Scena Romanii au talent este locul in care toate dorintele prind viata, iar talentul autentic este prezentat in toate formele sale surprinzatoare!

Vinerea aceasta, in prima editie a sezonului cu numarul opt Romanii au talent, Andra a ales pasiunea si inocenta.

Membra juriului Romanii au talent a apasat butonul auriu pentru unul dintre cele mai emotionante si inedite momente care au fost pe marea scena a talentului: o reprezentatiede balet neo clasic care imbina pasiunea, talentul si inocenta.

Bianca Badea este o fetita de doar 11 ani, care face balet de la varsta frageda. Fetita a pus in scena un moment extraordinar plin de emotie si daruire, in care si-a aratat iubirea enorma pe care o are pentru baletul clasic.

A ales sa faca performanta din acest minunat sport dupa ce, la varsta de 3 ani a vazut desenul animat cu “soricica balerina”. Baletul inseamna totul pentru Bianca: “De la varsta de 3 ani ii tot ceream tatalui sa ma duca sa fac balet si mergeam pe varfulete. La 3 ani si 8 luni am inceput sau iau primele ore de balet“.

“Baletul inseamna totul pentru mine. Inseamna viata, inseamna mancare. Cred ca nu as putea trai fara balet“, a spus Bianca cu doar cateva minute inainte sa intre pe scena.

Parintii ei au o situatia financiara modesta si muncesc foarte mult pentru a-i indeplini visul fetitei lor, acela de a deveni o balerina profesionista. Tatal ei se implica extrem de mult in tot ceea ce inseamna baletul pentru Bianca. El ii face costumele, coronitele si a invatat tot ce se putea pentru a-i duce aceasta pasiune la un nivel cat mai inalt.

“Daca as castiga marele premiu, as da banii parintilor, ca sa scape de datorii, pentru ca s-au imprumutat pentru concursuri si as investi o suma in clasele din Liceul de Coregrafie <<Floria Capsali>>. Totodata, as avea buget pentru a studia undeva in strainatate, cu alte cuvinte as scapa de probleme“, a povestit Bianca.

Juriul si publicul au fost impresionati pana la lacrimi. “Ai ridicat sala in picioare, juratii in picioare, un copil de 11 ani. Trebuie sa fii facut pentru asta, sa iti placa, pentru ca altfel nu pot sa inteleg cum ai reusit pana la aceasta varsta sa fii impecabila. M-ai naucit! Nu imi gasesc cuvintele. Asa ceva nu am mai vazut!”, a spus emotionata Andra.