioarei va fi mai concentrata asupra cordialitatii si a relatiilor la locul de munca. Pe parcursul anului, performanta ta ar putea fi indirect legata de performanta colegilor si a superiorilor si de cat de bine te intelegi cu ei. Acesta ar putea fi un lucru pozitiv daca ai folosi autoritatea care ti-a fost data ca sa obtii mai multe rezultate. Munca in echipa te va ajuta sa iti indeplinesti obiectivele profesionale in acest an. Unii nativi din Fecioara se pot astepta la transferuri sau relocari, in timp ce altii se pot astepta la promovari sau mariri de salariu. Cei care se afla pe pozitii inferioare ar putea avansa pe parcursul anului, dar va trebui sa aiba grija sa nu isi distruga sansele de reusita.

Dragoste

Cei din zodia Fecioarei vor avea un mediu propice pentru a-si continua relatii de dragoste in acest an. Persoanele singure din aceasta zodie isi vor putea gasi marea iubire in aceasta perioada. Vei avea parte si de momente erotice si senzuale. Emotiile tale vor fi mai intense in cea mai mare parte a acestei perioade. Relatiile care au inceput dupa primul trimestru al anului au mai multe sanse de a supravietui factorilor negativi din exterior. Incearca sa creezi un echilibru intre dragoste, distractie si partea practiva a vietii tale. Un sentiment de siguranta va predomina viata ta amoroasa si de familie. Familia va fi o mare sursa de putere si sprijin daca sentimentele tale sunt canalizate in mod corespunzator.

Bani

Schimbari semnificative pot fi observate in situatia finaciara a nativilor din Fecioara. Pe parcursul anului, prietenii si rudele vor fi o buna sursa de inspiratie pentru tine ca sa castigi mai multi bani. Ofertele imobiliare ar putea sa iti aduca beneficii bune pentru perioada respectiva. Cu toate acestea, vor exista cheltuieli neprevazute legate de copii sau membrii varstnici din familie. Ai un plan de urgenta pentru a tine pasul cu toate cheltuielile. Nu lasa emotiile sa iti afecteze deciziile financiare. Fii strict cu bugetul tau atunci cand este vorba de indulgente sau petreceri deoarece nu vei avea prea mult noroc din punct de vedere financiar pe parcursul anului. In general, statutul monetar al Fecioarelor va fi destul de satisfacator pentru acest an.

Sanatate

Inceputul lui 2019 le aduce nativilor din Fecioara o forma de sanatate foarte buna. Pe parcursul anului, profita de timpul liber ca sa te relaxezi si sa te odihnesti. Ia-ti si scurte vacante pentru a te incarca pozitiv. Un sentiment de optimism va predomina in jurul tau in acest an. Acest lucru te va ajuta sa mergi inainte cu toate aspectele vietii tale. Dupa luna martie 2019, pot aparea si unele preocupari legate de sanatate. Va trebui sa ai grija de sanatatea fizica. Evita efortul prelungit dar si odihna prea multa. Incearca sa creezi un echilibru intre cele doua. Ia o hotarare legata si de viciile pe care le ai si la care vrei sa renunti de ceva timp. Prevenierea este mai buna decat vindecarea atunci cand vine vorba de sanatatea ta.

Horoscop Balanta 2019

Anul 2019 ii va ajuta pe nativii din Balanta sa se concentreze mai degraba pe propriul lor sine decat sa se ingrijeasca de nevoile celor din jur. Desi e recomandat sa ramai alaturi de cei apropiati, trebuie sa te concentrezi si asupra idealurilor tale in viata. Relatia cu persoanele din viata ta va capata un nou inteles spre sfarsitul anului. Vor exista un numar mare de oportunitati de a avansa in proiectele tale in aceasta perioada. Incearca sa intelegi realitatea care te inconjoara si sa iti consolidezi relatiile personale si legaturile profesionale in acest an.

Cariera

In anul 2019, vei intampina schimbari majore in domeniul tau de activitate. Vei avea multe responsabilitati si sarcini pe umerii tai. Vor exista evolutii pozitive pe termen lung in cariera. Nivelul tau de energie va fi pur si simplu extraordinar si iti vei putea indrepta cariera in directia dorita. Este un moment bun, mai ales pentru a-ti imbunatati abilitatile. De asemenea, acorda atentie si intereselor personale sau hobby-urilor, pentru ca unele dintre ele iti vor aduce noi oportunitati. Incearca sa creezi un echilibru intre viata personala si cea profesionala in acest an, altfel ai putea avea probleme in ambele parti. Iti doresti un viitor profesional mai bun. Nu ezita sa ceri favoruri, mariri de salariu sau avansari. Cere si ti se va da! Unii colegi sau superiori te-ar putea supara pe parcursul anului. Axeaza-te pe tine insuti si pe munca ta. Optimismul te va ajuta sa treci peste orice obstacole din cariera in acest an.

Dragoste

In acest an, nativii din Balanta se vor intelege mai bine cu partenerii lor de viata, iar dragostea va capata un nou inteles. Jupiter te va ajuta sa iti dezvolti o relatie mai profunda cu partenerul. Vei avea parte de pasiune intensa si de multa dragoste in 2019. Este posibil ca unii nativi sa isi schimbe relatia actuala, care este deja destul de instabila. Trebuie sa iti extinzi orizontul iubirii. Cu toate acestea, persoanele din aceasta zodie sunt sfatuite sa nu ia actiuni impulsive cand vine vorba de dragoste in anul urmator. Intr-adevar, lucrurile se dezvolta frumos si rapid in fata iubirii. Partenerul va fi mai satisfacut ca oricand si va prelua controlul total asupra tuturor situatiilor. Renuntarea la unele relatii mai instabile iti va deschide calea pentru fericirea totala si angajamentul fata de noua relatie. Ia masuri pentru a-ti dezvolta pozitiv relatiile de dragoste din acest an.

Bani

Gestionarea bugetului tau va fi cheia stabilitatii financiare si a supravietuirii tale pentru anul 2019. Vei fi mai chibzuit in ceea ce priveste cheltuielile, desi iti va fi mai greu sa pui deoparte. Saturn te va ajuta sa iti administrezi mai bine bugetul, fara prea mult efort. Incearca sa pui totusi si ceva bani deoparte pentru vremurile mai grele. Spre sfarsitul anului poti face si unele cheltuieli pentru a te rasfata. Pot aparea cheltuieli neanuntate legate de prieteni si de familie. Fii pregatit si pentru aceasta perioada. Este un moment bun pentru a investi, a cumpara o masina sau o casa nou. Investitiile tale iti vor aduce multe beneficii finaciare in anul urmator.

Sanatate

Nivelul tau de energie pentru 2019 va fi la cote maxime. Primul trimestru al anului va fi lipsit de probleme de sanatate. Rezervele tale de energie vor fi indeajuns de mari cat sa iti ajunga pentru aceasta perioada. Insa, la inceputul celui de-al doilea trimestru, vei observa o usoara scadere a nivelului de sanatate generala. Dar pana atunci, multe dintre atributiile tale majore vor fi finalizate si, prin urmare, va fi o perioada buna pentru o pauza. De asemenea, ai nevoie de relaxare si din punct de vedere psihic, nu numai fizic. In ultimul trimestru al anului 2019 iti vei descoperi noi hobby-uri care iti vor aduce o imbunatatire a starii de spirit. Astfel, sanatatea ta morala se va imbunatati foarte mult, rezultand intr-o bunastare generala.

Horoscop Scorpion 2019

Anul 2019 va aduce multa seninatate si liniste pentru nativii din Scorpion. Vei avea parte de multa distractie, fericire si multe zambete. Iti vei gasi pacea interioara si un sentiment de libertate va predomina in jurul tau. Saturn te va ajuta sa ai o viata linistita si iti va aduce si cateva schimbari radicale in viata, schimbari fara cale de intoarcere. Evenimente neprevazute pot aparea pentru cei din zodia Scorpionului in anul urmator. Infrunta-le cu indrazneala!

Cariera

Scorpionii vor putea sa se aventureze mult mai departe in viata lor profesionala in acest an. Acesta ar fi un moment bun pentru a-ti pune ideile pe hartie si pentru a incepe noi proiecte care par greu de realizat. Indrazneste sa visezi si nu te lasa pacalit de cei din jur. Arata-le colegilor si superiorilor natura ta dedicata. In acest fel, vei putea sa te conectezi cu ei intr-un mod mai empatic. Nu te plange, ci foloseste-ti resursele limitate pentru a avansa. Ai grija sa nu cazi prada prietenilor falsi sau a fraudelor financiare. Vei avea foarte mult timp si multe resurse pentru a dovedi ca ai o atitudine mai pozitiva in acest an. In jurul celei de-a doua jumatati a anului, vor exista intrebari privind urmatorii pasi pe care ii vei face in cariera. Fii constant cu performanta ta pentru ca sfarsitul anului iti va aduce avansari sau mariri de salariu.

Dragoste

Vor exista contraste puternice in viata amoroasa a nativilor din Scorpion in anul 2019. Stai departe de actiunile impulsive, deoarece acest lucru te poate indeparta de partener/partenera. Fii mai flexibil si incearca sa intelegi sentimentele acestuia/acesteia. In acest an vei simti multa iubire. Cei singuri vor avea mai multe sanse sa isi intalneasca partenerii ideali de viata. Este o perioada potrivita pentru a-ti impartasi sentimentele pentru persoana iubita. Vei avea ocazia sa iti vezi partenerul/partenera dintr-o alta perspectiva in aceasta perioada, daca esti suficient de sincer/a. Este un moment bun si pentru intarirea relatiilor, rezultand legaturi mai intime si fericire conjugala.

Bani

Anul 2019 ar fi un moment bun pentru ca Scorpionii sa isi faca timp pentru situatia financiara si bugetul lor pentru acest an. La inceputul anului, vei lua cateva decizii financiare pe care le vei respecta pe tot parcursul acestei perioade, lucru care te va ajuta sa scapi de datorii. Incearca sa economisesti si sa stai departe de cumparaturile impulsive. Nu vor fi probleme prea mari in aceasta sfera, dar esti totusi incurajat sa pui deoparte ceva bani si sa eviti cheltuielile legate de familie si prieteni. Jumatatea anului ar putea aduce cu ea o cheltuiala financiara mare si trebuie sa fii pregatit pentru acest lucru. Pastreaza-ti prioritatile financiare si respecta deciziile luate anterior. Scorpionii vor avea parte de o perioada financiara usoara daca isi cheltuie banii in conditii stricte.

Sanatate

Starea de sanatate a nativilor din Scorpion va fi buna pentru cea mai mare parte a primului trimestru a anului 2019. Vei putea sa depui mai mult efort pe front personal si profesional in aceasta perioada. Pozitiile planetare din jur iti vor stimula moralul. Starea fizica si cea mentala vor fi foarte bune in 2019. Cu toate acestea, pe masura ce trece anul, ar fi bine sa reduci din activitati, altfel s-ar putea sa apara stari nervoase din cauza stresului si a tensiunii implicate. Pastreaza-ti resursele interne de energie pentru perioadele cu un nivel scazut de imunitate. Ocazional, ia-ti timp liber de la munca pentru a te relaxa. Nativii sunt sfatuiti sa nu stea degeaba in aceasta perioada, ci sa isi gaseasca o act

Horoscop Sagetator 2019

In 2019, Sagetatorii vor pleca la drum cu un nou nivel de energie pe care nu l-au mai avut de ceva timp. Frustarile si supararile pe care le-ai experimentat in ultimii ani dispar acum. Pozitiile planetare sunt favorabile pentru a te simti si a actiona mai bine. Viitorul, desi nu este sigur, arata mai stralucitor, desi in trecut arata mai sumbru. Vei inregistra progrese in toate domeniile vietii tale. Continua cu ceea ce faci deoarece exista lumina la capatul tunelului.

Cariera

Perspectivele carierei persoanelor din Sagetator arata mai bine pentru anul 2019. Este una dintre cele mai bune perioade din viata ta pentru a avansa cu incredere in domeniul profesional. Adu-ti creativitatea in prim-plan si ocupa-te de angajamentele profesionale cu usurinta si demnitate. Actiunile vorbesc mai tare decat cuvintele, asa ca lasa performantele tale sa vorbeasca in fata superiorilor in aceasta perioada. Succesul vine peste tine in acest an, dar nu te culca pe lauri. Este un moment bun pentru a-ti face mai multe relatii profesionale si a incerca sa faci pace daca exista conflicte. Cu toate acestea, sensibilitatea ta ar putea sa stea in calea dezvoltarii profesionale. Nu te lasa purtat de val si fii gata sa oferi o mana de ajutor celor care au nevoie la locul de munca.

Dragoste

Pe parcursul lui 2019, vor aparea in prim-plan cateva detalii importante referitoare la viata ta amoroasa. Acest lucru iti va deschide calea spre o relatie mai fericita. Te vei maturiza din punct de vedere emotional. Nu fi impulsiv in relatia cu partenerul/partenera in acest an. Cantareste bine argumentele pro si contra inainte de a a lua decizii majore. Va fi greu sa iti tii sub control impulsurile mintii si ale inimii in aceasta perioada. Stai deoparte de ofertele irezistibile in dragoste si in casatorie. Asculta-ti constiinta si nu permite nimanui sa iti dicteze si alegerile. Este un moment bun de dezvoltare a relatiei, asta daca esti dispus sa iti impartasesti adevaratele sentimente fata de persoana iubita. Unii dintre Sagetatori ar putea simti ca gasirea unui partener ideal dureaza mult. Totusi, continua sa cauti. Anumite intalniri vitale iti vor schimba drastic sfera dragostei din acest an. Nu uita trecutul, traieste in prezent si planifica viitorul. Anul acesta este un moment bun pentru a-ti redescoperi partenerul si pasiunile, visele si idealurile in viata.

Bani

Anul ce vine prezice multe cheltuieli inevitabile pentru Sagetatori. In ciuda tuturor eforturilor tale de a economisi bani si de a reduce din cheltuieli, acestea vor aparea de nicaieri. Incearca sa iti stabilesti un anumit buget pentru perioadele in care vei avea mai putini bani. De asemenea, incearca sa nu lasi facturi si imprumuturi restante pentru anul urmator. Respecta angajamentele financiare care vor aparea. Planifica-ti veniturile si stabileste un buget care sa se potriveasca cu punga ta. Anul 2019 este si un moment bun pentru a sta deoparte de disputele legale.

Sanatate

Persoanele din zodia Sagetatorului vor fi pline de energie in 2019, astfel ca simtul de aventura va fi nelipsit. Cu toate acestea, pot aparea unele tulburari in viata ta care ar putea avea un impact major asupra sanatatii tale generale si mai ales asupra nervilor tai. Gaseste metode pentru a-ti imbunatati nivelul de energie, cum ar fi participarea la diverse activitati recreative. Vei avea multe angajamente fata de familie si prieteni iar sanatatea ta va avea de suferit. Dupa jumatatea anului, este recomandat sa faci mai mult sport si sa ai un stil de viata mai sanatos. Vei vedea o imbunatatire a nivelului de energie si vei fi mai activ, avand un impuls moral si pentru anul urmator.

Horoscop Capricorn 2019

Anul 2019 va aduce in prim-plan talentele si pasiunile ascunse ale nativilor din Capricorn. Pozitia planetelor va fi favorabila pentru a te dezvolta si a creste in viata. Vei castiga mai multa autoritate si putere in perioada urmatoare. Vei avea un sentiment de multumire si de fericire in viata ta. Binele este dupa colt, iar dificultatile nu pot fi excluse. Simtul practic iti va fi util pentru a excela in viata personala si cea profesionala in acest an.

Cariera

Nativii din aceasta zodie vor avea nenumarate ocazii de a excela in domeniul carierei in acest an. Vei avea multa libertate de a-ti explora posibilitatile profesionale si vei avea ajutorul colegilor si al superiorilor. De asemena, vor fi si situatii care vor duce la cateva piedici profesionale, dar ramai calm, munceste din greu si fii modest in relatiile de la locul de munca pentru a trece de ele cu succes. Jumatatea anului iti aduce si unele intarzieri ale proiectelor. Incearca sa dai tot ce ai mai bun si vei finaliza proiectele fara probleme. Munca in echipa iti va aduce multe avantaje. Sfarsitul anului iti ofera posibilitati de relocare sau o schimbare in domeniul carierei daca esti dispus. Simtul practic si abilitatile manageriale te vor ajuta sa urci inca o treapta pe scara profesionala in acest an.

Dragoste

Viata amoroasa a Capricornilor va fi buna in acest an, iar multi isi vor putea gasi adevarata dragoste. Nu mai visa si revino cu picioarele pe pamant. Modestia si simplitatea te vor ajuta sa intri in gratiile potentialilor parteneri. Nu iti rasfata foarte mult partenerul/partenera si incearca sa il iubesti cat mai sincer. In acest fel, viitoarele probleme vor fi evitate. Impartaseste-i partenerului/partenerei sentimentele, dorintele si preferintele tale. Astfel, vei fi capabil sa risipesti misterul si enigma care te inconjoara. Pentru cei singuri va fi o perioada prielnica pentru intalniri romantice din care ar putea rezulta relatii serioase sau chiar o casatorie. Romantismul tau va creste pe masura ce trece anul. Cei care sunt deja intr-o relatie vor descoperi ca acesta este un an bun pentru a afla mai multe lucruri pozitive despre partenerul/partenera lor.

Bani

Anul 2019, va fi un an lipsit de probleme din punct de vedere financiar pentru Capricorni. Vei putea economisi bani pentru viitor fara prea mult efort. Totusi, planifica-ti bugetul si prioritizeaza-ti cheltuielile pentru acest an. Jumatatea anului iti aduce cheltuieli legate de cei dragi, care nu pot fi compromise. Cu toate acestea, nu vei avea intampina probleme finaciare si vei putea face si unele investitii imobiliare sau funciare. Sfarsitul anului ti-ar putea aduce cateva cheltuieli legate de vacante, calatorii si hobby-uri. Te poti rasfata deoarece perioada aceasta a anului este una prielnica.

Sanatate

In anul 2019, cei din Capricorn vor vedea o crestere semnificativa a nivelului de energie si vitalitate. Cu toate acestea, asigura-te ca energia ta este indreptata catre activitatile potrivite. Ramai vigilent si concentrat asupra sarcinilor pe care le ai de rezolvat. Evita excesele de orice fel in acest an si fa mult sport. Ai grija si de starea psihica pentru ca vor urma niste perioade foarte stresante in viata ta, situatii care pot duce la extenuare daca nu ai grija de tine in mod corespunzator. Evita carbohidratii, grasimile si alimentele calorice ridicate in aceasta perioada. Astfel, vei fi mai sanatos, iar nivelul de energie va fi din nou optim.

Horoscop Varsator 2019

Anul viitor necesita o abordare echilibrata de la nativii Varsatori pe parcursul intregii perioade. O multime de ajustari si compromisuri sunt de asemenea solicitate din partea ta. Planetele iti sunt favorabile pentru a duce la bun sfarsit tot ceea ce iti propui. Un moment prielnic pentru a dezvolta relatii bune cu cei din jur. Relatiile, in special cele noi, trebuie tratate cu prudenta. Anul 2019 iti va aduce situatii in care iti vei intelege sinele emotional si il vei vedea intr-o lumina mai buna. Fii atent la emotiile si sentimentele celor din jur in acest an.

Cariera

In 2019, Varsatorii se vor descurca bine in viata profesionala datorita pozitiilor planetare favorabile. Ambitiile si aspiratiile tale vor avea o directie noua pentru moment. Avansarile, maririle de salariu si recunoasterea vor fi obtinute odata cu trecerea anului. Dar drumul pana acolo nu este unul usor. Incearca sa iti creezi relatii de prietenie cu superiorii si colegii de la locul de munca. Tactul si diplomatia vor face minuni in domeniul carierei. Pot aparea situatii mai tensionate din cand in cand, dar depinde de tine sa valorifici energia interna pentru a face fata acestor provocari. Relatia cu clientii va fi cheia supravietuirii in acest an.

Dragoste

Viata amoroasa a Varsatorilor se va imbunatati considerabil fata de anii precedenti. Este o perioada in care te vei apropia mai mult de persoana iubita. Cu toate acestea, acest lucru va necesita si cateva compromisuri din partea ta pentru interesul general al relatiei. Asigura-te ca pozitia ta ramane ferma in fata schimbarilor din relatie. Cei singuri ar putea avea cateva potentiale intalniri in acest an. Cei care sunt deja intr-o relatie vor gasi momente prielnice pentru a avea o discutie sincera cu partenerii lor. Comunicarea si sinceritatea sunt elementele cheie in acest an pentru ca relatia ta sa mearga inainte. Incearca sa eviti neintelegerile si conflictele si lasa afectiunea sa iti invaluie relatia. Deschiderea fata de partener va fi o modalitate buna de a atenua sau de a risipi starile tensionate care iti afecteaza relatia in ultimul timp.

​Bani

Varsatorii au un an norocos in fata lor in ceea ce priveste situatia financiara si materiala. Vei avea un sentiment de stabilitate si pozitivitate in toata aceasta perioada. Pe tot parcursul anului, situatia financiara va fi destul de satisfacatoare si vei avea parte si de unele momente de noroc. Din ce in ce mai multe venituri sunt prognozate pentru acest an, cu toate ca vor exista si cheltuieli nedorite. Stai departe de achizitiile impulsive si renunta la unele din pasiunile si hobby-urile tale mai costisitoare daca vrei ca situatia finaciara sa fie intr-adevar una excelenta. Sfarsitul de an iti va aduce si el venituri substantiale care iti vor asigura stabilitatea si in anul urmator.

Sanatate

Nativii din Varsator vor avea resurse enorme de energie pentru tot anul 2019. Dieta si exercitiile fizice trebuie sa fie consecvente pentru a evita problemele care pot aparea pe parcursul anului. Evita alimentele bogate in grasimi, deoarece sistemul tau digestiv ar putea avea de suferit in aceasta perioada. Da-i mintii si corpului relaxarea de care au nevoie. Stai departe, totusi, de stilul de viata sedentar, deoarece acest lucru ar putea avea consecinte grave asupra sanatatii tale generale. Nu te stresa si incearca sa iti controlezi impulsurile pentru perioada ce vine. Sportul si iesirile in natura vor aduce corpului si mintii tale relaxarea de care au nevoie.

Horoscop Pesti 2019

Persoanele din zodia Pesti vor intra intr-o faza importanta a vietii lor in acest an. Unele din dorintele sau ambitiile tale arzatoare vor prinde contur in 2019. Planetele te vor ajuta sa faci anumite schimbari radicale in stilul tau de viata, in cariera si in viata personala. Canalizeaza-ti energia in mod corespunzator pentru a obtine cele mai bune recompense in viata ta din acest an. Nu lasa emotiile sa te copleseasca, ci lasa creativitatea si alte calitati personale sa vorbeasca de la sine.

Cariera

Anul acesta va necesita un angajament mare si multa munca din partea Pestilor, daca vor sa exceleze in viata profesionala. Dupa primul trimestru, eforturile tale vor da roade. Nu iti diversifica activitatile profesionale in acest an. Concentreaza-te pe un proiect sau doua si canalizeaza-ti energia spre a le duce la bun sfarsit. Entuziasmul tau va fi excelent pentru a obtine realizarile profesionale dorite in acest an, cum ar fi promovarile, calatoriile in strainatate etc. Spre jumatatea anului, s-ar putea sa fie necesara o schimbare de curs pentru unele persoane din aceasta zodie. Nu fi impulsiv, fa pasi mici dar indrazneti astfel incat sa nu faci greseli si sa nu regreti mai tarziu.

Dragoste

Viata de dragoste a nativilor Pesti va fi destul de periculoasa in acest an. Vei fi destul de incarcat sentimental si emotional in 2019. Cateva schimbari vor fi necesare in relatia cu partenerul, dar incearca sa ramai la valorile si traditiile tale familiale. Cei singuri vor avea multe intalniri si este posibil sa isi intalneasca perechea. Totusi, nu te grabi. Cantareste argumentele pro si contra inainte de a te aventura intr-o noua relatie de dragoste sau prietenie. In cazul aparitiei unor neintelegeri sau diferente de opinie cu partenerul/partenera, discuta cu el/ea cat mai sincer si incearca sa imprastii toata negativitatea care va inconjoara pe amandoi. Pasiunea si romantismul vor fi in aer in 2019. Depinde de tine sa profiti de acest aspect pentru ca relatiile tale sa prospere. Aceasta va fi perioada in care vei gasi cele mai complete satisfactii in dragoste, sex si viata maritala.

Bani

Situatia financiara a Pestilor va fi complet diferita in acest an fata de anii precedenti. Vei fi mult mai sensibil la nevoile financiare ale celor din jur, astfel incat vei fi atent si la cheltuielile si indulgentele tale. Anul 2019 reprezinta un moment bun pentru a investi in imobiliare si terenuri. Cu toate acestea, ai grija la detaliile mai subtile ale acestor afaceri inainte de a te aventura in orice achizitii de valoare ridicata pentru perioada respectiva. Trebuie sa ai o abordare echilibrata in toate planurile tale financiare. Investitiile din anii anteriori ar putea aduce un profit bun pentru unele persoane din zodia Pesti.

Sanatate

Pestii sunt sfatuiti sa ramana la ritualul lor de exercitii si dieta pentru a avea un nivel mai bun de energie in 2019. Vei fi incarcat cu tot felul de activitati pe tot parcursul anului, asa incat energia stocata va fi consumata cu usurinta. Nativii sunt sfatuiti sa ia repaosuri si pauze periodice pentru a evita epuizarea fizica si cea nervoasa. Metabolismul tau va fi excelent. Ai grija sa mananci alimente proaspete si sa stai departe de cele procesate pentru aceasta perioada. Unele persoane din Pesti sunt susceptibile de a dezvolta anumite deficiente pe parcursul anului. Meditatia si yoga pot ajuta la intinerirea sanatatii mintale. Sentimentul tau de optimism te va ajuta sa treci peste incercari. Sfarsitul anului iti va aduce probleme minore de sanatate si oboseala generala, carora trebuie sa le acorzi atentia corespunzatoare pentru a evita mai tarziu efectele mai grave ale acestora.