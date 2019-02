Un mic chestionar: Ce servicii ar trebui sa ofere un magazin de biciclete specializat

In majoritatea oraselor din Romania, putem intalni cel putin un magazin de biciclete care, odata cu experienta acumulata, a inceput sa isi extinda specializarile. Cu toate acestea, multe persoane au avut parte de fel si fel de experiente, atat in hypermarketuri de larg consum, cat si in magazine mici. Din acest motiv, am decis sa intreprindem un mic studiu de caz, referitor la serviciile pe care ar putea si ar trebui sa le ofere un magazin de biciclete de specialitate.

Iata care au fost concluziile acestui mic chestionar:

“Cred ca un magazin de biciclete ar trebui in primul rand sa aiba o gama larga de produse. Mai pe scurt, sa pot gasi ce am nevoie, dar sa aiba in stoc si cateva produse noi, inovatoare, sau modele mai high-end. Desigur, alaturi de accesorii, echipamente si multe piese de schimb” – Tiberiu, 30

“Sa aiba cel putin un mecanic priceput. Cu atatea gadgeturi sau modele mai sofisticate, ar trebui, de asemenea, sa tina pas cu timpurile. Am avut parte de cateva experiente neplacute, in care am vazut cursiere luate la ciocan, de mi-au dat lacrimile” – povesteste Liviu, 38

“Personal prietenos. Cred ca asta e unul din factorii decisivi cand intru intr-un magazin de biciclete. Mai mult, mi-ar placea sa am parte de experienta unei persoane dedicate acestei activitati, nu doar cifrelor de vanzari, cum se mai intampla prin te-miri-ce mall-uri. Pe de alta parte, mai poti intalni si personal nemotivat, sau care face minimul posibil sa nu fie dat afara” – ne spune Denisa, 24.

“Sa aiba un service bun. Un colt din spatele unui birou, cu un stand portabil pentru biciclete – chiar am vazut asta! – nu e atelier. Nu vreau sa ma dau mare, dar pana si eu am un service mai bine pus la punct acasa. Nu zic ca ar trebui sa aiba o cladire intreaga dedicata acestei activitati, insa ar trebui sa aiba un spatiu destul de amplu, alaturi de instrumentele sau suporturile de rigoare” – Vladimir, 31.

“Un orar bine pus la punct. In orasul mic in care am crescut era un magazin de biciclete cu un program de 6 ore, la care rareori ajungeam, chiar si cu programul scurt de la scoala. Acum, pentru ca lucrez, mi-ar placea sa gasesc un magazin de biciclete deschis macar pana la ora 19, sau sa aiba si program in weekend, cand pot trece pe acolo cu familia” – Cristian, 24.

“Reduceri. oferte, vouchere, orice fel de asemenea facilitati sunt binevenite, ne scrie Elena, 28. Nu ma deranjeaza sa imi cumpar un model mai vechi cu 2-3 ani, daca este un model frumos. Iar o reducere de 10-15% din partea magazinului de biciclete vine la fix!”

“Sa vad si articole din sporturile conexe. De exemplu, eu sunt pasionat de triatlon, insa foarte rar am intalnit un magazin de biciclete care sa ofere o gama de produse din aceeasi sfera de activitate. La fel, daca esti pasionat de bicicletele de munte, nu ti-ar placea sa iti iei si un cort sau un rucsac din acelasi loc?” – Costin, 51.