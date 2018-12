Planuiesti o calatorie? Iata ce model poti alege din oferta de inchirieri masini!

Cand ajungi cu avionul, trenul sau autocarul intr-unul din marile orase ale Romaniei, una dintre cele mai grave probleme cu care te confrunti este cea a transportului. Dat fiind faptul ca transportul public si serviciile de taximetrie nu pot oferi eficienta si confortul de care ai nevoie, singura varianta pe care o ai la indemana este sa apelezi la oferta locala de inchirieri masini.

Primul pas in alegerea pachetului potrivit de servicii de inchirieri masini este “cantarirea ofertei”, astfel incat sa poti pune in balanta beneficiile oferite si pretul pe care va trebui sa il platesti. O companie profesionista iti va putea oferi livrare rapida si gratuita la adresa aleasa de tine, toate taxele de drum si asigurarile auto incluse in pretul de baza al pachetului si inlocuirea gratuita a autoturismului in cazul unei avarii. Dupa ce ai gasit o oferta avantajoasa din toate punctele de vedere, este timpul sa hotarasti ce model auto este cel mai potrivit pentru drumurile pe care le vei face. In acest sens, vei decide in functie de numarul de persoane transportate, destinatie, oferta de pret si dotarile respectivului autoturism.

In cazul in care vei calatori foarte mult in oras, cea mai eficienta solutie va fi sa alegi un vehicul din clasa “economy” a ofertei de inchirieri masini. Dimensiunile reduse ale autoturismului si consumul foarte mic de carburant te vor ajuta sa calatoresti eficient si sa parchezi cu usurinta oriunde. Daca participi la un eveniment business sau o intalnire de afaceri, atunci firma de inchirieri masini iti va putea oferi un model auto din gama “business” sau “luxury”, astfel incat confortul si eleganta sa fie la un nivel ridicat. Poti planifica, de asemenea, un teambuilding sau o vacanta cu familia ori prietenii, situatie in care vei putea alege un microbuz cu 8+1 locuri care sa ofere atat spatiu generos pentru pasageri si bagaje, cat si o economie foarte buna de combustibil.

Cu scopul de a satisface toate nevoile de transport ale clientilor, FocusRent, comanie cu o experienta de peste 12 ani pe piata de inchirieri masini din Cluj, Bucuresti si Otopeni, ofera vehicule din categoriile economy, business, luxury, SUV si microbuze. Toate autoturismele din oferta sunt mai noi de 5 ani, iar pretul afisat pe site este si cel final, cuprinzand toate asigurarile auto si taxele de drum necesare (full Casco, RCA si rovinieta). Daca ai planificat o calatorie, atunci descopera in randurile de mai jos cele mai apreciate modele auto din oferta de inchirieri masini si gaseste solutia potrivita pentru tine.

BMW X5 – gama SUV

Renumitul model X5 al constructorului german devanseaza majoritatea modelelor auto din aceasta clasa prin tehnologie de ultima ora si dotari de lux ce contribuie la o experienta deosebita in spatele volanului. In oferta de inchirieri masini a FocusRent, X5 vine cu dotari excelente de siguranta si confort, precum ABS, ESP, pilot automat si navigatie interactiva.

Ford Mondeo – gama luxury

Deja un model auto de referinta, noul Mondeo ofera eleganta in conditii de maxima siguranta si confort. Alegand acest autoturism din oferta de inchirieri masini a FocusRent, te vei putea bucura nu numai de un interios spatios si un portbagaj foarte generos, dar si de airbag-uri frontale si laterale, aer conditionat, ABS, ESP si alte dotari ce vor spori confortul si siguranta pasagerilor.

Opel Corsa – gama economy

Noul Corsa asigura un consum foarte bun de carburant, iar dimensiunile restranse iti ofera mobilitate sporita si o eficienta greu de egalat. In parcul de inchirieri masini al FocusRent, acest model este dotat cu transmisie automata, astfel incat calatoriile atat in oras, cat si in afara acestuia vor fi confortabile si placute.

Alege serviciile de inchirieri masini oferite de FocusRent in Bucuresti, Cluj si Otopeni si te vei putea bucura de promptitudinea si profesionalismul echipei: orice masina va fi livrata in maximum 3 ore de la rezervare la adresa aleasa de tine, iar asistenta gratuita este disponibila non-stop prin intermediul call-center-ului cu program 24/7.