Horoscop pentru saptamana 15-21 ianuarie 2018

Afla ce iti rezerva astrele pentru aceasta perioada si citeste mai jos horoscopul saptamanii 15-21 ianuarie 2018. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

BERBEC 21.03-20.04: Scenariul din aceasta saptamana este evidentiat de starea de spirit, care manifesta o instabilitate mai ceva ca vantul. Este foarte dificil sa va concentrati. Pot aparea mici modificari de program acasa. O ruda ar putea sa-si exprime nemultumirea fata de atitudinea dumneavoastra. Fiti prevazatori!

TAUR 21.04-21.05: Un proiect mare de la locul de munca va determina sa lucrati dupa program, iar unii colegi se pare ca nu sunt prea multumiti. Urmariti ce spuneti colegilor pentru ca ati putea jigni pe cineva. Rareori faceti asta intentionat.

GEMENI 22.05-21.06: La orizont se prefigureaza o noua relatie. Poate fi vorba despre una romantica sau una legata de afaceri. Oricare ar fi situatia dumneavoastra, ar trebui s-o tratati cu toata seriozitatea. In weekend, cineva din departare se intoarce dupa o lunga absenta si va face o surpriza placuta.

RAC 22.06-21.07: Sunteti ambitiosi, plini de vigoare si aveti idei importante pe care le faceti cunoscute celor mai buni prieteni. Daca nu sunteti obisnuiti sa fiti sefi ar trebui sa invatati acum. Prima regula este sa nu asteptati de la altii ceea ce nu asteptati de la dumneavoastra.

LEU 22.07-22.08: Este un timp ideal pentru renovare, remodelare sau redecorare. Faceti atmosfera mult mai placuta pentru prieteni sau pentru familie. Din cooperarea la locul de munca este posibil sa legati o noua prietenie. Unele proiecte care implica proprietati aduc un mare profit financiar.

FECIOARA 23.08-22.09: Cineva sau ceva se pare ca va deranjeaza. Poate veni sub forma devoalarii unui secret despre o persoana apropiata. Nu este neaparat sa credeti tot ce auziti. La urma urmei, cine cunoaste mai bine decat dumneavoasta adevaratul sens al cuvintelor?

BALANTA 23.09-22.10: Cu o planificare amanuntita nu este nevoie sa faceti multe eforturi ca sa reusiti sa duceti la bun sfarsit tot ce v-ati propus. Daca simtiti ca totul este o corvoada ar putea fi din cauza ca va neglijati cariera. Puteti obtine rapid toate informatiile de care aveti nevoie. Totul este sa va apropiati de persoanele potrivite.

SCORPION 23.10-21.11: Zilele acestea va ocupati mai mult de imaginea proprie cu gandul de a face cateva schimbari. Poate va cumparati si ceva nou in garderoba. In weekend primiti un apel de la un prieten care are nevoie de sprijin emotional. Se pare ca sunteti chiar persoana potrivita sa-i dati sfaturi.

SAGETATOR 22.11-21.12: La locul de munca totul merge bine insa ar trebui sa va pregatiti de niste schimbari. Atitudinea cu care tratati proiectele spune totul. Este posibil sa vi se propuna un domeniu nou de activitate. Veti fi surprinsi cat de repede invatati si se pare ca va gasiti o noua vocatie.

CAPRICORN 22.12-19.01: Magnetismul dumneavoastra este pus la mare incercare. Prietenii va apreciaza si asta va da incredere in propria persoana. Actionati cu incredere. In weekend sunteti fortati sa luati o decizie importanta si aveti o mica ezitare. Nu va temeti daca situatia este clara.

VARSATOR 20.01-18.02: Sunteti extrem de ocupati si asta va da o anume stare de nervozitate. Ati fi in stare sa porniti cel de-al treilea razboi mondial. Noroc ca va abtineti, insa trebuie sa fiti atenti cu replicile acide. Puteti rani usor pe cine nu trebuie.

PESTI 19.02-20.03: Se pare ca saptamana aceasta trebuie sa renuntati la ceva sau la cineva. Posibil sa revina in viata dumneavoastra cineva de care va era dor. Este acea persoana foarte speciala, care-i mereu acolo pentru dumneavoastra. Bucurati-va de clipele frumoase.