Game of Thrones. Dezvăluiri de ultimă oră

Ultimul sezon din Game of Thrones debutează luni, iar fanii din întreaga lume aşteaptă cu nerăbdare să afle care este marele final.

“Fanilor o să le placă finalul, e tot ceea ce pot spune. Nu pot da detalii, ar trebui să vă ucid”, a declarat Bernadette Caulfield, producător executiv „Game of Thrones”.

Popularitatea imensă pe site-urile de descărcări ilegale a serialului “Game of Thrones/Urzeala Tronurilor” este folosită de hackeri pentru a ataca computere, relatează nme.com.

Al optulea şi ultim sezon al serialului de televiziune de succes produs de HBO “Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor” a avut deja premiera de gală la New York, iar starurile care au păşit pe covorul roşu au vorbit despre experienţele lor din timpul filmărilor, relatează Reuters.

Deşi filmările au început în octombrie 2017, detaliile despre acţiunea ultimului sezon au fost ţinute secrete.

“A trebuit să ascundem aceste informaţii un an şi jumătate. Îmi aduc aminte că, atunci când am citit scenariul, mi-am dorit să nu am detaliile în minte”, a declarat Isaac Hempstead-Wright, actorul care îl joacă pe Bran Stark.

Singurul aspect făcut public a venit din partea actorului care îl joacă pe Euron Greyjoy. “Pot să vă spun ceva. Sunt, probabil, singurul personaj cu un final fericit”, a susţinut Pilou Asbaek.

Deşi “Urzeala Tronurilor” a devenit o producţie cunoscută şi pentru uciderea multor personaje apreciate de fani, mulţi dintre interpreţii acestora au păşit pe covorul roşu la evenimentul de miercuri seară. Printre aceştia s-au numărat Jason Momoa, cunoscut pentru partitura lui Khal Drogo, Natalie Dormer, devenită celebră cu rolul lui Margaery Tyrell, Sean Bean, cel care l-a jucat pe Ned Stark, şi Rose Leslie, interpreta lui Ygritte.

“Este ultimul punct, ultimul covor roşu, ultima premieră, acesta este sfârşitul”, a spus actorul norvegian Kristofer Hivju, cunoscut pentru rolul Tormund Giantsbane. “Sunt de părere că totul are un sfârşit, iar acesta este modul perfect de a-l încheia”, a mai spus acesta.

Acţiunea serialului “Urzeala tronurilor”, inspirată din seria de romane “A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc”, de George R.R. Martin, este amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros.