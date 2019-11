Atac la Cotroceni! Atenție la jurnaliști!

Scris de : Stan PETRESCU 2019-11-04 12:27

Convins că toți cei 14 candidați au înțeles regula de fier a discursului democratic și anume că ceea ce poporul înțelege este cu mult mai important decât ceea ce i se spune, mă voi strădui să conving candidații războinici că pentru a-și garanta succesul intrării în turul doi al alegerilor prezidențiale, au nevoie urgentă de sprijinul mass-mediei.

Jurnaliștii sunt extrem de necesari și de utili în această săptămână, numită a prezidențiabililor, pentru ca fiecare dintre cei 14 candidații la fotoliul de președinte trebuie să lupte pentru promovarea, din belșug, a imaginii sale, în condițiile cele mai bune, atât în spațiul mediatic cât și în cel public. Căci până la urmă, omul politic, pentru a avea succes în alegeri, va trebui să știe a-și vinde imaginea și a-și gestiona vorbele. Căci unii dintre ei știu a comunica, în timp ce alții, nu au vorbele cu ei în ranița de campanie.

Candidatul cotrocenist, în această „Săptămână Mare”, nu trebuie să se certe cu niciunul dintre jurnaliștii prezenți în procesul electoral, dar nici să aibă încredere prea multă în vreunul dintre ei, căci foamea de voturi nu-i tocmai morală, iar lăcomia în obținerea lor nu ține de nicio legitimitate și atunci ochiul atent al presei se concentrează asupra faptelor acestuia în toate împrejurările.

Gazetarii sunt uniţi, nici nu au cum altfel, au un spirit de luptă comun și unul de castă, spirit ce îi uneşte mai ales atunci când vreunul dintre ei este atacat dur de către vreun candidat neinspirat, sau consiliat prost.

Un astfel de atac îi cheamă pe condeierii presei la solidaritate, se vor identifica, aprins, cu toţi colegii de condei și vor întoarce armele împotriva agresorului comun. În aceste momente intervine lovitura demolatoare, nimicitoare și neprevăzută cu mult mai distrugătoare decât ne putem aștepta, aceea a gazetarului și a gazetelor lovite și jignite într-o astfel de confruntare neatent condusă. Drept consecință, trusturile media nu vor mai publica numele celui ce a cutezat să critice sau să ofenseze un jurnalist în exercițiul funcțiunii. Contraatacul presei îi va reuni pe toți proprietarii jurnalelor, iar, pe moment, se vor ține departe de aceste cazuri și imaginea candidaților nu mai poate fi vândută și vocea lor nu mai poate fi auzită.

Prin urmare, candidatul trebuie să aibe o mare grijă în a menține o atitudine deschisă și aparent prietenoasă cu absolut toţi reprezentanții presei, inclusiv cu cei pe care îi știu că nu le sunt suficient de favorabili.

Și pentru că veni vorba de presă, vă invit, dragi candidați, la prudență maximă în a oferi prea multă atenție și încredere jurnaliștilor, crezând că vă sunt prieteni apropiați și să-i folosiți în interes politic. Negativ. Este imprudent, dacă nu riscant, să ai totală încredere în ei, pentru că un jurnalist adevărat nu se va lăsa cumpărat.

Când face destăinuiri unui gazetar, candidatul, extaziat de poziția sa în cursa prezidențială, va crede că este ascultat, dar de fapt, un jurnalist de talent, stă la pândã cu microfonul, cu toate sursele sale umane și tehnice instruite, fiindcă pe acesta îl intereseazã să prindă vreo declarație cu două, trei înţelesuri, pe care o va metamorfoza într-o știre bombă ce urmează a fi publicată într-un ziar, sau difuzată la o televiziune cu largă audiență, topind-o, astfel, într-o dezvăluire senzaţională, act jurnalistic valoros ce va conține adevãrata gândire a candidatului, pe care, el, ziaristul, are datoria urgentă să o dezvăluie opiniei publice.

De fapt, jurnalistul, își face meseria lui, pe care el ştie să o facă cel mai bine, cum s-ar zice, ca la carte. Pentru că dacă nu-și face meseria bine, dacă nu reuşeşte să fie ascultat și citit, ziarul nu se va vinde, patronul va pierde bani, iar el îşi va pierde slujba. Aceasta este presa liberă, domnilor candidați, liberă să scrie, liberă să creeze, să inventeze, liberă să atace, să calomnieze, liberă să investigheze, să publice în numele rolului nobil al presei, socotit a fi gardianul de nădejde al publicului.

Dacă vrea, Doamna Presă, are libertatea să-l distrugã pe cel ce are cutezanța să i se împotrivească. Nu întâmplător, într-o democrație, presa e considerată a patra putere, iar în anumite circumstanțe presa are putere mai multă decât cele trei.

Pentru a nu fi doborât în confruntarea cu mass-media, candidatul are nevoie, în campania sa electorală, pe lângă alți mulți și minunați consilieri, de unul cu schepsis, care nu este important, ci foarte important. Este vorba de consilierul de presă și purtătorul de cuvânt al candidatului.

Sincer să fiu, pe acești consilieri, eu nu i-am prea văzut prin jurul celor 14 candidați ai noștri la prezidențiale, motiv pentru care ziariștii inteligenți, cu aplomb și experiență vor exploata această vulnerabilitate majoră din lideranța și stafful candidatului.

Acești consilieri de presă foarte buni trebuie căutați cu pricepere, bine plătiți și lăsați să-și facă meseria. Pentru că ei sunt profesioniștii, care fac parte din clasa jurnaliştilor de rasă şi care vor şti să se facă înțeleși de confrații lor pe teren. În caz contrar, candidații neinspirați vor face campanie pe un teren minat. Iar cine nesocotește avertismentul de pe acest câmp plantat cu mine jurnalistice, în drumul spre cucerirea cetății din Dealul Cotrocenilor riscă să nu mai poată participa în alegeri.