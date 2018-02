Horoscop pentru saptamana 26 februarie – 4 martie 2018

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru perioada 26 februarie – 4 martie 2018, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

BERBEC 21.03-20.04: In aceasta saptamana sunteti foarte populari. Va petreceti timpul alaturi de oameni mai tineri si veti practica tot felul de activitati creative. Va faceti planuri de calatorie si veti avea un sprijin financiar serios pentru aceasta.

TAUR 21.04-21.05: Lucrurile arata bine pentru dumneavoastra, mai ales ca Soarele, Mercur si Venus sunt in partea de sus a diagramei. Cei din jur vor fi impresionati de performantele dumneavoastra. La jumatatea saptamanii se ivesc cateva discutii legate de familie. Evitati-le!

GEMENI 22.05-21.06: Va ocupati cu studiul sau explorati cateva oportunitati in medicina, legislatie sau mass-media. Pentru unii dintre dumneavoastra poate incepe o relatie romantica. Persoana care va atrage face parte dintr-o alta cultura. Atentie la excesele de nervi, deoarece Marte se afla in semnul opus dumneavoastra.

RAC 22.06-21.07: Discutii legate de aspecte financiare, mosteniri, impozite, datorii sau o proprietate comuna. Iata care sunt preocuparile dumneavoastra. Orice s-ar intampla, aveti avantajul ca Venus va garanteaza succesul. Puteti chiar sa va hotarati sa iesiti dintr-o afacere. Nu veti pierde nimic!

LEU 22.07-22.08: Sunteti incercati de tot felul de sentimente. Fie va indragostiti mai tare de persoana iubita sau de cineva cu care faceti cunostinta, fie va certati cu un apropiat si rupeti relatiile pentru o perioada de timp. Periplul Lunii prin zodia dumneavoastra nu face decat sa va amplifice emotiile, dar poate duce si la instabilitate.

FECIOARA 23.08-22.09: Standardele dumneavoastra sunt atat de ridicate, incat nu numai ca va doriti realizari pe toate planurile, dar si o sanatate perfecta. Este o saptamana pozitiva, asa ca aveti multe de facut. Trebuie sa fiti rabdatori cu ceilalti ca sa nu iscati discutii in contradictoriu.

BALANTA 23.09-22.10: Relatiile cu copiii sunt optimiste si va implicati in multe activitati ce tin de locuinta. Puteti achizitiona ceva nou sau chiar faceti mici investitii intr-un nou look. Va veti bucura in curand de cateva evenimente importante. Amintiti-va doar ca zilele acestea sunteti mai comunicativi si profitati de starea aceasta.

SCORPION 23.10-21.11: Trebuie sa fiti mai rabdatori cu membrii familiei, in special cu parintii si cu cei mai in varsta de acasa. Tinand cont ca sunteti cei mai binevoitori nativi ai zodiacului, aceasta nu este chiar o provocare mare. De fapt, este o oportunitate pentru a va incerca rabdarea.

SAGETATOR 22.11-21.12: In aceasta saptamana sunteti energici si veti trata lucrurile cu multa seriozitate. Mare atentie la discutii, deoarece puteti declansa o disputa incercand sa aflati mai multe raspunsuri la ceea ce va framanta. Ganditi-va bine inainte de a vorbi si de a actiona.

CAPRICORN 22.12-19.01: Tranzactiile financiare sau un aranjament privind o proprietate comuna sau o mostenire vor ajunge la un final. Daca aveti de luat o decizie financiara importanta nu este bine sa va grabiti sa dati un raspuns. Veti incepe un drum nou si nu este bine sa va dicteze nimeni ritmul.

VARSATOR 20.01-18.02: In aceste zile nu ar fi rau sa fiti mai rabdatori ca de obicei cu partenerii si cu prietenii apropiati. Profitati de energia pe care v-o pompeaza Venus, cea care va face mai fermecatori si diplomati. Bucurati-va de compania celor mai placute persoane si distrati-va!

PESTI 19.02-20.03: Saptamana debuteaza cu mici probleme de sanatate si la fel de mici discutii cu prietenii. Marte se situeaza insa in partea de sus a graficului si va starneste ambitia, indemnandu-va sa mergeti spre succes. E ceva important pentru dumneavoastra, pe care va doriti sa-l atingeti. Succes!