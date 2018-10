Horoscop pentru saptamana 22-28 octombrie 2018

Horoscop săptămânal 22-28 Octombrie 2018: Berbecii sunt plini de energie și reușesc să-i surprindă pe cei din jur, relația de cuplu a Racilor se află pe calea cea bună, iar Balanțele se apropie cu pași repezi de atingerea obiectivelor propuse.

BERBEC 21.03-20.04: Este momentul recoltarii semintelor pe care le-ati plantat in trecut. Veti atrage bani prin partenerul de viata sau cel de afaceri, posibil chiar sa vi se aprobe o suma considerabila prin banca. In weekend veti avea nevoie de mai multa odihna.

TAUR 21.04-21.05: Marte se afla in partea de sus a graficului si asta va face mai independenti si mai curajosi. Atentie la conflictele cu colegii sau sefii, care se simt amenintati de atitudinea dumneavoastra. Din fericire, Venus va indulceste cuvintele si va promoveaza relatiile.

GEMENI 22.05-21.06: Lucrurile merg bine! Lumea dumneavoastra se extinde prin calatorii si studii. Sunt promovate relatiile cu colegii si asta va ajuta sa definitivati destule proiecte importante. Sunteti multumiti de sanatatea dumneavoastra si veti face totul sa o mentineti asa.

RAC 22.06-21.07: Va simtiti confortabili in propria piele pentru ca stiti ca nu este nevoie sa va prefaceti ca sunteti ceea ce nu sunteti. Atentia este concentrata pe copii si pe familie, iar in ciuda discutiilor iscate din cauza unor reparatii sau evenimente recente, va veti retrage pentru a va odihni.

LEU 22.07-22.08: De ceva timp relatiile cu apropiatii au suferit tot felul de disensiuni si acum a venit timpul ca acestea sa intre pe un fagas normal. Va veti indrepta atentia spre familie si mai ales spre persoana draga, ii veti rasfata cu daruri si veti face planuri importante de viitor.

FECIOARA 23.08-22.09: Unul dintre motivele pentru care va consumati toata energia pentru propria slujba este ca va mandriti cu ceea ce realizati acolo. Tot acum veti considera potrivit momentul sa ii amintiti persoanei iubite cat de mult o indragiti. Nu uitati sa creati si o atmosfera romantica!

BALANTA 23.09-22.10: Sunteti plini de energie in aceste zile si asta se va vedea in toate actiunile dumneavoastra. Acesta este si motivul pentru care sunteti vorbareti si dornici sa explorati lumea inconjuratoare. Poate va permite timpul pentru o scurta vacanta…

SCORPION 23.10-21.11: Este tocmai timpul potrivit pentru a va schima garderoba. Pentru unii, poate fi o adevarata terapie la cumparaturi, mai ales ca Marte inca declanseaza haos in propria casa. Fiti siguri ca situatia nu va mai dura mult si totul se va asterne din nou.

SAGETATOR 22.11-21.12: Va asteapta o saptamana plina de viata si de sentimentalism. Va bucurati de compania unor prieteni mai tineri si ar trebui sa fiti deschisi la sugestiile lor, mai ales ca au legatura cu proiectele viitoare. Amintiti-va ca pentru a face un vis sa devina realitate, trebuie sa ramaneti treji.

CAPRICORN 22.12-19.01: Folositi-va toate resursele si talentul pentru a avansa in cariera, deoarece aceasta este singura data din timpul anului cand Soarele se afla in partea de sus a diagramei dumneavoastra si va arunca o lumina stralucitoare. Succes!

VARSATOR 20.01-18.02: Infricosatoarea Marte ramane in semnul dumneavoastra pana la mijlocul lunii noiembrie, asa ca veti fi plini de energie – fizic, psihic si emotional. Puteti folosi acest lucru in propriul avantaj dar va poate face mult prea aroganti. Fiti atenti la atitudinea in discutii!

PESTI 19.02-20.03: Acum va concentrati pe mosteniri, proprietati comune, impozite, datorii sau tratati pentru posesiunile altora. Acest lucru poate de-veni impovarator, dar, in cele din urma, va fi benefic. Va zbateti sa scapati de tot felul de greutati si veti reusi in curand. Nu abandonati lupta!