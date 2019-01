3 modele de incaltaminte la comanda care ar trebui sa se regaseasca in garderoba oricarei femei

Noi, femeile, nu putem spune niciodata ca avem incaltaminte suficienta desi, daca ne uitam in garderoba fiecareia, cu siguranta exista zeci de perechi care ar putea fi purtate chiar si o viata intreaga. E drept ca, daca am putea, am inchina o oda acestor accesorii extrem de indragite care ne fac viata mai frumoasa si, desigur, mai comoda. Iar pentru ca gusturile nu se discuta si fiecare posesoare are propriul stil, optiunea de incaltaminte la comanda pare a fi solutia ideala atunci cand vine vorba de originalitate si inventivitate. Iata cateva modele de incaltaminte la comanda pe care trebuie sa le ai neaparat in garderoba daca iubesti moda!

Pantofii stiletto

Cunoscuti drept un etalon al elegantei si rafinamentului, pantofii stiletto au facut furori si continua sa fie apreciati de catre mai toate femeile din lume. Nu numai ca reprezinta un model de incaltaminte la comanda extrem de versatil, care poate fi purtat atat in timpul zilei, cat si al serii, dar mai are si avantajul ca nu este foarte costisitor, aspect care conteaza enorm atunci cand ne dorim mai multe perechi. Cu ajutorul unei perechi de pantofi stiletto poti compune outfit-uri stylish si extrem de moderne, iar pe deasupra poti crea iluzia unei siluete alungite datorita varfului ascutit. Mai mult decat atat, desi se spune ca nu ar fi foarte confortabili, in realitate acestia sunt destul de comozi, insa numai daca stapanesti “arta” mersului pe tocuri si, desigur, alegi un toc mai mic.

Balerinii

Oricat de mult ti-ar placea sa fii la inaltime atunci cand porti tocuri, trebuie sa recunosti ca nu ai da pe nimic confortul balerinilor. Eleganti si comozi, acestia pot fi integrati cu succes in tinutele de birou, cat si in outfit-urile casual pe care le porti in timpul liber. Datorita conceptului de incaltaminte la comanda, ai posibilitatea sa creezi un model de la zero alegand tipul de piele, forma si culoarea balerinilor. Astfel, nu numai ca economisesti timpul de cautare prin magazine, dar ai sansa sa porti modele unicat cu care sa faci furori pe strada. Asadar, daca inca nu ai o astfel de pereche de incaltaminte la comanda in garderoba, pregateste-te pentru sezonul calduros cu modele cu forma rotunda sau ascutita, in functie de preferinte.

Cizmele inalte

Daca pentru temperaturile mai ridicate exista pantofi si balerini, in sezonul rece cel mai indicat tip de incaltaminte la comanda este reprezentat de cizmele inalte. Dincolo de faptul ca pot fi combinate cu aproape orice piesa vestimentara, de la pantaloni si rochii, pana la pantaloni scurti si fuste mini, cizmele inalte ofera un confort termic sporit. In functie de preferinte, poti opta atat pentru modele cu toc, cat si pentru cele cu talpa joasa. Oricare ar fi alegerea, important este sa te simti comod si stylish de fiecare data cand le porti. In consecinta, asigura-te ca ai macar o pereche de cizme inalte in colectia ta de incaltaminte la comanda.

Asadar, aceste tipuri de incaltaminte la comanda iti pot asigura aparitii desprinse din paginile revistelor de moda, fiind adaptate fiecarui sezon in parte. Intra pe AnaFashion.ro, specialistul tau in materie de incaltaminte la comanda, si delecteaza-te cu o colectie impresionanta pregatita special pentru tine!