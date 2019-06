Vrei un plus de eficienta la locul de munca? Alege un dulap metalic de calitate

Detii o companie sau esti administratorul unei institutii cu multi angajati? Probabil stii deja cat de important este sa eficientizezi procesele, prin utilizarea corecta a spatiului de lucru! Prin urmare, este indicat in acest caz sa iti achizitionezi un dulap metalic de cea mai buna calitate, care sa fie pe masura necesitatilor de depozitare din cadrul firmei tale.

Un dulap metalic este potrivit pentru adapostirea unei game variate de obiecte sau documente, esentiale in orice domeniu de activitate, de la accesorii de birou si dosare pana la instrumente, scule, unelte etc. Mai mult, un dulap metalic se preteaza si activitatilor casnice, ceea ce il face ideal pentru a-ti mobila chiar si propria locuinta, garajul sau atelierul.

Astfel, achizitionarea unui dulap metalic este solutia ideala pe termen lung pentru organizarea si utilarea biroului in care iti desfasori activitatea. Gratie materialelor de cea mai buna calitate, precum tabla de otel, un dulap metalic va trece cu brio testul timpului, fiind cea mai buna investitie pe termen lung de care dispui. De asemenea, acesta este tratat cu substante anticorozive, care impiedica actiunea agentilor externi. Drept urmare, ca raport calitate-pret, un dulap metalic se dovedeste a fi o investitie foarte profitabila pentru o perioada lunga de timp.

Cu toate acestea, nu toate dulapurile metalice sunt la fel. Din acest motiv, este recomandat sa alegi aceste piese de mobilier in functie de caracteristicile tehnice, pentru a-ti usura treaba la birou. De exemplu, incepe prin a studia atent tipul de compartimentare a fiecarui model in parte, precum si parametrii de functionare. De asemenea, ia in calcul si sistemul de inchidere sau de ranforsare, ce iti ofera siguranta necesara. In functie de mediul de lucru, poti opta pentru modele cu vopsea ignifuga, sau care au avut parte de tratament cu vopsea anticoroziva.

De aceea, iti prezentam cateva modele de dulapuri metalice, construite cu materiale de calitate superioara, destinate utilarii diverselor domenii de activitate:

DULAP METALIC IGNIFUG F930 CU 4 RAFTURI, 930x500x1950 mm, FIRST

dulap ignifug pentru protectia totala a documentelor in caz de incendiu

rezistenta maxima 6 ore la foc deschis

balama-sarniera speciala intarita atat in partea superioara, cat si in partea inferioara

placi izolatoare de 25 mm grosime in usi, ignifuge conform standardului DIN4102

sistem de inchidere in 5 puncte: 1-1 sus-jos, 3 in mijloc cu tije de blocare intarite

4 rafturi cu inaltimi reglabile

tabla de otel de calitatea I cu o grosime de 40 mm

culori disponibile de baza: RAL 7021/gri antracit sau RAL 7035/gri deschis

vopsire: electrostatica/pulverizare

dimensiune: 1950x930x500 mm (inaltime x latime x adancime)

DULAP VESTIAR METALIC PT. VALORI 12 compartimente, 900x500x1800 mm, PLUS

dulap metalic, fabricat din tabla cu o grosime de 0,7 mm

are o constructie robusta, ce permite utilizarea acestuia pe o perioada mare de timp, fara interventii sau reparatii.

prevazut cu 12 usi

fara accesorii in interior

tip de incuietoare: butuc cilindru cu 2 chei pentru fiecare usa

vopsit in camp electrostatic, culoare standard gri RAL 7035

CLASIFICATOR METALIC CU 3 SERTARE X272

structura de rezistenta realizata din tabla de otel profilata cu o grosime de 0,7 si 0,8 mm

sertare ranforsate, prevazute cu sine telescopice, facilitand accesul la dosarele suspendabile

prevazut cu sistem anti-rastunare “ANTI-TILT” ce nu permite deschiderea simultana a doua sertare

capacitate de incarcare: 50 dosare suspendabile/sertar

clasificator vopsit (vopsea ignifuga) in camp electrostatic, culoare standard RAL 7035 gri

sistem de inchidere centralizat – o cheie inchide toate sertarele

livrare in stare complet asamblata

fabricat in Italia

garantie 24 luni

cadou: 10 DOSARE SUSPENDABILE CU ETICHETA SI BAGHETA METALICA

In concluzie, daca ai nevoie de un dulap metalic la cel mai bun raport calitate-pret, intra pe Viamond.ro, unde poti alege dintr-o gama foarte diversa de mobilier pentru birou, accesorii, promotii si cadouri-surpriza!