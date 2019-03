Horoscop pentru saptamana 11-17 martie 2019

Am pregătit horoscopul săptămânal pentru perioada 11 – 17 martie 2019, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

BERBEC 21.03-20.04: Este momentul prielnic pentru a va face planuri de viitor. Puteti asterne pe hartie cele mai indraznete visuri. Este posibil ca asa sa va hotarati pe ce cale trebuie sa mergeti. Succesul se apropie vertiginos.

TAUR 21.04-21.05: Va ganditi profund la cariera, la reputatia in societate si la relatiile pe care le aveti cu parintii si sefii de la serviciu. Este un moment prielnic pentru un bilant amanuntit. Stabiliti-va clar obiectivele si veti reusi.

GEMENI 22.05-21.06: Cunostintele si experienta acumulata pana acum sunt factorii determinanti pentru succesul dumneavoastra in viata. Si calatoriile sunt un mod fantastic pentru a afla mai multe despre lume. Oare ce planuri va faceti?

RAC 22.06-21.07: Examinati-va bine echilibrul resurselor financiare. Puneti accent pe bogatia altora, mai ales a partenerului dumneavoastra de viata. Daca puteti sa va bazati doar pe propriile resurse este bine, daca nu, cereti ajutorul unei persoane din domeniul financiar.

LEU 22.07-22.08: Daca credeti ca cei din jur va vor pentru ceea ce le dati, va inselati. Exista, ce-i drept, doar cateva persoane carora le pasa doar de dumneavoastra. Ar trebui sa-i acordati mai multa atentiei persoanei iubite. Succes!

FECIOARA 23.08-22.09: Modul in care va tratati propriul corp este legat de sentimentul de autoevaluare. Faceti un scurt bilant si vedeti daca sunteti fericiti asa. Daca rezultatul este negativ, atunci incercati sa modificati atitudinea.

BALANTA 23.09-22.10: Va ganditi serios la o scurta vacanta. Daca timpul si finantele va permit, atunci nu ezitati sa porniti la drum. Odihna, distractii alaturi de copii si vizite la teatru si la muzee, iata ce va relaxeaza si va incarca bateriile.

SCORPION 23.10-21.11: Va puneti in gand sa faceti ordine in casa si sa va bucurati de compania familiei. Doar este locul unde va simtiti in siguranta! Cei mai mici membri ai familiei va fac o surpriza care va inveseleste tot weekendul.

SAGETATOR 22.11-21.12: In aceste zile comunicarea este foarte importanta. Se pare ca unii semeni ai dumneavoastra nu va prea inteleg si nici nu va sunt alaturi atunci cand aveti nevoie. Ei bine, nu ezitati sa faceti „curatenie” si printre prieteni.

CAPRICORN 22.12-19.01: Este timpul sa va concentrati asupra castigurilor si a propriilor valori. Daca veti crede ca banii sunt radacina tutror relelor ce vi se intampla, atunci nu ar fi rau sa intocmiti un plan de reducere a datoriilor, a cheltuielilor excesive si sa va bucurati in tihna de viitor.

VARSATOR 20.01-18.02: Sa nu va surprinda ca va ganditi la impactul pe care il aveti asupra celor din jur. Este regretabil ca suntem judecati dupa aspectul fizic, dar intr-adevar conteaza enorm cum aratati. Realizati acest lucru si va hotarati sa va modificati stilul de viata cu unul sanatos.

PESTI 19.02-20.03: Sunteti un semn visator si sensibil, asa ca in aceste zile va copleseste melancolia. Va concentrati greu si visati cu ochii deschisi la o lume mai buna. Va trezeste la realitate un prieten, care dupa ce discuta serios cu dumneavoastra, va scoate din visare.