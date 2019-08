Care sunt cele mai solicitate ramuri ale dreptului pentru care o casa de avocatura New Law ofera consultanta juridica?

Domeniul juridic este unul vast, iar practicile traditionale ale avocaturii au devenit desuete, motiv pentru care a aparut NZA (Nicolae, Zorin si Asociatii), o casa de avocatura care aplica principiul New Law. Acest concept reuseste sa satisfaca cerintele societatii moderne.

O casa de avocatura care se ghideaza dupa filozofia New Law reuseste sa tina pasul cu cerintele din prezent ale clientilor, folosindu-se de cele mai noi tehnologii. Aceasta va identifica si va solutiona probleme juridice complexe in cel mai rapid si eficient mod.

In plus, facturile emise de o casa de avocatura care se bazeaza pe principiul New Law reflecta mai bine volumul de lucru, ceea ce inseamna ca nu vei mai plati pentru timpul petrecut de avocati in vederea rezolvarii problemelor, ci vei plati strict pentru serviciile primite.

Daca apelezi la o casa de avocatura care se ghideaza dupa acest concept, te vei bucura de servicii dinamice si eficiente, orientate catre nevoile companiei tale. Mai mult, chiar daca nu ai cunostinte in domeniul juridic, avocatii iti vor explica termenii si vei intelege exact ce trebuie facut pentru a rezolva o situatie.

Ce probleme sunt abordate de o casa de avocatura bazata pe conceptul New Law?

O casa de avocatura New Law iti ofera asistenta juridica si consultanta in ramuri ale dreptului precum IT si protectia datelor, drept corporativ, drept sportiv si altele. Iata care sunt cele mai solicitate ramuri ale dreptului pentru care este oferita consultanta juridica:

Drept Comercial

Contractele comerciale joaca un rol crucial pentru orice companie, de aceea este important sa apelezi la ajutorul unui avocat care va realiza contractele si va elabora strategii eficiente. Mai mult, acesta va minimaliza riscurile si va maximiza profitabilitatea activitatii tale.

De asemenea, o casa de avocatura care se ghideaza dupa principiul New Law ofera solutii eficiente si in privinta problemelor juridice complexe, cum ar fi protectia datelor, contractele de finantare si sponsorizare, inregistrarea licentelor, alinierea activitatii la anumite legi comerciale etc.

Drept administrativ si fiscal – Achizitii publice

O casa de avocatura New Law te ajuta sa preintampini potentialele probleme si sa dezvolti strategii potrivite pentru respectarea legilor cu privire la domeniul achizitiilor publice.

Atunci cand se incheie un contract cu autoritatile publice si cu operatorii de utilitati, orice procedura de licitatie sau achizitie publica trebuie sa respecte cadrul legislativ. Nerespectarea acestor regulamente poate avea consecinte comerciale grave, asadar colaborarea cu un avocat specializat in achizitii publice este necesara.

Dreptul muncii

Prin intermediul acestei ramuri ale dreptului, sunt reglementate atat drepturile si obligatiile angajatilor, cat si ale angajatorilor. Astfel, o casa de avocatura care se bazeaza pe principiul New Law va sti cum sa rezolve litigiile care apar in urma conflictelor de munca.

In plus, aceasta se concentreaza pe respectarea drepturilor si obligatiilor societatilor comerciale, ale sindicatelor sau ale organizatiilor patronale. O casa de avocatura New Law se asigura ca fiecare client se bucura de strategii eficiente care respecta legile in vigoare, inclusiv atunci cand este vorba despre conflicte de drepturi si interese, concedieri ilegale sau cazuri de discriminare.

Daca si tu ai nevoie de o casa de avocatura moderna, apeleaza la serviciile oferite de NZA si te vei bucura de cele mai rapide si eficiente solutii!