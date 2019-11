Cauti sa aplici pentru un credit IFN? Iata de ce sa alegi o companie de incredere!

Institutiile financiare nebancare, denumite si IFN-uri, sunt active pe piata din Romania inca de la inceputul ultimului deceniu al secolului XX. Din acea perioada si pana in prezent, acestea au reusit ca castige increderea oamenilor, practicand o politica de creditare responsabila si bazata pe corectitudine.

De aceea, oricand ai nevoie de un credit IFN pentru a-ti duce planurile la bun sfarsit, este indicat sa te indrepti catre o companie cu experienta in domeniu, care a dat pana in prezent dovada de seriozitate si de transparenta totala.

Astfel, compania Provident, care beneficiaza de peste 13 ani de experienta pe piata din Romania, iti ofera conditii avantajoase la solicitarea unui credit IFN, avand dobanda fixa si contracte transparente.

Inainte de a solicita si tu un credit IFN de la Provident, va trebui sa ai in vedere cateva aspecte importante, precum criteriile de eligibilitate pentru aplicare, dar si posibilitatea de a returna la timp banii imprumutati. Prin urmare, primul lucru pe care il poti face inainte de a solicita un credit IFN este sa iti calculezi cu precizie suma pe care doresti sa o imprumuti.

Odata ce te-ai hotarat la o anumita suma, urmatorul pas este solicitarea efectiva. Iata care sunt criteriile de aplicare pentru un credit IFN de la Provident:

varsta de 18 ani impliniti;

cetatenia romana;

venit fix minim de 300 de Lei/luna dovedibil;

adresa de domiciliu sau de resedinta sa fie pe teritoriul Romaniei;

un numar de telefon valabil.

Cat despre venitul fix minim, poti face dovada acestuia fie prin intermediul unei adeverinte de salariu, a unei interogari ANAF sau chiar a unui talon de pensie, in cazul seniorilor.

Astfel, daca toate conditiile de aplicare pentru un credit IFN au fost respectate, se va intocmi un dosar, ce va fi trimis biroului de Credit Risk pentru analiza si aprobare. In urma aprobarii, vei fi anuntat in cel mai scurt timp, urmand sa intri in posesia banilor prin intermediul uneia dintre aceste metode:

Transfer bancar – Banii iti vor fi transferati direct in contul tau (vei avea nevoie insa de un cont bancar valabil in acest caz). Serviciul optional de gestionare la domiciliu a imprumutului – Acest serviciu contra-cost este optional si auxiliar, presupunand inmanarea banilor de catre un reprezentant Provident direct la domiciliul tau.

De asemenea, fata de serviciul de transfer bancar, acesta este mai rapid, astfel ca vei intra in posesia banilor in maximum 48 de ore de la aprobarea solicitarii pentru un credit IFN. Dupa vizita reprezentantului Provident (moment in care vei semna si contractul), acesta te va vizita saptamanal sau lunar pentru a colecta rambursul, dupa un program stabilit de comun acord, astfel incat sa te poti bucura de tot confortul din lume!

Cum soliciti un credit IFN de la Provident? Totul este foarte simplu! Viziteaza site-ul Provident.ro, unde gasesti formularul de aplicare.

Alternativ, poti aplica si prin telefon, sunand la numarul de telefon 021 275 75 75, doar asigura-te insa ca ai toate documentele la indemana, pentru ca reprezentantul sa poata verifica rapid validitatea acestora.

Opteaza si tu pentru un credit IFN, cu o perioada de rambursare de pana la 134 de saptamani. Intra pe site-ul www.Provident.ro, completeaza formularul si beneficiaza si tu de un contract transparent, seriozitate si rate fixe!