Ritualul inmormantarii: De ce este important sa apelam la o firma de servicii funerare

Unul dintre ritualurile intalnite la toate popoarele de pe Pamant este cel al inmormantarii. Acesta, alaturi de nastere si casatorie, reprezinta unul dintre cele trei stadii ale vietii unei persoane, fiind respectate de catre toti membrii comunitatilor de pretutindeni.

Cu toate acestea, multe persoane prefera sa nu se gandeasca la trecerea in nefiinta, chiar daca decesul este un eveniment inevitabil. De aceea, fie ca ne place sau nu, va trebui sa ii acordam acestui aspect importanta cuvenita. Astfel, este indicat sa fim impacati cu acest gand, in eventualitatea decesului unei persoane apropiate sau a unei rude, pentru a-i putea asigura acesteia toate cinstirea de care poate avea parte. Din acest motiv, va recomandam sa faceti apel la o firma de servicii funerare din proximitatea dumneavoastra, care se va ocupa cu respect si profesionalism de tot ce trebuie facut in asemenea cazuri.

Desi in trecut era poate mai costisitor sa apelam la o casa de pompe funebre, astazi este absolut necesar sa apelam la o firma de servicii funerare, din mai multe motive, precum cele care tin de legislatia in curs. Pentru inceput, va recomandam sa cautati aceste servicii in proximitatea dumneavoastra, deoarece viteza de deplasare este un factor cheie in anumite circumstante. Astfel, daca locuiti in Capitala, in zona Obor sau Colentina, va recomandam sa apelati la o firma de servicii funerare sector 2, care se va deplasa in cel mai scurt timp pentru a va fi la dispozitie. Astfel, firma de servicii funerare sector 2 va ofera urmatoarele facilitati:

– constatarea decesului la locul producerii sale, de catre un medic specialist pus la dispozitie de firma de servicii funerare;

– declararea decesului si eliberarea unui certificat medical care sa ateste acest lucru;

– in baza certificatului de mai sus, se va realiza dosarul pentru obtinerea ajutorului de deces;

– obtinerea avizelor necesare de la SANEPID si Procuratura etc;

– intocmirea actelor pentru repatriere sau expatriere, in cazuri speciale;

– intocmirea actelor pentru inhumare sau, dupa caz, pentru incinerare;

– obtinerea unui loc de veci si/sau reconditionarea acestuia.

Este important ca o firma de servicii funerare sector 2 sa fie disponibila oricand, 24/7, pentru orice situatie neprevazuta sau pentru a va oferi sfaturile de care aveti nevoie, cu empatie si rabdare. Astfel, casa de pompe funebre va tine cont de obiceiurile si traditiile dumneavoastra, punandu-va la dispozitie mai multe articole si obiecte esentiale oricarei inmormantari ortodoxe:

– sicriu, garnituri, cruce;

– candele, lumanari, articole religioase;

– coroane, jerbe si aranjamente florale;

– catafalc cu lumini si capac frigorific, la cerere;

– prosoape, batiste, esarfe;

– coliva, colaci, pachete cu produse alimentare de post sau de dulce;

– monument funerar din marmura sau din granit.

Inainte de inmormantare, unele persoane foarte apropiate pot intampina dificultati in privinta operatiunilor delicate. Firma de servicii funerare sector 2 se va ocupa cu profesionalism de aceste aspecte esentiale, precum toaletarea, spalarea, asezarea si transportul persoanei decedate, atat la capela, cat si la cimitir.

Mai mult, firma de servicii funerare din sectorul 2 se va ocupa in detaliu si de organizarea parastasului, astfel incat dumneavoastra sa aveti mai mult timp de petrecut alaturi de familia indurerata.

Ritualul inmormantarii are ca scop conducerea persoanei decedate pe ultimul drum, dar si constientizarea pierderii suferite si posibilitatea de a-l comemora pe cel plecat dintre noi, alaturi de rude si prieteni. Din acest motiv, este indicat sa apelati cu incredere la o firma de servicii funerare sector 2, care va pune la dispozitie atat facilitatile de care aveti nevoie, cat si timpul necesar pentru a sta alaturi de cei dragi, in aceste momente de tristete.