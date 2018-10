Horoscop pentru saptamana 1-7 octombrie 2018

Horoscopul săptămânal pentru perioada 1-7 octombrie 2018, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

BERBEC 21.03-20.04: Incepeti saptamana in forta si va dovediti plini de ambitie. De fapt, va ganditi cum sa va gestionati mai bine viata, astfel incat sa fiti eficienti si productivi. Este o perioada benefica si pentru cei care isi doresc obtinerea unui imprumut pe termen lung. Succes!

TAUR 21.04-21.05: Reparatii la domiciliu si proiecte in lucru, iata cam ce va preocupa in aceste zile. Continuati sa beneficiati de parteneriatele cu prietenii apropiati. Se pare ca vi se aprinde dorinta de educatie si veti incepe un curs de perfectionare.

GEMENI 22.05-21.06: Va concentrati pe casa si familie. Practic, va doriti sa stati mai mult la domiciliu. Va apucati sa faceti ordine, mai ales in acte si in fotografiile de vacanta. Ca sa aveti si mai mult spor va trebui sa va mobilizati toate fortele. Sunteti cuprinsi de o lene…

RAC 22.06-21.07: Atentia vi se indreapta spre castiguri mari, mai ales ca in ultima vreme cheltuielile au fost serioase. Va doriti sa va redecorati casa, sa faceti unele schimbari si veti cheltui mai mult decat va asteptati. Nu uitati ca rabdarea este antidotul furiei.

LEU 22.07-22.08: Venus va forteaza sa vedeti lumea din jurul dumneavoastra cu alti ochi, va ajuta sa va dati seama cat de mult va intereseaza anumite persoane din viata de zi cu zi. Banii va cam dau de furca si va orientati spre alte solutii care sa va suplimenteze veniturile. Viata de familie ia o intorsatura favorabila. Succes!

FECIOARA 23.08-22.09: Jupiter aflat in Scorpion va continua sa va extinda dorinta de a acumula noi cunostinte si va va influenta constiinta. Veti adopta o atitudine mai generoasa fata de lume, mai inteleapta si mai toleranta. Veti gandi mai mult si veti hotari sa mergeti mai departe intr-un demers personal.

BALANTA 23.09-22.10: Inca va veti ascunde in buruienile inalte, urmarind actiunea de la distanta. Asteptati momentul prielnic pentru a va croi propriul drum. Profitati de oportunitatile care se ivesc in ceea ce priveste castigul financiar. Poate va schimbati locul de munca sau primiti un bonus.

SCORPION 23.10-21.11: Doriti sa va planificati cariera si sunteti incurajati de apropiati sa faceti noi studii. In discutiile cu cei din jur sunteti convingatori, asa ca nu va trebui sa va expuneti pe larg ceea ce doriti. Jupiter este cea care va va aduce mult noroc si va confera mai multa incredere in sine.

SAGETATOR 22.11-21.12: Sunteti dominati de dorinta de a va extinde orizonturile si va veti inscrie la un curs de perfectionare sau veti adopta un nou hobby. Jupiter in Scorpion va va face sa aprofundati dimensiunile spirituale ale propriei vieti. Este o perioada buna pentru a invata ceva nou. Succes!

CAPRICORN 22.12-19.01: Intra in atentia dumneavoastra o discutie despre o proprietate comuna, o mostenire sau o problema legata de asigurari. In weekend se initiaza o poveste romantica legata de cineva mai in varsta sau cu o persoana ce este ca un mentor pentru dumneavoastra.

VARSATOR 20.01-18.02: Se pare ca in aceste zile aratati fantastic si ati putea obtine o recunoastere sau sa primiti laude din partea sefilor sau a parintilor. Va atrag conversatiile pline de viata cu cei din jur. Faceti o calatorie in care veti incuraja pe cineva dintr-o cultura diferita.

PESTI 19.02-20.03: Se pare ca parcurgeti o perioada cand veti avea nevoie de mai mult somn. In ciuda oboselii acumulate, va ocupati de sarcinile de la serviciu si veti avea cateva oportunitati de a aborda diferit proiectele si de a discuta mai mult cu colegii.