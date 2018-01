Horoscopul anului 2018

Este un an în care vom fi mult mai conştienţi de întâlnirea dintre Vechi şi Nou, dintre Trecut şi Viitor. Saturn (vechiul, trecutul) face aspect cu Uranus (noul, viitorul). Ambele planete se vor afla în zodii noi, Saturn în Capricorn (revine după 28 de ani) şi Uranus în Taur (revine după 84 de ani) se vor întâlni într-un aspect important.

În acest an, vom avea o dimensiune mai reală a urmărilor acţiunilor noastre din trecut. Cred că cel mai bine se potriveşte zicala: „Ceea ce ai semănat, acum culegi!”. Semănatul începe cu aproape 29 de ani în urmă, în anul 1989. Este valabil atât la nivel macro, cât şi individual. Saturn va reveni în “domiciliu” în Capricorn unde va rămâne până în decembrie 2020. Aduce reorganizare, poate crearea unor structuri noi, care să ne ajute în eficientizarea noastră în tot ce facem. Tot în acest sens, al eficienţei, trebuie să fim atenţi anul acesta când ceva se blochează, pentru că Saturn aduce limitări acolo unde nu e bine să mergem mai departe aşa. Este un an în care suntem ajutaţi să trasăm graniţele în mod corect, în raport cu ceilalţi. Vom putea să spunem “Nu” acolo unde cu adevărat trebuie spus “Nu”. Intrarea Uranusului în Taur va avea urmări în primul rând în zona finanţelor. La nivel macro poate aduce fluctuaţii importante ale burselor, precum şi rearanjări ale unor monede bine cotate pe piaţă. La nivel individual, trebuie să fim mai responsabili în modul cum utilizăm resursele financiare, precum şi la felul în care ne evaluăm financiar munca depusă. Vor fi provocări, în special pentru persoanele care au un ataşament faţă de lucrurile materiale mult prea ridicat. Uranus este şi planeta tehnologiei, deci este posibil să se observe o creştere a utilizării cardurilor bancare, a comerţului online, o tehnologizare mai mare în serviciile financiare. Mişcarea lui Jupiter prin Scorpion ne aduce curajul de a îndrăzni, de a scoate la suprafaţă lucruri pe care până acum nu le-am văzut. Trebuie să avem grijă la provocările care pot veni însă din tendinţa de a acumula mai mult decât e nevoie. Mişcarea retrogradă a planetelor Venus şi Marte, aduce reevaluări în modul în care ne construim şi funcţionăm în relaţiile de parteneriat, atât de cuplu cât şi de afaceri. Se stabilesc noi relaţii, pe alte principii, cunoaştem altfel de oameni decât până acum. Acest an este caracterizat prin tenacitate. Odată cu intrarea Saturnului şi Uranusului în semne de pământ, în acest an ceea ce gândim se poate materializa mult mai rapid, aşa că trebuie să fim mult mai responsabili cu ceea ce gândim.

BERBEC

Una dintre principalele tale preocupări anul acesta va fi în legătură cu familia, de la spaţiul locativ până la timpul petrecut împreună. Vei dori să faci schimbări în locuinţă sau poate cumpărarea unei noi proprietăţi, care să îţi asigure un spaţiu mai mare în care te simţi mai confortabil cu familia. Ceea ce aşezi în prima parte a anului în zona de relaţii va fi testat între 26 iunie şi 26 august, atunci când planeta Marte va retrograda. Este relaţia suficient de puternică pentru a rezista? Pentru depăşirea perioadei de criză, este important să alegi corect între angajament şi propria libertate. Din punct de vedere financiar vei cunoaşte un salt, în primul rând datorită lui Saturn aflat în zona carierei. El te va ajuta să îţi reorganizezi activitatea în aşa fel încât să devii mai productiv, fapt ce se va vedea în zona financiară. A doua direcţie, a creşterii financiare, poate veni prin căsătorie sau reorganizarea creditelor. Poate cel mai important eveniment pentru tine este plecarea planetei Uranus din zodia ta (după 7 ani), începând din luna mai, fapt ce îţi va aduce mai multă aşezare, stabilitate şi de ce nu, mai multă odihnă.

TAUR

Saturn în casa studiilor te va face, să devii mai responsabil cu pregătirea ta, să îţi doreşti noi cursuri de specializare care să îţi completeze cunoştinţele sau să te implici mai puternic în sprijinirea copiilor în studiile lor. Pe de altă parte, este un an în care vei reevalua multe din ceea ce erau considerate priorităţi pentru tine pe termen lung şi vei avea o nouă perspectivă a ceea ce este cu adevărat important pentru tine în viaţă. Începând cu 15 mai, când Uranus va intra în zodia ta, pentru următorii 7 ani, vei simţi mult mai accentuat dorinţa de independenţă, de libertate. Vei avea mai multă energie şi curaj de a face schimbări, de la locul de muncă până la relaţia de cuplu. Vei avea o altă perspectivă a implicării partenerului sau partenerei şi asta te va face să evaluezi situaţia, pierderile, determinându-te să îţi pui întrebarea dacă merită să investeşti timp şi energie. În martie apar primele semnale, iar punctul culminant va fi în vară, când ceea ce nu îţi mai este de folos se duce şi ceea ce este cu adevărat important va avea un salt. Din punct de vedere profesional, atenţie mare în perioada de retrogradare a lui Marte, între 26 iunie şi 27 august când o serie de critici din partea clienţilor sau a şefilor îţi vor pune răbdarea la mare încercare. Vei avea creşteri financiare în acest an, dar este foarte important ce faci cu banii. Încearcă să pui deoparte, nu să te repezi să-i cheltui.

GEMENI

Jupiter aflat în sectorul muncii va aduce chiar din prima parte a anului noi proiecte, noi clienţi, noi comenzi, care vor avea o reflectare şi în planul financiar. Chiar dacă în perioada lui de retrogradare, între 7 martie şi 10 iulie, aprobările vor ieşi mai greu, nu te da bătut. Pe de altă parte ai şansa câştigurilor din diverse investiţii pe care le poţi face sau din soluţionarea unor litigii. Este un an în care îţi va fi greu să mai treci cu vederea greşelile celorlalţi, fapt ce va aduce la lumină adevărul, chiar mai repede decât te aştepţi. În relaţia de cuplu ai nevoie să devii mai flexibil, mai cooperant, în special în perioada verii. Din toamnă relaţia va trece la un alt nivel, amândoi veţi fi interesaţi de transformare prin iubire. Sexul şi sexualitatea este o altă direcţie care se va îmbunătăţi anul acesta. Saturn te va ajuta să descoperi o problemă de sănătate care s-a cronicizat şi să ai instrumentele de a o rezolva. Ai şansa să renunţi la diverse tipuri de dependenţe pe care le ai: ţigări, dulciuri sau la modele, tipare pe care le acoperi sub cuvântul obişnuinţă. Ai nevoie de linişte, singurătate, relaxare.

RAC

Saturn în sectorul parteneriatelor te va ajuta să te responsabilizezi, să îţi doreşti angajamente mai solide, dar şi o iubire mai profundă. Pe de altă parte, este un moment potrivit să renunţi la o relaţie dacă aceasta este toxică pentru tine. Luna mai şi decembrie sunt relevante în acest sens. Poate cel mai important lucru este că ai şansa să ieşi din relaţia de dependenţă şi să îţi dai seama că te poţi descurca foarte bine şi singur. Jupiter va face minuni în sectorul copiilor. Dacă ai încercat de multe ori şi nu ţi-a ieşit, anul acesta, ţi se poate deschide acest sector. Dacă ai copii, relaţia cu ei se va îmbunătăţii considerabil, sau vor avea un succes care îţi va aduce şi ţie multă bucurie. Primele luni ale anului sunt foarte importante şi în plan profesional, tot ceea ce se construieşte acum se va materializa în vară. Vei munci mai mult şi va trebui să o faci bine pentru că acum poţi pune o bază solidă pentru cel puţin 9 ani de aici înainte. Realizezi un parteneriat foarte bun între iniţiativă şi responsabilitate. Vei cunoaşte un reviriment financiar, de care iţi era mare dor. Din noiembrie când nodul nord lunar intră în zodia ta rezultatele muncii tale vor fi foarte vizibile şi spectaculoase.

LEU

Prima jumătate a anului stă sub semnul autoanalizei. Este momentul bun să vezi modul în care ai funcţionat până acum, ceea ce a fost bun şi ce nu, la ce trebuie să pui capăt, ce ai greşit ca să schimbi, să închei diferite lucruri care au rămas neîncheiate. Curajul nu ţi-a lipsit niciodată dar acum, datorită lui Marte, ai un surplus care te ajută în rezolvarea problemelor din cuplu. Îl vei folosi în primul rând spre a-ţi recunoaşte greşelile, partea ta de vină, devenind onest, fapt ce te va ajuta să creezi o relaţie autentică cu adevărat. Saturn te va ajuta să fii mai atent la oportunităţile care apar în zona muncii. Dacă le analizezi cu atenţie şi în toate detaliile, ai şansa să le descoperi pe cele care îţi sunt cu adevărat benefice. Atenţie între aprilie şi august la interacţiunea cu superiorii şi colegii de muncă. Dacă ai sentimentul că se petrec în jurul tău o mulţime de lucruri ascunse, cercetează situaţia înainte de a declanşa un conflict sau de a fi amestecat într-un scandal. Tendinţa de a te implica în dispute şi a soluţiona diverse dezacorduri va fi puternică, totuşi rezistă nevoii de a lua în propriile mâini rezolvarea problemelor.

FECIOARĂ

În privinţa colaborărilor la muncă, cumpăneşte bine înainte de a acţiona sau a reacţiona, fiindcă există un risc de amăgire sau eroare! În martie şi aprilie apar câştiguri financiare care rezolvă din problemele care te apasă. De unele te vei bucura, altele te vor întrista, dar până în finalul anului, lucrurile se vor clarifica. Vei avea tendinţa de a pune ordine în parteneriate, nu te teme să-i tai de pe listă pe cei care nu s-au obosit nici să-ţi mulţumească şi să începi alte parteneriate. În vară auzi o mulţime de vorbe care de care mai picante şi ai tendinţa de a te implica în diverse scandaluri. Ia-o mai uşor şi vezi ce merită cu adevărat. Începând din mai, Uranus deschide noi oportunităţi de colaborare cu străinătatea sau, de ce nu, o căsătorie care va duce la o stabilire în străinătate. Pe de altă parte este posibil să vrei să obţii specializări noi, iar pentru aceasta va trebui să începi să te pregăteşti inclusiv toată vara. Din punct de vedere al sănătăţii fii destul de precaut din iunie până în august şi nu programa intervenţii decât dacă este ceva cu adevărat necesar. Nu uita de asemenea să tratezi sănătatea ca un rezultat al atenţiei pe care o dai atât corpului, mentalului cât şi psihicului. Dezvoltă latura spirituală şi vei descoperi o calitate a vieţii mult mai bună!

BALANŢĂ

Odată cu intrarea lui Jupiter în sectorul finanţelor, 2018 este un an în care situaţia ta financiară se va îmbunătăţii considerabil. Fie ai parte de o promovare, fie de o refinanţare a unui credit, sau pur şi simplu dintr-o schimbare a atitudinii pe care o ai faţă de bani, vei simţi o creştere, fapt ce te va face să începi să şi economiseşti. Atenţie însă în perioada 5 octombrie-15 noiembrie, când Venus retrogradează în zona finanţelor, la investiţiile pe care vrei să le faci. Lasă să treacă impulsul şi vezi după aceea dacă e chiar necesar. În ianuarie şi februarie vei simţi nevoia să pui ordine în relaţia ta de cuplu. Va fi ca un cutremur care, în unele cazuri, va duce la ruperea relaţiei, iar în altele o va consolida mult mai puternic. Ai curaj şi fă ca lucrurile să se întâmple oricât de greu ţi-ar fi. Toate acestea te vor face de fapt să ai mai multă încredere în tine de aici înainte. Din punct de vedere profesional, din toamnă, ascultă de sfaturile unei persoane mai în vârstă care se află pe lângă tine pentru că se vor dovedi foarte utile.

SCORPION

Cu Jupiter în zodia ta, până pe 8 noiembrie 2018, ai sentimentul că totul îţi este posibil. Te bucuri de viaţă, ai energie să te pui în valoare şi să fii remarcat. Eşti mai motivat decât oricând, fapt ce te va face să reuşeşti să schimbi în bine ceva în viaţa ta. Vei fi inspirat să faci planuri bune pe termen lung aşa că nu ezita. Nodul lunar în sectorul profesional îţi poate aduce o schimbare foarte importantă în carieră, poate chiar a începe ceva pe cont propriu. Dacă nu ai suficient capital pentru a începe singur, nu ezita să te asociezi cu persoane care vin către tine cu această propunere. Evită însă perioada iulie-august pentru acest lucru. Saturn în sectorul comunicării te va ajuta să devii mai responsabil cu ceea ce spui, cum spui şi când spui. Îţi vei gestiona mai bine puterea în comunicare chiar dacă asta poate înseamnă să te retragi din când în când. Fii atent în perioadele 17 februarie -7 martie, 20 august – 17 septembrie, când dacă eşti singur, ai şanse să îţi găseşti jumătatea. Venus care de obicei stă o lună într-un semn, anul acesta va sta 4 luni în zodia ta. Planeta iubirii te va provoca în a-ţi analiza relaţia, ce înseamnă pentru tine ”a iubi şi a fi iubit”. Curăţă, trăieşte în adevăr de bună voie pentru că altfel, Uranus va aduce tot felul de surprize care vor face, ca până la urmă, tot ce ascunzi să iasă la suprafaţă. Sănătatea este foarte bună în acest an, unul din lucrurile la care trebuie să fii totuşi mai atent este tendinţa de îngrăşare.

SĂGETĂTOR

Saturn a plecat din zodia ta după 2 ani şi jumătate de restricţii, responsabilizări pe care le-a adus. Nu ţi-a fost uşor, dar ai învăţat multe, te-ai maturizat şi experienţa pe care ai căpătat-o te va ajuta să devii la rândul tău un ghid pentru ceilalţi. Jupiter aflat în sectorul secretelor până în noiembrie te îndeamnă să-ţi faci ordine printre persoanele din jurul tău şi să nu le mai accepţi decât pe acelea testate care s-au dovedit în timp sincere. Retrogradarea lui Mercur, guvernatorul sectorului de parteneriat, în aprilie, te îndeamnă să cântăreşti bine orice cuvânt înainte de a-l rosti. Pe de altă parte Jupiter te va ajuta să acorzi dezvoltării spirituale mult mai multă atenţie, fapt ce te va face să dai mai multă importanţă interiorului decât exteriorului. Pluton se află în sectorul financiar şi îţi cere, în stilul caracteristic, să priveşti către această zonă. Fie că ai de înapoiat ceva împrumuturi, fie că trebuie să te ocupi de ceva restanţe la impozite sau plăţi, acţionează cu responsabilitate. Este posibil ca la job, munca ta să cuprindă anul acesta şi o serie de deplasări în străinătate, care îţi vor fi cu noroc.

CAPRICORN

Saturn în zodia ta pentru următorii 2 ani şi jumătate te va ajuta ca răbdarea, perseverenţa, disciplina să îţi fie aliaţi în a pune bazele unor mari dezvoltări în viitor. Uranus aflat în sectorul emoţiilor, îţi va aduce provocări la extreme, de la iubire la ură, de la furie la calm, fapt ce va crea tensiuni cu persoanele din jur. Atenţie că situaţiile pot escalada, vor fi puse la încercare, inclusiv relaţiile care sunt de mult timp, pentru a se vedea dacă sunt cu adevărat trainice. Toate aceste fluctuaţii emoţionale au ca scop printre altele, să înveţi să îţi manifeşti sentimentele în relaţie, fapt ce ţie îţi este destul de greu. Gândeşte-te la perspectiva că ai posibilitatea să descoperi beneficiile lui „a dărui”. Pe de altă parte, a venit momentul să te implici mai mult în ceea ce trebuie reparat, renovat în casă, pentru că ai neglijat cam mult această direcţie. Din punct de vedere profesional, vei cunoaşte o evoluţie. Pentru aceasta va trebui să mai renunţi la conservatorismul şi inerţia care te caracterizează. E bine să renunţi la vechile tale metode de lucru, să aduci inovaţie şi nou în ceea ce faci. Sectorul financiar este de asemenea important anul acesta, cu atât mai mult cu cât Marte este prezent aici din 18 mai până în 16 noiembrie. Ai energia să îi câştigi, dar şi impulsivitatea de a-i cheltui, ceea ce ţie nu îţi este foarte specific fiind mai zgârcit de felul tău. Din punct de vedere al sănătăţii este un moment potrivit să începi o dietă dacă este necesar.

VĂRSĂTOR

Cu Saturn în sectorul interiorului, al subconştientului este momentul să priveşti mai responsabil la cine eşti, ce faci şi ce anume din interiorul tău trebuie transformat. Este momentul să te retragi un pic din zona socială (care pentru tine e foarte importantă), să stai cu tine şi să asculţi sfaturile persoanelor care îţi sunt cu adevărat apropiate. Saturn vine cu o serie de constrângeri care ţie îţi va fi greu să le accepţi având în vedere tendinţa ta înnăscută către libertate. Este momentul să descoperi că libertatea adevărată este cea din interior, obţinută prin transformare şi nu prin „fuga” în exterior. Noile inovaţii în tehnologie vor constitui un punct de interes pentru tine şi te gândeşti cum să le implementezi chiar şi în propria casă. Cu Jupiter în sectorul profesional este momentul de apogeu, eşti foarte apreciat şi poţi dezvolta proiecte noi cu succes. Rezultatele muncii tale sunt recunoscute, devenind tot mai respectat în mediul profesional. Evident că acest lucru nu va rămâne fără urmări în zona financiară.

PEŞTI

Provocarea ta va fi să îmbini în mod armonios viaţa profesională cu cea familială, fapt ce va putea crea nemulţumiri într-o tabără sau alta. Asta nu trebuie să te împiedice să continui. Jupiter în sectorul străinătăţi şi spiritualităţii aduce călătorii noi care îţi vor îmbogăţi atât sufletul cât şi raţiunea. Poţi cunoaşte persoane care îţi vor deveni adevăraţi îndrumători în viitor. Este momentul în care valorile după care te ghidezi în viaţă să capete o ierarhizare corectă. În martie Jupiter face un aspect foarte frumos cu Mercur şi Venus, fapt ce îţi poate aduce adevărate revelaţii în iubire. Te îndrăgosteşti de persoana cu adevărat potrivită. Din punct de vedere financiar, s-ar putea să fii pus în situaţia de a scoate bani din buzunar pentru tot felul de plăţi care mai de care mai neprogramate. Nu intra în panică deoarece cineva acolo sus veghează şi vei avea întotdeauna banii necesari, chiar dacă în anumite momente vei fi în tensiune până în ultima clipă. Nu este cel mai bun moment să-ţi arăţi generozitatea, ci mai curând să înveţi să ai încredere în instinctul tău şi să nu mai cedezi aşa uşor în faţa rugăminţilor, mai ales că în adâncul sufletului tu simţi ce e bine pentru tine. Eclipsele din ianuarie şi februarie îţi aduc recunoaştere din partea şefilor şi colegilor pentru toate eforturilor tale profesionale, fapt ce poate aduce o schimbare profesională importantă în 2018.