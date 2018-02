Romanii au talent – 23 februarie 2018 – Povestea talentului a continuat vineri seara cu un show care a incantat publicul. Concurentii au urcat pe scena cu incredere si determinare, au prezentat momente in care au crezut foarte mult si au facut tot posibilul sa impresioneze juratii si sa treaca in etapa urmatoare. Andi, Mihaela, Andra si Florin au analizat cu mare atentie fiecare numar, au dansat, s-au transformat si s-au bucurat de fiecare reprezentatie. Andi a raspuns rapid provocarii de a se costuma in Pantera Roz, Florin, pentru prima data la Romanii au talent, a ramas in picioare aplaudand o concurenta, iar toti juratii, impreuna cu Smiley si Pavel Bartos, i s-au alaturat unei concurente pe scena si au dansat vals. A fost un spectacol impresionant, o editie care a adus un amalgam de trairi si manifestari.