Intrebari frecvente cu privire la serviciile de inchirieri auto din Otopeni

Ce reprezinta serviciile de inchirieri auto din Otopeni?

Unele companii de rent a car din Bucuresti, precum FocusRent, care are o experienta de peste 10 ani pe aceasta piata extrem de competitiva, s-au orientat in functie de cerintele clientilor si au inceput de mult timp sa ofere servicii de inchirieri auto in Otopeni. Asa cum le spune si numele, acestea sunt destinate celor care aterizeaza pe Aeroportul International “Henri Coanda” si trebuie sa ajunga in Capitala. Este vorba atat de turisti romani sau straini, cat si de oameni de afaceri de la noi sau din afara tarii, care cauta noi oportunitati de business in Bucuresti.

Care sunt avantajele serviciilor de inchirieri auto din Otopeni?

Cel mai important avantaj este eficienta, intrucat masinile vor fi livrate in parcarea aeroportului si isi vor astepta clientii imediat cum acestia scapa de formalitatile legate de intrarea in tara. Avand in vedere profesionalismul si promptitudinea angajatilor FocusRent, autoturismele vor ajunge in maximum 3 ore de la momentul confirmarii rezervarii. Acest lucru inseamna ca vei putea face rezervarea chiar din aeroportul de plecare si nu vei mai pierde timp pretios in taxiuri sau mijloace de transport in comun.

Ce masini poti obtine prin serviciile de inchirieri auto din Otopeni?

Daca apelezi la site-ul https://focusrent.ro, vei avea la dispozitie numeroase optiuni din urmatoarele clase auto: economy (Dacia Logan, Ford Fiesta, Opel Corsa, Ford Focus, Skoda Octavia), luxury (Ford Mondeo, VW Passat, Audi A4), SUV si 4×4 (Dacia Duster, Hyundai Santa Fe, Nissan Pathfinder, BMW X5), chiar si microbuze de 8+1 locuri (VW Transporter si Mercedes Vito). Majoritatea sunt dotate cu cutie de viteze manuala, insa doua modele au cutie de viteze automata. Este vorba despre Opel Corsa si Hyundai Santa Fe.

Care sunt caracteristicile acestor autoturisme?

Toate masinile oferite de FocusRent prin intermediul serviciilor de inchirieri auto din Otopeni sunt mai noi de 5 ani, au reviziile periodice la zi si sunt supuse unei inspectii tehnice temeinice inainte de a-ti fi inmanate. Acestea dispun de dotari premium de siguranta si confort, precum scaune reglabile si incalzite, sisteme ABS si ESP perfectionate, asistenti pentru diverse actiuni (stabilizare la curenti laterali, pornirea in rampa etc). In plus, optional, poti alege servicii precum sofer personal, GPS sau scaun auto pentru copil. Pretul de inchiriere pe zi scade pe masura ce contractul este semnat pe mai multe zile.

La ce trebuie sa fii atent atunci cand apelezi la servicii de inchirieri auto in Otopeni?

Pe scurt, ce trebuie sa faci este sa conduci masinile obtinute prin servicii de inchirieri auto din Otopeni ca si cand ar fi proprietate personala. Acest lucru inseamna in primul rand sa respecti cu strictete toate regulile din Codul Rutier aflat in vigoare, dar si sa nu folosesti masinile pentru competitii, curse sau teste ori pentru tractarea remorcilor sau altor vehicule. Desi este lesne de inteles, accentuam faptul ca nu trebuie sa te urci la volan in stare de ebrietate sau sub influenta unor substante sau medicamente care iti pot afecta capacitatea de concentrare sau de a conduce masina. Nu in ultimul rand, in cazul oricarei probleme, defectiuni sau accident, contacteaza imediat compania de rent a car.