Acestea sunt cel mai bine vandute sortimente de Jack Daniel’s! Afla unde le gasesti la un pret mic!

Jack Daniel’s se numara printre cele mai populare branduri de bauturi online din intreaga lume. Gustul sau este inconfundabil, logo-ul este prezent pretutindeni, iar pretul este foarte accesibil. In momentul de fata, batranul Jack reprezinta optiunea numarul 1 in randul multor consumatori de whiskey si probabil o sa ramana in top mult timp de aici inainte. Marketingul inteligent, dar si reinventarea continua il ajuta sa fie in continuare un brand “cool”. Daca si tu esti fan, atunci trebuie sa afli care sunt cel mai bine vandute sortimente Jack Daniel’s, precum si unde le gasesti la pret mic!

Jack Daniel’s Old No. 7

Cu siguranta este cel mai cunoscut sortiment din gama. Il vedem pe rafturile oricarui hypermarket, supermarket sau magazin de bauturi alcoolice, fie el fizic sau online si este servit in (aproape) orice bar. Este un sortiment de referinta pentru brand, fiind expresia fizica a unui proces de productie foarte elaborat. Jack Daniel’s prefera sa nu treaca pe sticla perioada de maturare, dar, in schimb, afirma ca whiskey-ul “este gata cand degustatorii decid ca este gata”. Este imbuteliat cu un volum de alcool de 40% si isi incanta consumatorii cu arome de vanilie si lemn dulce. Este primul sortiment aparut vreodata in gama Jack Daniel’s. Pret? Pe www.beicevrei.ro il gasesti la 78,19 Lei.

Gentleman Jack

Am putea spune ca Gentleman Jack este fratele mai sofisticat si rafinat al lui Old No. 7. Acesta a fost lansat in 1988, fiind primul sortiment nou pe care compania l-a produs dupa zeci de ani. Whiskey-ul folosit in obtinerea sa isi are sursa in butoaiele depozitate in cele mai joase zone ale distileriilor. Ceea ce il diferentiaza este ca, in loc sa fie filtrat prin carbune o singura data, acesta mai are parte de o filtrare suplimentara ce are loc dupa terminarea maturarii la butoi. In fapt, este singurul whiskey din lume filtrat de doua ori, avand o textura foarte catifelata. La fel ca fratele sau, este imbuteliat la un volum de alcool de 40%. Pret: 107 Lei pe Beicevrei.ro.

Jack Daniel’s Single Barrel

Numele acestui sortiment ne indica si calitatea sa superioara. Single Barrel vine de la faptul ca doar unul din fiecare 100 de butoaie este ales pentru a fi pus la maturare in cele mai inalte colturi din depozitele Jack Daniel Distillery. Aici, schimbarile drastice de temperatura provoaca o aprofundare a culorii si a gustului. Fiecare din aceste butoaie este ales special, pentru gustul robust, notele aromatice de stejar ars, vanilie si caramel. Este ambalat la un ABV de 45%, iar sticla sa este putin mai deosebita de ceea ce sunt obisnuiti consumatorii de Jack Daniel’s. Pret: 167,90 Lei in magazinul online Beicevrei.ro.

Jack Daniel’s Honey

Incheiem lista cu Jack Daniel’s Tennessee Honey. Acesta este un amestec de Jack Daniel’s Tennessee Whiskey si un lichior unic de miere din productia proprie a distileriei. Rezultatul? Un gust unic si inconfundabil de Jack. Cu note intense, mieroase, cu o valenta gustativa placuta si matasoasa, Jack Daniel’s Tennessee Honey este un sortiment foarte sofisticat, in special pe gustul doamnelor.