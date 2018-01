Horoscop pentru saptamana 29 ianuarie – 4 februarie 2018

Afla ce iti rezerva astrele pentru aceasta perioada si citeste mai jos horoscopul saptamanii 29 ianuarie – 4 februarie 2018. Aproape toate zodiile vor avea parte de o perioadă favorabilă. Perioada următoare vine cu surprize plăcute și că unele aspecte negative se vor încheia pentru mulți nativi.

BERBEC 21.03-20.04: Va implicati puternic in relatiile cu parintii sau cu sefii. Sunteti ambitiosi sa mergeti pana la capat si veti reusi ce v-ati pus in gand. Cei din jur va vor admira, relatiile sunt la un nivel confortabil si unii ar putea chiar sa se indragosteasca.

TAUR 21.04-21.05: In aceasta saptamana aveti sansa sa calatoriti si sa explorati mai mult lumea din jur. Daca nu puteti sa plecati in calatorie, atunci sigur va veti face planuri marete pentru viitorul concediu. Ambitia dumneavoastra va determina sa va inscrieti la un curs pentru a va perfectiona studiile. Succes!

GEMENI 22.05-21.06: Puteti obtine cu usurinta bani si fonduri de la altii. In negocierile financiare veti iesi pe primul loc. Pot veni chiar si daruri de la o persoana pe care o cunoasteti de mult timp si cu care nu v-ati vazut de ceva vreme. Aceasta va face cateva favoruri. Sunteti norocosi! Apar chiar si cateva oportunitati de angajare.

RAC 22.06-21.07: In aceasta saptamana va concentrati pe parteneriate si pe prieteni. Venus este cea care va indulci atmosfera, va aduce linistea, mai ales ca Marte va poate provoca necazuri si va agita putin. Nu fiti nerabdatori. Ca sa fiti respectat trebuie la randul dumneavoastra trebuie sa respectati.

LEU 22.07-22.08: Stati cat mai aproape de casa si va faceti o multime de planuri pentru imbunatatirea aspectului acesteia si sporirea confortului. Va veti extinde standardele si asupra sanatatii dumneavoastra, motiv pentru care veti adopta o noua dieta si veti incepe sa mancati mai sanatos.

FECIOARA 23.08-22.09: Nu veti avea probleme in a va exprima creativitatea si talentele. Va petreceti majoritatea timpului ocupandu-va de petreceri, distractie, flirtari, evenimente sportive si tot felul de activitati distractive cu copiii. Optimismul se afla la cote ridicate, asa ca ar trebui sa profitati de aceasta stare.

BALANTA 23.09-22.10: Puneti accentul pe casa, familie si viata privata. Vreti sa faceti din propria locuinta un spatiu in care va simtiti confortabil. Va plac imprejurimile frumoase si nu va lasati pana nu reusiti ce v-ati pus in gand. Puteti chiar sa achizitionati ceva frumos pentru locuinta.

SCORPION 23.10-21.11: Calatoriile scurte, comisionale, cumparaturile, lectura, scrisul, studiul, precum si discutiile cu toata lumea sunt doar cateva din lucrurile care va vor tine ocupati in aceste zile. Veti observa ca ritmul acestei saptamani va accelera pe masura ce va ocupati de toate cele enumerate.

SAGETATOR 22.11-21.12: Majoritatea dintre nativii acestei zodii vor avea sansa de a afla modalitatea prin care puteti castiga mai multi bani sau de a obtine un loc de munca mai bine platit. Cheia succesului dumneavoastra este ca trebuie sa va dati seama ce vreti cu adevarat. Definiti-va valorile.

CAPRICORN 22.12-19.01: Veti atrage oameni si circumstante favorabile in aceste zile, ceea ce inseamna ca trebuie sa actionati cu aceasta ocazie. Veti fi, de asemenea, energici si agresivi, pentru ca Marte va intensifica ritmul de viata. La sfarsit de saptamana aveti de gand sa va reinnoiti garderoba.

VARSATOR 20.01-18.02: Jupiter se afla in partea de sus a graficului, motiv pentru care incepeti sa aratati fabulos in ochii tuturor. Va ocupati mai mult de dumneavoastra si va retrageti in singuratate pentru a va concentra mai bine asupra propriilor probleme.

PESTI 19.02-20.03: Aceasta este o saptamana perfecta pentru a va impartasi sperantele si visele legate de viitor cu o persoana apropiata care va poate si ajuta acolo unde este nevoie. Poate veti calatori sau poate va concentrati pe educatie.