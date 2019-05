Ce trebuie sa stii despre obtinerea unui permis auto cu o noua valabilitate?

Desi legislatia in vigoare, in ceea priveste obtinerea unui permis auto, este la fel de cativa ani, exista inca multe persoane care au nelamuriri in privinta documentelor necesare, atunci cand se prezinta la DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor). Prin urmare, pentru a le veni in ajutor celor care nu stiu exact de ce acte au nevoie, le prezentam cateva detalii importante, ce tin de obtinerea unui permis cu o noua valabilitate.

Astfel, iata ce acte trebuie sa ai asupra ta, inainte de a te prezenta la DRPCIV:

Act de identitate (atat original, cat si copie);

Un document care sa dovedeasca plata contravalorii permisului (chitanta);

Permisul a carui preschimbare o soliciti in original + copie (daca solicitarea preschimbarii o faci dupa expirarea valabilitatii permisului);

Fisa medicala permis auto (eliberata de o unitate autorizata), din care sa rezulte ca esti apt pentru a conduce.

De asemenea, persoanele care si-au schimbat intre timp numele si au nevoie de un nou permis auto au nevoie si de aceste documente aditionale:

O cerere tip;

Permis conducere (dovada) + copie;

Fisa conducatorului (dactilografiata);

Act schimbare nume + copie;

Fisa medicala permis auto, in original + copie (este necesara doar la eliberarea unui permis cu o noua valabilitate).

Ce este fisa medicala permis auto si de unde poate fi obtinuta?

Acest document este un act care demonstreaza, prin definitie, abilitatea unei persoane de a conduce un autovehicul, atat din punct de vedere medical, cat si psihologic. Fiind emisa doar de catre clinici autorizate, care au un contract cu sistemul national de asigurari, fisa medicala permis auto este deseori pierduta din vedere, motiv pentru care multe persoane se pot prezenta la DRPCIV fara acest act asupra lor.

Cum putem obtine rapid o fisa medicala pentru permisul auto?

Chiar daca, in urma cu doar cativa ani, trebuia sa asteptam ore intregi la cozi interminabile, astazi putem obtine fisa medicala permis auto mult mai simplu, in doar o ora si jumatate de la completarea formularelor, pana la emiterea fisei. Acestea sunt documentele pe care trebuie sa le ai asupra ta inainte sa te prezinti la clinica autorizata aleasa de tine:

Carte de identitate;

Fisa de scolarizare – in cazul celor care urmeaza scoala de soferi;

Adeverinta de la medicul de familie in care sa se mentioneze ca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa pentru permisul auto la punctul B), in cazul in care pacientul figureaza cu boli cronice in evidenta medicului de familie;

Scrisoare medicala de la medicul diabetolog, in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si recomandarea daca solicitantul este apt pentru a conduce (in cazul bolnavilor de diabet).

Cei care au probleme de vedere vor trebui sa aiba asupra lor perechea de ochelari, atunci cand se prezinta la unitatea medicala respectiva.

De asemenea, trebuie sa stii ca o fisa medicala pentru permisul auto are 6 luni valabilitate de la data intocmirii, aceasta putand fi folosita pe tot teritoriul Romaniei, indiferent de localitatea sau clinica unde a fost emisa.

Exista cazuri in care nu este necesara fisa medicala permis auto?

Raspunsul este DA! Acest document este necesar doar pentru permisele auto cu o noua valabilitate, adica pentru schimbarea unui permis expirat, sau pentru obtinerea unui permis nou. Exista si cazuri in care nu este nevoie de o fisa medicala permis auto, precum urmeaza: