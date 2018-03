Horoscop pentru saptamana 12-18 martie 2018

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru perioada 12-18 martie 2018, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

BERBEC 21.03-20.04: Sunteti dominati de dorinta de a incepe un nou curs de specializare sau de formare profesionala intr-un anumit domeniu. Puteti chiar beneficia de resursele altei persoane, asa ca veti face cateva investitii care in viitor va vor aduce venituri considerabile.

TAUR 21.04-21.05: In aceasta saptamana surprizele functioneaza in ambele sensuri. Sefii de la serviciu sau parintii v-ar putea surprinde cu o sugestie neobisnuita, care va va da sansa sa aratati lumii de ce sunteti in stare. Nu va asumati prea multe responsabilitati.

GEMENI 22.05-21.06: Urati rutina si plictiseala. Va plac stimularile, varietatea si din acest motiv apetitul va este alimentat. Ar putea exista ocazia neasteptata de a incepe un curs sau de a invata ceva nou si neobisnuit. Cineva mai tanar dintr-un mediu diferit sau o alta cultura va poate prezenta idei care va extind orizonturile.

RAC 22.06-21.07: Va ocupati de tranzactionarea unei proprietati comune sau a unei mosteniri pe care va doriti de ceva vreme sa o vindeti. In sfarsit, veti putea sa va realizati visul. In curand veti dispune de finantele necesare unei excursii la care visati de mult timp.

LEU 22.07-22.08: Soarele este situat vizavi de semnul dumneavoastra si asta inseamna ca va veti confrunta cu tot felul de situatii. Provocarea consta insa daca va veti da seama cum sa pedalati printre provocari. Partenerul de viata sau un prieten apropiat va sustine si va energizeaza.

FECIOARA 23.08-22.09: In zilele acestea, Soarele va incurajeaza sa va organizati mai bine. Va veti intalni si cu o mare oportunitate, care nu se va mai repeta curand. Este indicat sa profitati de sansa ivita si sa va ganditi la modul cum ar trebui sa va gestionati viata mai bine.

BALANTA 23.09-22.10: Va place sa va relaxati in compania unor persoane placute, sa va bucurati de conversatii stimulante, bineinteles, alaturi de o mancare buna si o bautura savuroasa. Se pare ca in curand infloreste o noua poveste de dragoste.

SCORPION 23.10-21.11: Va concentrati asupra casei, a familiei si a vietii private. Aveti cateva planuri pe care va grabiti sa le aplicati. Desigur, ideile mari costa si ceva bani, motiv pentru care veti apela la ceva depozite pentru a le realiza. Venus continua sa va atraga tot felul de distractii, in special in ceea ce priveste artele.

SAGETATOR 22.11-21.12: Marte este prezent in semnul dumneavoastra si va aduce multa energie pozitiva. Sunteti pregatiti sa munciti pe branci, pentru ca aceasta este sansa de a arata lumii ce puteti. Tot Marte va face si un luptator pentru propriile drepturi. In weekend va veti bucura de compania unor prieteni.

CAPRICORN 22.12-19.01: Finantele va dau mari satisfactii. Cateva evenimente neasteptate vor avea un impact surprinzator asupra castigurilor dumneavoastra sau asupra unei proprietati pe care o detineti. Veti da piept cu o oportunitate ce nu trebuie ratata. De pe urma acesteia ar trebui sa va cumparati o proprietate noua. Succes!

VARSATOR 20.01-18.02: Soarele va fi in semnul dumneavoastra pentru inca o saptamana si va mareste energia, va atrage oameni si situatii potrivite. Aceasta inseamna ca veti avea experiente luminoase, ceva diferit de rutina obisnuita. Curiozitatea va fi intensificata si veti cunoaste mai bine lumea din jur.

PESTI 19.02-20.03: Venus este in zodia dumneavoastra si se intalneste acolo cu Soarele si cu Mercur. Vi se va intampla ceva interesant si sunteti gata sa va faceti debutul intr-un domeniu nou. Veti continua sa va faceti si cateva planuri de calatorie pentru viitorul apropiat.