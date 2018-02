A venit primăvara politică

O vorbă spune că toamna se numără bobocii. Da, dar partidele apar primăvara, la fel ca ghioceii, poate și pentru că aceasta este poziția oficială a membrilor de partid.

Mersul și evenimentele din partidele noastre deja consacrate demonstrează cu prisosință acest fapt. În fine, noul partid, înființat și anunțat se pare pe data de 7 Februarie se numește Partidul Neamul Românesc și îl are ca lider pe domnul Ninel Peia, fost membru al PSD, fost deputat în stagiunea 2012-2016, de acum încolo, președinte de partid. Alături de el se găsesc (deocamdată) trei generali în rezervă, cunoscuți militarilor, dar și publicului larg, Mircea Chelaru-prim vice –președinte, Nicolae Rotaru –vicepreședinte și Constantin Onișor-secretar –general. Nici unul dintre generali nu are nevoie de prezentare pentru militari. În ceea ce îl privește pe domnul Peia, pentru cei care vor să știe cu ce se hrănește, să intre pe pagina domniei sale, trecută în bibliografie la finele articolului. Pe scurt, domnia sa este un naționalist convins, declarat oponent al celor care se hrănesc și trăiesc cu doctrina și banii lui Soroș.

A fost îndepărtat din PSD după ce a declarat că în Argeș au murit copii din cauza vaccinurilor. Să spui așa ceva în plină guvernare PSD este egal cu a pune o bombă la sediul din Kiseleff, așa că excluderea era justificată pentru partidul de ghiocei. Tot Ninel Peia este cel care a ”uimit” media declarând că România urma să fie împărțită în trei, după incendiul de la Colectiv, că de fapt totul a fost orchestrat, cu participarea unor cetățeni germani, nu spre căderea guvernului ci spre o dezmembrare efectivă a țării. Deci, practice, rezultă că incendiul de la Colectiv nu a fost un accident, nici neglijență, ci un incendiu programat de care ar fi beneficiat cei care au beneficiat prin căderea guvernului. Ideea dezmembrării țării nu este nouă și nu cred că este o coincidență faptul că și generalul Chelaru a fost schimbat de la conducerea SMG pentru declarații similare. Deci întovărășirea lor nu este întâmplătoare și nici nu se bazează pe o simplă dorință de a ieși pe piață, așa cum s-ar crede. În mod cert la mijloc este ”un ceva” mult mai profund, indiferent de natura sa.

Ca să fiu corect față de cititori, trebuie să menționez că despre generalul Onișor se știe că a fost demis din funcția de comandant al Şcolii Militare de Aplicaţii pentru Tancuri „Mihai Viteazu” în urma plângerilor apărute în media privind hărțuirea sexuală a unor lucrătoare civile din garnizoana Pitești. Nu știu dacă a fost cercetat penal și dacă a fost găsit sau s-a declarat vinovat, dar acesta a fost motivul plecării sale din armată.

Generalul(r) Nicolae Rotaru este un scriitor și jurnalist care a lucrat în MI în sectorul media, este membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Uniunii Jurnaliștilor Profesioniști și până la această oră nu se știe nimic compromițător, dar de acum, că a intrat în politică, poate apărea orice, pe principiul ”dați-ne numele, că de dosar ne ocupăm noi”.

Alte date și relații despre partid și statut se poate afla de pe pagina partidului.

Și acum să tragem oarece concluzii:

Așa cum spuneam în alte articole, se constată o proliferare a partidelor și mișcărilor naționaliste (nu am spus neo-naziste, nici nu am învinuit pe cineva de extremism, am spus naționalist în cel mai pur și nevinovat înțeles) nu doar în România,( vezi cazul PNPP, ALO) ci și în Europa (vezi Austria, Germania, Ungaria, Polonia) și chiar cazul SUA unde Trump a câștigat pe o politică naționalistă. Și ca un paradox, ce credeți că se întâmplă? Chiar liderul UDMR, domnul Hunor a ieșit pe post să anunțe că UDMR a devenit un partid naționalist Român (?????). Domnul Hunor este supărat că guvernele funcționează numai 6 luni și nu mai există o continuitate, o viziune națională în guvernare. Ca să vezi ce îl doare pe domnul Kelemen. E supărat că încercările UDMR de a maghiariza cultura și învățământul românesc prin secretarii de stat, slujbașii din ministere, prefecții și primarii impuși sau aleși, nu are continuitate, săracii oameni sunt nevoiți să își negocieze prea des pozițiile, sprijinul parlamentar și guvernamental. „Nu exista niciun obiectiv elocvent și niciun proiect după care s-ar putea ghida țara”, spune domnul Hunor. Care țară domule Hunor, la ce țară vă referiți, la România de care vi se rupe sau Ungaria? Păi da, nu mai este nici Kereștoi să taie copaci la nivel național. Nu e așa că am ajuns de tot râsul dacă UDMR ne învinuiește de lipsă de continuitate în programele naționale? Se pare că partidele clasice și-au epuizat nu doar resursele (umane, financiare, ideologice) ci și cota de încredere iar acest lucru este și va fi speculat de oameni mai mult sau mai puțin bine intenționați care au de unde să rupă. Certurile, schismele, conflictele de interese din interiorul partidelor parlamentare vor duce la epurări sau plecări ale unor politicieni, iar partidele noi sau cu aer de noutate vor fi numai bune pentru acești traseiști. Întrebarea se pune dacă este benefic pentru noul partid să primească acești dezrădăcinați? Ei aici e marea dilemă. Pe plan principial și imagologic, nu ar fi o soluție, pentru că alegătorii vor constata că e un partid nou cu oameni vechi, nu doar ca vârstă ci și ca apucături. Deci impact negativ pentru cei cărora li se adresează în principal, cel puțin teoretic, noul partid. Pe plan strict matematic și de interes de partid, atragerea de actuali parlamentari ar putea ajuta partidul, pentru că la alegeri ar pleca deja cu un atu, fiind considerat un partid Parlamentar, având alte condiții de înscriere. Ar fi cam ceea ce a fost UNPR înființat de Oprea când a fost exclus (teoretic) din PSD. Deci PNR se află într-o dilemă pe acest subiect. Ce e de făcut? Aș avea o soluție, dar nu o pot spune aici. Cei care conduc partidul sunt destul de experimentați pentru a găsi soluția. Invitat fiind sâmbătă la Antena 3, domnul Peia deja se laudă că a primit cerere de adeziune de la 11 foști și actuali parlamentari din PSD care vor să se înscrie în noul partid. Se pare că au ales… să vedem cine sunt abonații la locuri în Parlament. Având în vedere criza în care au intrat toate partidele politice, viața politică în general, dar și numele din fruntea noului partid, cu toate problemele lor, PNR are toate șansele să crească și în primul rând va lua din celelalte două partide sau mai spus din cei care doreau să se înscrie în cele două partide numite tot ”al militarilor”, pentru că între Săvoiu și Chelaru de exemplu, marea majoritate a militarilor îl va alege pe Chelaru, fără nici o ezitare. Rămâne de văzut ce candidați va avea noul partid la alegeri. Asta va conta foarte mult, pentru că militarii nu sunt totuși, ca majoritatea alegătorilor care votează partidul, ei se mai uită și la nume și, mai ales, se cunosc între ei. Așa că mare atenție domnilor generali pe cine scoateți în față. Să nu vă treziți cu un mare aflux de membri până la alegeri și rezultate dezastruoase la alegeri. Un lucru pare să fie deja clar pentru cei care vor vota cu acest partid la viitoarele alegeri: acesta nu va bătea palma cu UDMR la formarea unei majorități parlamentare sau chiar guvern. Nici conducerea noului partid nu este străină de legături cu serviciile, cu sistemul, așa că există riscul ca și acesta să fie nu doar penetrat ci și dirijat de sistem. Rămâne de văzut doar cât de mult.

Cam acestea ar fi la o primă vedere, la prima strigare problemele cu noul partid al ”generalilor” Avem atât de mulți generali în rezervă, provenind din tot sistemul național de apărare, încât fiecare minister sau serviciu își poate înființa un partid propriu cu conducere înstelată în toate marile orașe și tot ar mai rămâne locuri și de membri supleanți sau ordinari cu stele.

Apropo de acest aspect, recomand cu toată prietenia domnului general Chelaru să își scoată fotografia în ținuta militară de pe pagina partidului și să nu folosească o astfel de fotografie în campania electorală, din mai multe considerente:

Nu este singurul general din conducerea partidului, mai sunt câțiva, dar au fotografii în civil. Deci nu este corect față de aceștia; Chiar dacă este în rezervă sau retragere, nu trebuie să amestece haina militară în campanie, pentru că orice se va spune despre domnia sa, bun sau rău în campanie, se va lipi de haină și de Armată. Nu cred că dorește să fie asemuit sau alăturat lui Oprea, sau Iordănescu care au făcut campanie electorală în haină militară; Nu are nevoie de haina militară ca să știe oamenii că este general, câte stele are sau ce funcție a avut. Slavă Domnului, ”acum lumea îl cunoaște, Mircea zice, general zice”.

În final, nu pot face nici o recomandare, alegătorilor e prea devreme, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Eu personal nu știu pe cine sau ce partid voi vota, aștept să văd cine va intra în partid dintre cei ”ejaculați” de alte partide (ca să dau un citat din Marean), ca să știu cu cine voi vota. Dacă vor fi acceptați toți Mareanii, branconerii, mitralierele, ”auto”mobiliștii, pamblicarii, frizerii, repetenții fără susținere sau viitor din partide, sau cămătarii și recuperatorii numai pentru că ”au experiență”, ca să devină și partidul ”parlamentar” sau să aibă sprijin financiar, atunci și acest partid va deveni o nouă cacealma. Rămâne de văzut. Primăvara încă nu este instalată. Să așteptăm să se instaleze ca să putem să ne apucăm de lucrări.

P.S. Despre apariția acestui partid s-a scris și prin Național, sub semnătura aceluiași Tache, care ne informa despre Departamentul Zero, modelul polonez și implicarea Academiei Trupelor de Uscat în reformarea societății românești. Atunci m-am mirat, dar acuma am realizat de unde a scos Tache toate acele date. Aștept să scrie și despre rolul rezervei, că despre activi a scris.