Implant dentar sau punte? Care este solutia potrivita pentru problema cu care te confrunti?

Daca este necesara inlocuirea unuia sau mai multor dinti, indiferent de cauza, pacientii aflati in aceasta situatie au la dispozitie doua variante de tratament. Prima este o solutie clasica, folosita inca de acum foarte multi ani: cea de inlocuire a dintilor pierduti cu o punte dentara.

Cea de-a doua optiune este o solutie inovatoare si consta in refacerea dintilor pierduti prin intermediul montarii unui implant dentar ce reprezinta, practic, o radacina artificiala care va deveni baza pentru o noua coroana dentara cu proprietati si caracteristici aproape identice unui dinte natural. Astfel, in randurile de mai jos vei descoperi diferentele dintre cele doua tratamente si vei putea, in cazul in care te confrunti cu acest tip de problema dentara, sa alegi cea mai buna varianta de tratament pentru tine.

Desi puntile dentare au reprezentat, pentru un timp foarte indelungat, solutia clasica de rezolvare a problemelor ce implica edentatie, tratamentele de ultima generatie cu implant dentar si-au dovedit eficacitatea si au devenit, in prezent, solutia principala atunci cand se impune inlocuirea unuia sau mai multor dinti. Acest fapt se datoreaza, in principal, progresului tehnologic inregistrat in ultimii ani in medicina dentara. In plus, aceasta rezolvare propusa de implantologie nu este numai alegerea majoritatii pacientilor de astazi, ci si recomandarea ferma a tuturor specialistilor in stomatologie.

Montarea puntilor dentare implica devitalizarea celor doi dinti invecinati spatiului lasat liber, in timp ce tratamentul modern presupune inserarea unui implant dentar direct in osul mandibular sau maxilar, procedura mult mai putin dureroasa si invaziva.

Pe deasupra, perioada de recuperare este una rapida si usoara, iar avantajele pe care tratamentul cu implant dentar le are in comparatie cu vechile metode de inlocuire a dintilor nu se termina aici. Astfel, mai jos vei gasi toate beneficiile de care te poti bucura in cazul in care vei recurge la un astfel de tratament modern si eficient in cadrul unei clinici stomatologice de specialitate!

Senzatie autentica si confort sporit

Tratamentul cu implant dentar este alcatuit din 3 elemente tolerate fara probleme de catre organismul uman, astfel incat riscul complicatiilor ulterioare tinde catre zero. In ordinea montarii, aceste elemente sunt:

– radacina artificiala: implantul dentar propriu-zis, care are forma unui surub si este realizat din titan (material biocompatibil);

– bontul protetic: puntea de legatura dintre radacina artificiala si coroana dentara care se afla la vedere;

– coroana din ceramica: partea vizibila a tratamentului cu implant dentar, care este foarte rezistenta si durabila, imitand perfect functionalitatea si aspectul unui dinte natural sanatos.

Rezolvare ideala a cazurilor de complexitate ridicata

Puntea dentara poate veni cu anumite restrictii de utilizare, un exemplu elocvent fiind faptul ca acest tratament presupune existenta unui numar de dinti viabili care sa sustina lucrarea dentara. Tratamentul cu implant dentar, in schimb, nu numai ca nu limiteaza situatiile de aplicare, ci poate fi optiunea ideala chiar si in cazul in care suferi de pierderi osoase. Astfel, prin procedura de aditie osoasa la nivelul maxilarului sau mandibulei, interventia de implantare poate decurge fara probleme, indiferent de gravitatea si complexitatea cazului.

Variante multiple ce asigura eficienta

In functie de complexitatea problemei dentare cu care te confrunti si nevoile pe care le ai, poti apela si la sistemul revolutionar bazat pe tehnologia implanturilor dentare Fast and Fixed de la compania germana Bredent. Aceasta solutie de ultima generatie este tratamentul ideal atunci cand iti lipsesc mai multi dinti si te va ajuta sa uiti de protezele mobile si incomode, oferindu-ti dinti ficsi intr-un interval de numai 24 de ore de la inceperea tratamentului!

Daca te confrunti, asadar, cu lipsa unuia sau mai multor dinti, implantologia moderna ofera solutii care pot asigura rezultate deosebite atat din punct de vedere functional, cat si estetic, iar toate acestea se vor realiza in timp record.

Daca vrei sa te bucuri de cele mai eficiente si performante tratamente cu implant dentar disponibile in prezent, fa o programare la clinica stomatologica Dental Excellence! Vei avea acces la tratamente lipsite de durere, materiale si tehnici de ultima ora si o echipa medicala interdisciplinara cu experienta vasta.