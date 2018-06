Horoscop pentru saptamana 11-17 iunie 2018

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru perioada 11 – 17 iunie 2018, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Berbecii rezolvă probleme de familie. În cuplu domnesc gelozia și pasiunea, iar în relațiile aflate la început de drum se fac, prea devreme, planuri de viitor.

Taurii au rol de pacificator între rude și partenerul de viață: problemele apar dacă există resentimente sau reproșuri nerostite. În plan financiar, Taurii au astrele de partea lor.

Gemenii sunt foarte convingători și obțin tot ce doresc din negocieri și parteneriate. În weekend, o călătorie în doi ar putea fi cadoul perfect pentru persoana iubită.

Racii sunt dispuși să facă schimbările necesare în plan profesional pentru a câștiga mai mulți bani. Acasă, își răsfață copiii și dau peste cap bugetul familiei.

BERBEC 21.03-20.04: Partenerul dumneavoastra ar putea castiga mai multi bani de care sa beneficiati indirect. Ati putea obtine chiar si o mostenire. Va veti bucura de cateva vesti bune legate de familie. Va ocupati si de propria vindecare. Sanatatea este in curs de imbunatatire.

TAUR 21.04-21.05: Jupiter este vizavi de semnul dumneavoastra si acesta este un lucru pozitiv. Este un moment culminant, de crestere materiala si fizica, precum si de satisfactie spirituala. Vremea este prielnica pentru parteneriate, fie ca este vorba despre afaceri sau chiar o casatorie.

GEMENI 22.05-21.06: Una dintre bucuriile acestor zile este munca dumneavoastra, care va fi mai placuta ca de obicei si va face sa va simtiti impliniti. Sunteti dispusi sa lucrati din greu, sa va castigati respectul in randul colegilor de serviciu. Succes!

RAC 22.06-21.07: Potentialul creativ este aprins la cote maxime si va promoveaza sentimentul de bunastare generala. Sanatatea este si ea la cote ridicate si va face sa va simtiti mai increzatori. Relatiile cu copiii sunt pozitive si este vremea sa va ganditi la vacanta.

LEU 22.07-22.08: Atentia este concentrata pe relatiile de familie si nici situatia de acasa nu este mai prejos. Este posibil sa cumparati ceva pentru casa, sa va extindeti sau sa construiti ceva nou. Aveti nevoie de sentimentul ca acasa va este cel mai bine.

FECIOARA 23.08-22.09: In aceste zile comunicati mai mult cu fratii, rudele sau vecinii si aveti vie abilitatea de a invata ceva nou. Asta inseamna ca parcurgeti o perioada cand optimismul va da un imbold pozitiv. Este bine sa profitati si sa socializati mai mult.

BALANTA 23.09-22.10: Adevarul este profund si in acest mod sa va actualizati in viata dumneavoastra ce este mai valoros. Daca sunt banii – atunci banii vor sosi in cale. Daca puneti accent pe spiritualitate – atunci viata spirituala va creste. Aveti grija ce va doriti!

SCORPION 23.10-21.11: In aceste zile experienta vietii dumneavoastra se va largi si cunostintele despre viata se vor adanci. Oamenii si resursele de care aveti nevoie vor fi atrasi precum un magnet puternic. Veti simti ca nu trebuie sa va mai ascundeti talentele. Succes!

SAGETATOR 22.11-21.12: Saptamana aceasta va ocupati de spiritualitate si de valorile interioare. Sunteti adevaratul cautator al zodiacului. Nu veti fi mai iertatori cu ceilalti, dar veti deveni mai ingaduitori si cu propria persoana ceea ce e minunat. Nu uitati ca ura de sine este paralizanta!

CAPRICORN 22.12-19.01: Interactiunea dumneavoastra cu cei din jur este in crestere. Va ghidati dupa conceptul: cuget deci exist! Jupiter se pare ca este de vina si va va face sa va simtiti mai ambitiosi si mai optimisti cu proiectele viitoare.

VARSATOR 20.01-18.02: Succesul dumneavoastra este la cote ridicate. Tot Jupiter va face sa va simtiti mai bogati, mai inteligenti si intelepti. Veti avea succes si la serviciu, promovand in profesia pe care o urmati. Este evident ca a sosit timpul sa mergeti mai departe.

PESTI 19.02-20.03: O oportunitate va surade si va va imbogati experienta. Veti deveni mai sofisticati, mai informati. Sansa vine din mass-media, legislatie sau medicina. Oricum, ceva legat de invatamantul superior. Este si o sansa fantastica de a va distra. Profitati de ea!