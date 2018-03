Scena Romanii au talent este locul in care toate dorintele prind viata, iar talentul autentic este prezentat in toate formele sale surprinzatoare!

Vinerea aceasta, in cea dea cincea editie a sezonului cu numarul opt Romanii au talent, Pavel Bartos si Smiley au ales devotamentul si pasiunea. Prezentatorii emisiunii au apasat butonul auriul pentru unul dintre cele mai extraordinare si incredibile momente care au fost pe marea scena a taletului: o reprezentatie de gimnastica, balet combinata cu dans contemporan si teatru.

Cesima este o tanara de 17 de ani, din Ploiesti, care este pasionata de muzica si modeling. A fost in lotul national de gimnastica si a inceput acest sport inca de la 7 ani. Din cauza unui accident la genunchi, a fost obligata sa renunte la gimnastica.

Fata a mers si la competitii, de unde s-a intors cu premii si medalii de aur si argint. In strainatate, a participat la un concurs de gimnastica ritmica in Bulgaria. Din pacate, nu mai poate face performanta din cauza accidentarii, insa ea continue sa practice acest sport din placere.



Mama ei lucreaza la o florarie din Ploesti, iar tatal ei lucreaza pe un vas de croaziera. Desi este dificil ca tatal nu este in Romania, acest lucru este singurul care le permite sa aiba o situatie financiara buna.



Pavel Bartos: “Era prea putin, parca, pentru numarul acesta. Parca scena era un loc intim al ei, devenise una cu scena. Ne-am simtit ca si cel de acasa, care probabil, la fel ca noi a simtit ca trebuie sa apese. Sunt sigur ca fiecare dintre ei ar fi apasat Golden Buzz-ul.”

Mihaela Radulescu: “Dupa ce o vezi dansand, iti dai seama ca e unul din putinii dansatori la care si ochii danseaza.”