A sasea editie Romanii au talent le-a oferit telespectatorilor o seara extraordinara, in care concurentii au demonstrat ca romanii sunt un izvor nesecat de talent.

Romanii au talent! 23 martie 2018. Smiley si Pavel Bartos s-au distrat in culise, au invatat lucruri noi si au acceptat provocarile celor care s-au inscris in lupta pentru titlul de erou national. Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu s-au regasit in povestile concurentilor, s-au bucurat de momentele inedite prezentate pe scena si au ramas impresionati de aptitudinile lor uluitoare si de capacitatea de a face spectacol.

Romanii au talent! 23 martie 2018. Cea de-a sasea editie a sezonului 8 Romanii au talent a fost lider de audienta pe toate segmentele de public!



Romanii au talent! 23 martie 2018. Concurentii care au urcat vineri pe scena show-ului suprem, Romanii au talent, au ajuns rapid la sufletele juratilor si au uimit publicul cu reprezentatii care i-au tinut in suspans, le-au adus emotie si bucurie. Telespectatorii au avut parte de un spectacol variat, iar participantii au transmis un mesaj important prin intermediul momentelor pe care le-au prezentat: sunt mandri ca sunt romani si simt asta oriunde ar fi, gata sa depaseasca orice orice obstacol. Aseara, Muzica Militara a Fortelor Navale a deschis in forta cea de-a sasea editie Romanii au talent. Spectacolul a continuat cu reprezentatii de dans, magie, beatbox, percutie, gangsta bellydance, yoga, gimnastica artistica, acrobatii, culturism, arte martiale si pole fitness, iar juratii au analizat cu atentie fiecare numar, au trait emotia unor povesti fascinante si au aplaudat talentul autentic.



Romanii au talent! 23 martie 2018. Concurentii au facut scena sa vibreze, iar la finalul serii, Muzica Militara de Fortelor Navale, ConNicole Studio, Garry si Cristina Cozma, Gras, Eugen Cebotari, Mihaela Popica, Arpeggio & Roua, Tatiana Rudcovscaia, Claudiu Mitea, Andrei Florea, Salsa Encanto, Duo Badea, Rapp’Aga, Ada Totolan, Gabriela Bancila, Robert Stan, Irena Boclinca, Cadmiel Botac si Stefan Glavanescu au reusit sa impresioneze juriul, au primit 3 sau 4 DA si merg mai departe in competitie.

Spectacolul continua vinerea viitoare, de la 20:30, cu noi concurenti pregatiti sa straluceasca pe scena celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent!