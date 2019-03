5 motive pentru care rujurile mate sunt cele mai indicate pentru plaja

Vine vara, bine-mi pare, in geanta de plaja-mi pun… rujuri mate. Sigur ai inceput sa te gandesti si tu la zilele petrecute la piscina sau la mare, imediat ce temperaturile au inceput sa fie din ce in ce mai ridicate. Mai este atat de putin pana se da startul sezonului estival! Asa ca ar fi bine sa te pui in tema cu tot ceea ce este “MUST” in acest sezon, ca sa fii pregatita pentru o vara spectaculoasa.

Este adevarat, se recomanda ca machiajul sa fie cat mai minimalist pe plaja, dar buzele trebuie sa arate impecabil! Niste gene nerimelate sau lipsa anticearcanului sunt detalii care pot fi ascunse cu usurinta cu ajutorul ochelarilor de soare sau al unei palarii supradimensionate, dar buzele raman in centrul atentiei. De aceea, specialistii iti recomanda ca pe plaja sa porti rujuri mate! Care sunt motivele pentru care aceasta este cea mai indicata alegere? Afla in cele ce urmeaza!

Rujurile mate sunt foarte rezistente

Cand spunem plaja, ne gandim instant la un cocktail delicios, inghetata, salata de fructe si, bineinteles, la zeci de minute petrecute in apa. De aceea, vei avea nevoie de un ruj rezistent, care sa treaca cu brio orice test al tentatiilor. Incearca gama de rujuri mate Matte Stain de la Melkior Professional. Sunt extrem de pigmentate, dar fara sa usuce buzele, si au o rezistenta ridicata.

Rujurile mate nu aduna praf si alte reziduuri

Una dintre cele mai neplacute senzatii este nisipul care se lipseste de crema de soare, dar si de buze. Luciurile de buze si rujurile cremoase sunt “vinovate” de acest lucru, asa ca incearca sa le lasi acasa atunci cand mergi la plaja. Inlocuieste-le, in schimb, cu rujuri mate.

Culori intense, gata de distractie

Atunci cand buzele tale sunt intens colorate, nici nu mai este necesar un machiaj foarte elaborat. Poti doar sa aplici putin anticearcan si sa-ti conturezi cat mai natural sprancenele, iar rujul mat va face intreaga magie. In plus, sigur vei face cateva poze pe care sa le urci pe retelele de socializare. Culorile intense dau de doua ori mai bine pe camera, iar asta se traduce in mai multe like-uri.

Pun in evidenta bronzul

Un bronz perfect trebuie sa fie cat mai bine pus in evidenta. Si cum altfel sa faci asta daca nu purtand rujuri mate… metalizate? Poarta costume de baie albe sau in culori deschise precum galben, verde sau oranj si completeaza look-ul de plaja purtand un ruj cu finish metalizat.

Se aplica foarte usor

In vacanta, totul se desfasoara intr-un ritm alert. De aceea, si machiajul tau trebuie sa se poata realiza in cel mai scurt timp posibil, fara prea mult efort. Rujurile mate lichide sunt prevazute cu pensule, motiv pentru care va fi foarte usor sa respecti conturul buzelor si sa le aplici in doar cateva miscari.

Completeaza-ti si tu trusa de machiaj cu cele mai frumoase nuante de rujuri mate si pregateste-te pentru o vara exceptionala!