Horoscopul saptamanii: 25 februarie – 3 martie 2019

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru perioada 25 februarie – 3 martie 2019, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile va petreceti timpul mai mult alaturi de tineri. Dispuneti de o energie debordanta. Veti vizita muzee, galerii de arta, parcuri si tot felul de locuri care va stimuleaza creativitatea.

TAUR 21.04-21.05: Soarele este inca in partea de sus a graficului dumneavoastra si asta inseamna ca sunteti in lumina reflectoarelor. Toata lumea va observa mai mult decat o face de obicei. Sunteti competenti, capabili si puternici. Succes!

GEMENI 22.05-21.06: Relatiile cu lumea din jurul dumneavoastra sunt din ce in ce mai bune. Oamenii se vor bucura sa va aiba in preajma. Buna dispozitie ii relaxeaza pe cei cu care veniti in contact. Sunteti dornici de invatat lucruri noi, asa ca va veti inscrie la un curs.

RAC 22.06-21.07: La locul de munca se vor face cateva schimbari si lucrurile o iau pe un fagas prosper. Veti avea timp si energie sa va ocupati de unele detalii privind o proprietate comuna, o mostenire sau orice altceva legat de bogatia familiei.

LEU 22.07-22.08: Soarele este vizavi de semnul dumneavoastra si asta inseamna ca va intensificati concentrarea asupra celor mai apropiate relatii si parteneriate. Sfatul nostru este sa va atasati mai mult de partenerul de viata. Nu este bine sa mergeti singuri la drum.

FECIOARA 23.08-22.09: Aranjamentul planetelor din diagrama dumneavoastra va conduce in directia care va place. Veti avea mai multa grija de modul cum va gestionati viata si de treburile care constituie rutina zilnica.

BALANTA 23.09-22.10: Scopul acestei saptamani este sa faceti ceea ce va doriti si sa demonstrati lumii din jur de ce sunteti in stare. In topul preocuparilor vor fi distractiile, filmele, spectacolele si evenimentele sportive.

SCORPION 23.10-21.11: Saptamana aceasta atentia se va muta spre casa, familie si propria viata. Multi dintre dumneavoastra se vor ocupa de reparatii la domiciliu si de cateva discutii cu cei apropiati. Este un moment bun sa va examinati viata personala.

SAGETATOR 22.11-21.12: Ritmul zilnic se va accelera si veti avea un program agitat. Scurte calatorii, comisioane, conversatii lungi cu rudele si vecinii, plus studiul unei noi oportunitati legate de cariera. Veti fi dornici sa ii luminati pe ceilalti despre opiniile proprii.

CAPRICORN 22.12-19.01: Niciodata nu va veti obisnui cu bani. In aceste zile va concentrati mai mult pe bogatia, castigurile, posesiunile si fluxul de numerar ale intregii familii. Va stabiliti noi proiecte financiare si va apucati sa renovati propria locuinta. Succes!

VARSATOR 20.01-18.02: Soarele este in semnul dumneavoastra si va intensifica energia, in acelasi timp atragand oameni si oportunitati spre propriul folos. Aveti sansa sa va incarcati bateriile pentru tot restul anului.

PESTI 19.02-20.03: Saptamana aceasta aveti ocazia sa va faceti un nume rasunator. Puteti folosi unele oportunitati pentru a avansa in cariera, pentru a va spori castigurile si va concentrati pe proiectele viitoare.